GRTV News - Larian ser ut til å avsløre nye Divinity på The Game Awards

Vi kan snart få noen spennende nyheter fra et av spillverdenens største RPG-studioer.

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, men i dag snakker vi uten videre om en av de store tingene som kan skje på kveldens Game Awards, det er dagen, det er som julen som kommer tidlig, nå tror jeg at det er mye forventning, spesielt fra folk i bransjen fordi Jeg vet ikke, her i Europa kommer vi til å være oppe sent, herregud, senere enn en skolekveld, det er så spennende, men ja, det kommer tydeligvis til å være en slags guddommelighetsrelatert kunngjøring tror vi fordi det har blitt en ny varemerkelogo som virker å ligne mye på det som Geoff Keighley ertet med, den slags nesten uhyggelige demonisk utseende tingen i ørkenen, den søylen som du sikkert har sett lagt ut alle på sosiale medier hvis du på noen måte er tilknyttet gaming på Twitter, eller X som det er kalles nå, men ja, nylige lisensinnleveringer får det til å virke som om Larian gjør noe nytt med divinity, de har allerede gått ut og sagt at det ikke vil være Divinity Original Sin 3, noe som er rettferdig nok med tanke på at det i utgangspunktet bare ville være dem som gjør Baldur's Gate 3 igjen, men det antas at det kan være noe helt nytt, så det er Divinity Original Sin forresten, som Alberto skriver her i dette utrolige stykket, bør du bare lese i sin helhet, jeg kommer ikke til å lese i sin helhet fordi jeg vil at du skal gå og lese det, som det er i utgangspunktet to typer av guddommelighet, det er guddommelighet arvesynd som er den top down Baldur's Gate lignende RPGs som gjorde Larian super duper berømte, og så er det også ARPG-ene eller action-RPG-ene som er divinity-spillene som er litt mer tredje person, mer som The Witcher, som vi snart kan se et nytt av. Nå er dette åpenbart ubekreftet, dette er åpenbart bare rykter som jeg rapporterer om akkurat nå, men det gjør gir mening, ettersom det ville være et studio som Keighley definitivt ville ønske å promotere med tanke på at de vant Game of the Year 2023, og alle er veldig, veldig spente på å se hva Larian gjør neste gang nå som de har blitt et kjent navn som Baldur's Gate 3. De er et utrolig begavet studio med RPGs bare generelt, så jeg tror ikke noen ville rope ut hvis de gikk bort fra top down CRPG-stilen til en mer Witcher ARPG-stil, men ja, vi må vente og se. Det ser ut til at vi fortsatt kommer til å å vente en stund selv om dette spillet blir kunngjort før vi ser noe vesentlig av det fordi jeg tror Larian konsekvent har sagt at de ikke kommer til å få noe ut for oss før rundt 2030, så ikke ha noen forhåpninger om en utgivelsesdato i 2026 for dette spillet hvis det blir avslørt, men det er veldig spennende, og vi har en hel haug med andre ting som vi vet kommer i kveld, og noen ting som vi også spekulerer på."

"Lego Batman, vi har akkurat fått opp en artikkel om en potensiell ny Star Wars racing spill, det er noen rykter om Star Wars The Old Republic, det er rykter om Total War Star Wars, selv om jeg tror det er mindre sannsynlig med tanke på noe annet som Total War kan gjøre, men følg med, så finner du sikkert ut av det. La meg få vite hva du håper å se i kveld på Game Awards, hvis du kommer til å være oppe sent for å se på det, hvis ikke, kommer du til å se Game Reactor i morgen? Jeg håper du gjør det og vi ses snart for flere GRTV-nyheter, ha det bra."

