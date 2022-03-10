GRTV News - Netflix bryr seg ikke om Warner Bros. Games i det hele tatt

Kan dette være slutten for WB Games?
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex"
"Så uten videre, i dag skal vi snakke om noe som vi sannsynligvis kommer til å snakke om i nyhetene minst en gang i uken, føler jeg, inntil dette ...det faktisk går igjennom, eller om det ikke blir blokkert av Paramount eller det ene eller det andre, Warner Bros og Netflix-avtalen og spesielt dens forhold til Warner Bros-spill."
"Dette er noe som kan være ganske interessant med tanke på at Netflix har prøvd og mislyktes med å komme inn i spill tidligere, og Warner Bros har en ganske sterk spill selv om man kanskje ikke skulle tro det med tanke på den største suksessen de siste årene har vært Galtvort Legacy, som var ganske garantert å lykkes på det punktet det gjorde fordi det er Harry Potter, og det gir folk sjansen til å leke på Galtvort som de aldri har gjort før."
"Det ser imidlertid ut til at Netflix ifølge en investorsamtale fanget av Pocket Gamer at Netflix gjør ikke bryr seg om WB-spill i det hele tatt, ikke engang litt, ikke engang i det hele tatt.Som Gregory Peters, co-CEO i Netflix, sa at mens de definitivt har gjort godt arbeid på spillområdet, tilskrev vi det faktisk ikke noen verdi fra fordi de er relativt små i forhold til den store sammenhengen."
"I bunn og grunn sier du at av de 83 milliardene dollar som Netflix muligens bruker på å kjøpe ut Warner Bros, mente de ikke at noen av de pengene var verdt å gå til WB Games.Selv om det ikke nødvendigvis er slik disse oppkjøpene fungerer, og Netflix vil få WB-spill innenfor prisen av det, viser det at Netflix virkelig, virkelig ikke bryr seg og ikke verdsetter som en eiendel som de kommer til å beholde og gå videre med, noe som betyr at jeg ikke sikker på hva som kommer til å skje med disse IPene, de store studioene som for eksempel Rocksteady, vi har allerede sett nedleggelsen av noen store studioer som folkene bak Shadow of War og Shadow of Mordor som nylig ble kansellert, Avalanche Studios Jeg tror det er, som hadde den nylige kanselleringen av Wonder Woman-spillet, det er WB-spill Montreal, det er de som lager Hogwarts Legacy, det er mange studioer som spiller disse spillene, det er mange studioer, selv om jeg tror det faktisk ble lagt ned uansett."
"Jeg vet ikke, Warner Bros har vært forferdelig med spilldivisjonen, jeg tror jeg kan si det nå som spilldivisjonen skal gå til et annet sted, har de vært helt forferdelig med tanke på hvor mye IP de har for ikke å maksimere det og ikke gjøre anstendige spill, i stedet for å jage ting som live service-spillet med Suicide Squad Drep Justice League."
"Netflix og Warner Bros er uansett ganske dårlige til å administrere spill generelt.Hvis du ser på hvordan de har håndtert sine IP-er og spill, har Netflix forsøkt å gjøre spill til å fungere på tjenesten, og vet egentlig ikke hvordan de skal gjøre det ennå, selv om man skulle tro det ville være ganske klart, men det kan det bare ikke."
"Warner Bros er i en lignende situasjon, der man skulle tro at med tanke på mengden av IP som de har, at det ville være veldig enkelt å bare lage noen slagere som selger som Galtvort Legacy, bare gjør det ti ganger om, bare gjør som Shadow of Mordor eller Shadow of War igjen, men ja, det funker ikke."
"Men vi får se hva som skjer, la meg få vite hva du synes om at Netflix tar over Warner Bros-spill og ikke bryr seg om det i det hele tatt.Bekymrer dette deg?Gir dette deg kanskje håp om at de kan flytte Warner Bros-spillene eller bare selge ut IP'ene til andre studioer for å bruke dem til DC-spill i fremtiden?La meg få vite alt dette og mer, så ser jeg deg i morgen for mer G.I.T."
