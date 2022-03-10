Kia EV3 - EV Hour

Kias nyeste crossover-elbil har vunnet mange priser, men hva synes Magnus?
"Bak meg står Kia EV3, og den ble nylig, eller halvveis nylig, feiret som årets bil i Danmark, kåret av en lang rekke motorjournalister og spesialister.Men grunnen til at de valgte EV3 er, og jeg siterer, på grunn av dens garantirekkevidde og praktiske egenskaper.Disse parameterne er veldig viktige, jeg kommer aldri til å argumentere for noe annet."
"Men den virker også en smule rudimentær for meg, så jeg tenkte jeg skulle prøve den for å se om den virkelig er verdt den høye statusen som årets bil.Jeg prøver ikke å forkleine eller håne min kollegas pris i dette tilfellet.Jeg sier bare at hvis du er på utkikk etter din neste EV, er sjansen stor for at du er på utkikk etter begge, alle disse tre tingene, men også mer enn det."
"La oss ta en titt.Det er lett å la seg lokke av basisspesifikasjonene.EV3 i denne langtrekkende oppgraderingsutgaven ser ganske bra ut på en kompakt SUV-aktig måte.Batteriet på 81,4 kW tar deg imponerende 591 km, det er WLTP-verdien, og den går fra 0 til 100 på 7,7 sekunder takket være motoren på 204 hk og 150 kW."
"Viktige målinger? Imponerende måltall, helt klart.Det morsomme med EV3 er at det ikke er et spesielt dårlig sted å sitte.Det er utrolig høyt oppe, man føler seg mye mer oppløftet enn den utvendige formen ellers skulle tilsi.Det er en veldig opphøyd posisjon som gjør at det føles godt å kjøre."
"Men bortsett fra det, synes jeg at selve hytta er litt kjedelig.Det er en morsom kontrast.Utsiden er ganske futuristisk og kunne tyde på at det er tatt noen mer futuristiske designbeslutninger på innsiden, men det er det egentlig ikke.Og jeg tenker mye mer på noe som Hyundai IONIQ 5 og 6 for bedre kupéideer generelt."
"Det er ikke det at den er dårlig.Disse setene er helt fine, både foran og bak.Jeg tror det er god plass til formen her.Og det er mye kul materialbruk her."
"Det er ikke så mye fancy her, men dette føltes nesten som kvadroktaedrisk materiale.Det er veldig fint.Det er virkelig subtile belysningssystemer rundt omkring.Og det er en fin blanding av fysiske knapper her, for eksempel for klimakontrollen, og noen ekstra snarveisknapper her for ekstra og enkel tilgang til for eksempel parkeringskameraet."
"Men alt i alt er dette operativsystemet bare brukbart.Det tilbyr trådløs Apple CarPlay, men det er virkelig mange grå bokser.Og det samme med denne her borte.Den får jobben gjort, men den har ingen stil."
"Og det er nettopp det som er problemet med alt dette, synes jeg, at det virker som om det er helt bevisst ustilfullt.Det er mye grått og sølv og forskjellige nyanser av grått som jeg ikke er helt sikker på om lever opp til drømmen om å kjøpe en halvdyr elbil.Jeg skulle gjerne ha sett litt mer identitet her.Og så vidt jeg kan se, får jeg det bare ikke."
"Jeg skjønner det grunnleggende.Og jeg tror kanskje det er de parameterne som mange av dommerne har lagt seg på.Du får pragmatisme.Du får noe som sannsynligvis er pålitelig og nyttig."
"Men du får ikke noe som snakker til deg.Og det betyr noe for meg.Det er vanskelig å argumentere mot pragmatiske mål.Hvorfor lete lenger når du har rekkevidden, garantien, plassen og den aggressive prisen?Vel, jeg vil påstå at i et marked som er så mettet som vårt eget, der du kan få Xpeng G6, Hyundai IONIQ 5 og 6, en Tesla Model Y eller en VW ID.4, kan du unne deg den luksusen å ønske deg mer enn det."
"Det er smarttelefondebatten om igjen.Når tilbudet og variasjonen er stor, kan den som velger, om ikke annet, velge å være kresen.For å gå tilbake til den høye førerposisjonen som jeg nevnte tidligere, er det virkelig en av de viktigste differensieringsfaktorene.Jeg vil ikke si differensierende, men det kommer virkelig som en overraskelse når du setter deg inn i EV3."
"For selv om det er en liten SUV-crossover, sitter du høyere og mer majestetisk enn du ellers ville ha trodd.Den er egentlig ganske komfortabel.Setene er kjedelige, som jeg har forklart.Men de er faste, og de omslutter deg på en veldig fin måte."
"Så, kjørestilling, sittekomfort, denne store runde sirkelformede tingen foran meg, alt fungerer ganske bra.Joda, den er litt humpete og klumpete, slik man kan forvente at disse billige crossover-bilene skal føles når man setter ned hammeren.Det er mye høyde for aerodynamikken å håndtere.Så den presser deg ikke ned på veien, spesielt ikke hvis du kjører fort, for eksempel på en motorvei."
"Men den er elegant.Og du kan ikke si at den ikke fungerer bra.Det fungerer godt, det fungerer bare godt nok.Og det er egentlig ikke et viktig salgsargument, vil jeg si."
"Kia EV3 er årets bil i Danmark.Jeg kan ikke få sagt det mange nok ganger.Og etter å ha blitt ganske overrasket, finner jeg meg selv, vel, kanskje ikke nødvendigvis enig.Men jeg ser poenget med å la noe som dette vinne en så prestisjefylt pris."
"Fordi, ja, den leverer på alle de nøkkelaspektene som kanskje mange av dere handler etter.Garantiens lengde og kvalitet, praktiske egenskaper, rekkevidde, alt dette er viktige ting som vi må ta hensyn til når vi kjøper ny bil.Jeg vil imidlertid også hevde at vi som forbrukere er i en posisjon der vi kan kreve mer enn bare disse tingene."
"Vi kan kreve at en bil snakker til oss, at den har karakter, identitet.Og jeg tror fortsatt at det kan være et område der Kia kommer litt til kort.Jeg liker det futuristiske eksteriøret.Men jeg tror at de har mye arbeid å gjøre når det gjelder gjenkjenneligheten til deres eget operativsystem, deres egen programvare."
"Og en innvendig omarbeiding, i bunn og grunn, for å gjøre den mer spennende og for å skille seg mer ut.Jeg kan veldig, veldig lett anbefale denne bilen til deg fordi det ikke er noen åpenbare ting den gjør dårlig.Det er bare mange ting som jeg synes er mer spennende andre steder.Og du trenger ikke å betale mye mer for å få det."
"Så jeg synes det er flott. Det er det.Jeg visste at jeg ikke kunne si noe annet.Jeg tror bare at det finnes ting der ute som er større.Vi ses på neste."