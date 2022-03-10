GRTV News - Leon S. Kennedy bekreftet som en spillbar karakter i Resident Evil Requiem

En lekkasje forteller oss at Leon er tilbake i seriens niende del.
"Uten videre om og men, i dag har vi noen spennende nyheter fra Resident Evil Requiem, spesielt ser det ut til at Leon S. Kennedy, som Alberto, som vi har forventet en god stund nå har skrevet, og gitt ham sin fulle tittel som han har fortjent, vil være en spillbar karakter i spillet. Folk hadde spekulert i at Leon skulle komme tilbake en god stund, han er en av de mest populære protagonistene i Resident Evil noensinne, og folk ville helt klart være veldig, veldig glade for å se ham tilbake. Noen mennesker hadde tilsynelatende forestilt seg ham som en skjeggete, gammel, barsk fyr i den neste delen av serien, men det ser ut til at han kommer til å være ganske glattbarbert og kjekk fremdeles. Som vi kan se i Resident Evil Requiem-kunsten, akkurat her forresten, i dette YouTube-miniatyrbildet, at Leon ser ut til å være tilbake. Nå vet vi ikke om han kommer til å være den sekundære hovedpersonen i spillet, om han kan være spillbar i en kort del av spillet, men det faktum at han er så stor på det bildet, på det lille bildet der, som bare vises på folk som forhåndslaster spillet, eller ikonet for forhåndsnedlasting av spillet for folk som allerede har forhåndsbestilt Resident Evil Requiem, som også har blitt tatt ned av PlayStation Store ganske raskt forresten, så det ser ut til å ha vært litt av en administratorfeil der, men likevel fanger folk alltid opp disse tingene, og de fanget definitivt opp denne tingen med Resident Evil Requiem. Men ja, med tanke på størrelsen på ham på den plakaten, kan jeg tenke meg at han kommer til å bli en ganske viktig spillbar karakter. Men ja, vi er fortsatt ganske usikre på hvilken rolle Leon kommer til å spille i historien. Vi vet at Grace Ashcroft er vår hovedperson, som du kan se henne der nede, og som du kan se henne i nøkkeltegningen her, som sannsynligvis vil være karakteren vi følger gjennom mesteparten av av spillet. Men som vi vet med Resident Evil, er det ikke alltid tilfellet med helheten av spillet, og vi kan derfor komme til å spille som Leon en god stund. Jeg vet ikke helt, Jeg vet virkelig ikke. Vi ser for oss at vi sannsynligvis får se mer på Game Awards, med tanke på at det var Summer Game Fest hvor Resident Evil Requiem først ble avslørt, så vi vil sannsynligvis få mye mer informasjon, eller i det minste en avsløring noe fra Game Awards. Geoff Keighley er det allerede, Jeg vet ikke om det kalles å spoile eller å kunngjøre mange av overraskelsene som vil være på Game Awards. Vi vet at Tomb Raider kommer til å være der, vi vet at LEGO Batman kommer til å være der, så vi vet at mange ting allerede er bekreftet, og du kan tenke deg at Resident Evil Requiem ville være et av spillene som i det minste kommer til å vise noen slags trailer, for selv om det kommer ut ganske tidlig neste år, betyr det ikke nødvendigvis betyr at den ikke kommer til å ta en av de største mulighetene den kan for å markedsføring, og Capcom er et stort nok studio til å kunne betale for en plass på Game Awards."
"Men ja, dagene teller ned nå, jeg er sikker på at vi får en offisiell bekreftelse av Leon på Game Awards hvis spillet dukker opp, for hvorfor skulle du ikke ta det sjansen? Men ja, la meg få vite hva du synes om at Leon dukker opp igjen i Resident Evil Requiem.Er du fornøyd? Hadde du heller sett at det var noen andre? La meg få vite alt det og mer, Vi ses i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"