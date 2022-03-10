GRTV News - Rapport: Half-Life 3 vil være en lanseringstittel for Steam Machine

Vi har en forklaring på hvorfor HL3 ikke ble avslørt på The Game Awards.
"Så Half-Life 3 er fortsatt forventet å komme ganske snart, det er til og med forventet å være en lansering tittel for Steam Machine, som Paolo skriver her, men ifølge Senior Editor på Insider Gaming, Mike Straw, er det et par grunner til at Half-Life 3 ikke ble annonsert på Game Awards i forrige uke."
"Så en av disse grunnene er først og fremst at Valve er ganske bekymret for Steam maskinen som helhet med, jeg vet ikke om du er klar over det, men hvis du ikke er det, OpenAI eller AI er i utgangspunktet massevis av RAM, noe som forårsaker enorme ringvirkninger på tvers av PC-industrien, spillindustrien, konsollindustrien, alle disse tingene fordi mange av disse enhetene bruker mye RAM for å bli produsert."
"Nintendo kommer snart til å drive den, PlayStation kommer snart til å drive den, Xbox kommer snart til å drive den snart, vi forventer prisøkninger, spesielt når det gjelder konsoller, og vi maskinvare over hele linjen, og dette kommer sannsynligvis også til å påvirke Steam Machine noe Valve sannsynligvis kommer til å være litt forsiktig med med tanke på det faktum at når de setter prispunktet for denne nye konsollen, kommer det til å være noe som folk er kommer til å snakke om i ganske lang tid, og det er ikke som Nintendo Switch 2 hvor de kan si, vel, vi hadde den til denne prisen en stund, men nå må vi øke prisen på grunn av RAM-mangelen."
"Uansett, du kan se hvorfor hvis de er forsiktige med Steam Machine, vil de være forsiktige med å annonsere et spill til den som Half-Life 3, for det kommer bare til å til å gjøre folks forventning høyere og høyere.Denne situasjonen kan imidlertid påvirke lanseringen av Steam Machine, som for øyeblikket er tidlig i 2026, og hvis Half-Life 3 blir annonsert for den, vil du ...vil det være i samme tidsramme."
"Men vi vet rett og slett ikke om det kommer til å være tilfelle, eller om Half-Life 3 kommer til å bli skjøvet tilbake, det er veldig vanskelig å si, det er veldig vanskelig å si, men det kan være tilfelle at vi ser Half-Life 3 før vi ser GTA 6, noe som ville vært helt vanvittig.Men hvis det er tilfelle, la meg få vite om du er spent på Half-Life 3, du kommer fortsatt til å sjekke Reddit hver dag, du kommer fortsatt til å laste inn Game Reactor uansett hvor du får den fra for å se om vi har fått noen nye rapporter."
"Vi kommer til å holde hodet på bakken med dette og holde øynene åpne, så gjør at du holder utkikk på hjemmesiden for oppdateringer om Half-Life 3, men dessverre, ble det ikke avslørt i forrige uke, og det vil sannsynligvis ikke bli avslørt før på nyåret.Vi ses i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."