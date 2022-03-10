GRTV News - Hollow Knight: Silksong får en gratis utvidelse i 2026

Snart setter vi seil på Sea of Sorrow.
"Men uten mer om og men, i dag snakker vi om Hollow Knight Silksong, nei det har ikke blitt forsinket igjen eller noe sånt, vi snakker om den nye utvidelsen for spillet som kommer til å lanseres neste år, en veldig stor kunngjøring med tanke på at Hollow Knight Silksong i seg selv bare ble lansert i år, men Team Cherry har vært, du vet, gung-ho med med å vise frem flere ting etter å ha vært radiotause i mange, mange, mange år, noe som har ført frem til lanseringen av Hollow Knight Silksong som skapte mye hype, og som tiltrakk seg 5 millioner spillere på 3 dager som du kan se i den gamle barbakkede versjonen av Alex der, men denne gangen kommer vi til å få mer innhold mye raskere enn forskjellen mellom Hollow Knights utgivelse og Silksongs utgivelse, for eksempel, fordi Sea of Sorrow er det navnet på utvidelsen, og den kommer til å være gratis og lanseres en gang i 2026."
"Det er ingen dato for 2026, så jeg ville nok fortsatt sett på det med en viss skepsis med tanke på at Hollow Knight Silksong selv sa at det skulle lanseres i 2022 og deretter 2023 og deretter 2024 og så endelig kom det i 2025, men det som ser ut til å ha blitt igjen foran de årene som faktisk var under utvikling, har også blitt gjort til Sea of Sorrow."
"Vi vet ikke så mye om utvidelsen, jeg skal spille av en liten teaser for dere nå, bortsett fra at den kommer til å ha et nautisk tema, som du sikkert kan gjette fra tittelen, og at det kommer til å introdusere nye sjefer, nye fiender, nye områder og mer.Det vil også være noen historiebiter som forklarer hvorfor Hornet drar til dette området, men bortsett fra bortsett fra det er vi ikke helt, du vet, informert om massevis av detaljer som de sannsynligvis kommer til å komme ut nærmere 2026, eller som i tilfellet med de fleste av Hollow Knight's ting kommer kanskje først når utvidelsen kommer senere neste år."
"Igjen, det er ikke engang et vindu for det, det er bare 2026, så det er fortsatt spennende at denne typen innhold kommer ut gratis, og Team Cherry har vært utrolig flinke til å sjenerøse når det gjelder mengden innhold som de har gitt ut med Hollow Knight Silksong, jeg tror det fortsatt er rundt £20, og likevel, ikke sant, vi kommer ikke til å ha to mange av meg på samme skjerm, men vi er der, men ja, du vet det er omtrent £ 20 og så du ville nok forvente at de, de kunne lett ha sluppet unna med å selge denne DLC-en for £10, £20, til og med £5 hvis de ønsket å tjene penger på det, men i rettferdighetens navn Team Cherry er en veldig liten indie-utvikler, og de har gjort en veldig god jobb selv om de ikke klarte å vinne mange av spillprisene, akkurat som mitt elskede Hades 2, akkurat som People's Elskede Kingdom Come Deliverance 2, da det ble feid opp av Cleric Secure Exhibition 33, men det er nok en annen samtale som vi ikke vil kunne ha ærlig før om tre måneder, når alt dette debaclet har lagt seg, men ja, gi meg beskjed hvis du er begeistret for denne utvidelsen, kommer du til å spille Hollow Knight Silksong igjen bare for å gjøre deg klar for den, kommer du til å vente dag for dag og sjekke den som det er Silksong-nyheter igjen, la meg få vite alt det og mer, så ser jeg deg i morgen for flere GRC Weekly News, farvel! du"