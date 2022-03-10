Corsair Novablade Pro (Quick Look) - Gjør deg klar for neste kamp

Corsairs nye, spakløse kampspillkontroller er fullpakket med alle spesialverktøyene du trenger for å fullføre kombinasjoner med stil.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look. I dag tar vi en titt på spesialisten utstyr. Topp spesialistutstyr. For vi kan ta en titt på en eSport-orientert gamingmus og si vel, den er flott for normal bruk, men åpenbart designet for mer lidenskapelige spillere. Men det er fordi den på en måte er en mellomting mellom disse to bruksmønstrene. Selv eSports proffer vil bruke en mus til å lese e-post. Men du vil sannsynligvis ikke bruke denne til å spille noe annet enn veldig seriøse kampspill. Dette er Corsair Nova Blade Pro, og det er deres grunnleggende gjengivelse av hvordan en veldig seriøs kampspillpad vil se ut. Nå kan du selvsagt se på dette og tenke hvor er spaken? Men dette er fordi dette faktisk er en spakløs design. Så mer moderne i de fleste tilfeller er det egentlig ikke nødvendig lenger. Fordi det er mer allsidigheten av å ha programmerbare knapper og ikke nødvendigvis en spaklignende bevegelsespinne i midten av alt. Så dette er først og fremst utrolig godt laget. Denne gummierte teksturerte puten her betyr at den ikke vil gå noe sted når du setter den ned. Den er veldig veldig tung for å være ærlig med deg, og du kan føle at selv om det meste av den sannsynligvis er av plast, er disse virkelig tykk og fin plast som er brukt. Materialbruken er helt utrolig, og det er små ting her og der. For eksempel betyr denne lille klikkelåsen at USB type-c-porten her er låst på plass. Det betyr at den ikke vil gå ut eller noe, for det kan den ikke."
"Den stoppes automatisk av denne låsen, og du kan automatisk låse den opp med denne lille klikkeren der. Veldig kule greier. Så når det gjelder hva som faktisk er her, kan du sannsynligvis fortelle allerede at dette er veldig PlayStation-merket. Jeg bør si at det er fylt med multimodus tilkoblingsmuligheter. Så det er kablet via USB type C. Det er en 2,4 gigahertz trådløs dongle og Bluetooth, noe som betyr at den fungerer med PS5, PS4 og PC. Den er imidlertid PlayStation-kodet, så du får en PlayStation på-knapp der og en berøringsplate. La oss si at hvis en grunnleggende meny eller OS-navigasjon krever det. Hovedattraksjonen her er åpenbart disse 15 knappene. Alle inngangene håndteres av knappene på Nova Blade Pro, inkludert bevegelse og angrep. Hver av disse knappene kan selvsagt tilpasses veldig, veldig mye. Tilpasningsmuligheter er på en måte navnet på spillet her, men hver av disse er hall-effektknapper, og de har også hall-effektbrytere. Det betyr at den bruker MGX hyperdrive med justerbar aktivering fra 0,1 til 0,4 eller til 4 millimeter vandring. Du kan stille inn hvor følsomme de er. De har imidlertid alle én ting til felles felles, og det er det som kalles rapid trigger-teknologi. Det betyr at knappen kan tilbakestilles etter bare 0,1 millimeter. Det betyr at hvis du setter den til hypersensitiv, er det bare et monument som en veldig liten bevegelse som kreves for at den skal returnere til startpunktet og det betyr at du kan trykke raskere. La oss si at hastigheten for eksempel i noen kombinasjoner er det viktigste for deg, og at du ønsker å spare de små millisekundene som krever at du får kombinasjonen din til å lande før motstanderens kombinasjon. Jeg koker det åpenbart ned her, men du skjønner hva jeg mener. Med hurtig utløser på grunn av den lange reisen som kreves for at den skal tilbakestilles er så liten, vil den i utgangspunktet bare gjøre deg raskere. Det er ingen inngangsforsinkelse, fysisk inngangsforsinkelse mellom å trykke på knappen og at den går inn igjen klar til å trykkes på igjen."
"Det er kult. Her borte er det også åtte programmerbare ekstraknapper som kalles G-tastene som kan programmeres til hva du vil. Igjen veldig allsidig programvare også.Det er opptil fem innebygde profiler. Det betyr at det kan være fem forskjellige spill for for eksempel. Deretter kan du omtilpasse, du kan opprette egendefinerte konfigurasjoner innenfor hver for forskjellige spill eller spillestiler. Alt dette er veldig kult. Nå er det én ting vi ikke har vist deg, og det er er fordi Corsair faktisk føler at det er veldig viktig å si at dette er reisevennlig."
"Du får dette toppdekselet som automatisk fester seg og har disse gummiavstandene her som betyr at hvis du setter den ned slik, vil den ikke skrape plastdekselet der.Selv om den er litt tung, kan man ikke si noe annet enn at den totalt sett tynnhet, noe som betyr at den lett kan gli inn i laptop-rommet i en ryggsekk."
"Man må anta at folk som er så opptatt av å ha det rette utstyret for oppgaven, har jobben og er så seriøse når det gjelder kampspill, også ønsker å ta med seg sine personlige pads hvis de kjemper i turneringer, lokale arrangementer eller hjemme hos venner. Disse menneskene vil være konkurransedyktige så de vil sannsynligvis ikke dra uten denne. Så vi kommer til å se nærmere på dette i måten vi kan, men det ser veldig bra ut så langt, og dette er uten den nødvendige kunnskapen for å for å vite hvordan dette vil prestere for kampspillentusiaster, men følg med for mer. Vi sees på neste gang."