Å løse et mysterium gjennom en annen persons sinn - snakk Mind Diver med Victor Breum på BIG-konferansen

Vi tok en prat med Victor Breum, senior artist hos Chucklefish, for å snakke om et unikt og innovativt mysteriespill på Mind Diver.
"Hei Gamereactor-venner, dette er The Big, den internasjonale spillkonferansen i Bilbao og jeg er her sammen med Victor, mens jeg tar en titt på et av spillene som skal tildeles i prisutdelingen senere i dag, så gratulerer med det, Victor."
"Dette er Mind Diver. Det er et ganske unikt konsept, og det er derfor du får prisen for hvor innovativt det er. Hva kan du først og fremst fortelle meg om konseptet og hvordan hovedspillet ser ut her?Ja, så konseptet er at du løser et mysterium, men du løser det ved å gå inn i hjernen til en annen person. Og denne personen er en kvinne som var på en fest der kjæresten hennes forsvant, men hun har mistet alle sine minner om det. Så du prøver å gjenopprette hennes minnene for å løse saken."
"Og for å gjøre det, navigerer du i minnene hennes?Ja.Og så har du disse boblene av landskap?Ja, så i Mind Diver må du forestille deg at sinnet ditt er et gigantisk hav, og havet har forskjellige områder som har å gjøre med forskjellige følelser, men i disse områdene er det bobler, store bobler, og i disse boblene er det minner om steder i fortiden din."
"Hvordan kom det opp? Fordi jeg antar at hukommelse fungerer slik på en måte, men er det fordi du studerte hukommelse selv? Er det fordi du ble inspirert av et arbeid om minner?Jeg tror det kommer fra ideen om at folk noen ganger sier at de dykker ned i underbevisstheten.Det er akkurat som denne vanlige metaforen om det som er under overflaten, og så prøver man å ta det bokstavelig og bygge opp et helt univers basert på det. Og det var også basert på meg tenke gjennom tidligere forhold og brudd og hva som gikk galt?Hva kunne jeg ha gjort bedre? Hva skjedde egentlig? Og å tenke på det og se ut på det mørke vannet sent på kvelden og være nedtrykt, og så det. Jeg tror det var der det kom ideen om havet og det å dykke ned i fortiden."
"Og det har også et vanntema fordi det er i København, og det er et dansk spill og det er en dansk historie, en dansk setting, og det er alltid hyggelig for oss på Game Reactor.Så hva kan du fortelle meg om omgivelsene, stedene, historiene, karakterene vi møter og koblingen til København?Alle karakterene, bortsett fra hovedpersonen, er altså danske. Hovedpersonen, hun er slovakisk. Så spillet er på engelsk fordi alle snakker engelsk når hun er der."
"Men noen ganger er det små dialogbiter på dansk. Og stedene de drar til er steder som jeg ville gått på i København, er som en nattklubb, som er et sentralt sted i historien, og det er der vi skannet, all grafikken er 3D-skannet. Så her gikk vi til en nattklubb som heter Basement i København og fikk tillatelse til å skanne stedet. Og Vi snakket også med folk som arrangerer ravefester for å skanne utstyret deres og alle dekorasjonene deres. Og vi bruker det til å dekorere nattklubben med."
"Og nå som du nevnte skanning, fortell meg litt mer om hvordan dere eller teknikken dere brukte for å skape både karakterene og miljøene for alt er skannet i virkeligheten.Ja... Ja... Vi bruker en app som heter Polycam, som mange bruker."
"bruker nå. Og vi prøvde faktisk tidlig å finne ut hvordan skal vi vise minner? Hvordan skal, hvordan ser minner ut? Vi prøvde alle mulige ting.På et tidspunkt prøvde art directoren å fryse ned kjøtt og så skjære ut mønstre i det. Det endte ikke opp med å bli det, men vi fant disse ødelagte fotogrammetriske skanninger som på en måte, det bare klikket for oss at det var dette minnene ser ut. Som om det er ekte, men det er vagt og ikke helt nøyaktig."
"Det er rotete. Så vi klarte å lage det med Polycam som spytter ut en slags feilaktige skanninger. Og så etterbehandler vi det i Blender. Vi bryter det ned. Vi vi skanningene litt, og så får vi det til å passe til vår stil.ut av det."
"Og til slutt, når det gjelder spillmekanikk, har du denne typen GAN, som du bruker til å, jeg vet ikke, fikle med minner. Hvordan bruker du dette verktøyet?Dette verktøyet. Ja, det er det. Verktøyet er ganske enkelt. Du kan velge mange ting opp. Du kan plukke opp mennesker, du kan plukke opp gjenstander, du kan plukke opp en hel lastebil og og putte det i det lille pistolverktøyet ditt. Og så spytter du det ut i disse svarte hullene som er tomrom i hvert minne."
"Ok.Hvor noe mangler. Så dette er den viktigste utfordringen i spillet.hva som mangler i hvert minne. Finn ut av det ved å lytte til hva som har skjedd.Du forstår sammenhengen i historien. Du ser på små ledetråder. Og ut fra det finner du ut, åh, det er denne boken her borte som er løsningen på det som mangler i dette minnet her borte."
"Det er greit. Hva er status på prosjektet? Kan vi spille spillet allerede? Det er ute. Når ble det utgitt? På hvilke plattformer?For litt mer enn to måneder siden ble det utgitt på Steam.Planlegger dere å gi det ut på konsoller også?Vi er ikke helt sikre på det ennå. Så ja, følg med."
"Hva er det neste fra dere?Akkurat nå har vi startet noen veldig tidlige prototyper på et nytt prosjekt, som er ganske forskjellig fra Mind Diver, men jeg tror det fortsatt er noen av de samme ideene og mål, men det er for tidlig å snakke om."
"Ja...Fantastisk! Gleder meg til å lære mer om det nye prosjektet og til å spille Mind Diver på PC. Tusen takk for at du tok deg tid, Victor. Gratulerer med prisen.Tack! Takk skal dere ha!"