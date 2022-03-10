Gamereactor

GRTV News - Larian satser stort på AI, men ikke forvent noe AI-generert innhold i Divinity

Dette ser ut til å ha blitt blåst ut av proporsjoner.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GLTV News og i Gamereactor nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra. For flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer uten videre i dag, vi snakker om det store Larian AI debacle, fordi i går kveld la Bloomberg ut en stor artikkel med Larians CEO Sven Binke som snakket om det kommende spillet Divinity som ble avslørt på Game Awards, Larians slags fremtidige ideer, hvor de ønsker å ta studioet, hvordan de har ansatt masse folk, om de går etter megasuksessen til Baldur's Gate 3, det faktum at Baldur's Gate 3 solgte 20 millioner eksemplarer, alt det og mer, og likevel er det som alle snakker om Bloomberg sier at Larian Studios tar en hard tilnærming mot, presser på AI hardt under Sven Binke, så det har som vanlig forårsaket den mengden tilbakeslag som du ville forvente fra et elsket studio som sier at de kommer til å bruke AI. Men Sven Binke har gått tilbake på det og har sagt at de ikke presser hardt på for å erstatte konseptet kunstnere med kunstig intelligens, for noe som virkelig, virkelig gjorde folk sinte, var ideen om at det kommer til å bli kunstnere erstattet med AI, fordi i Bloomberg-artikkelen er det i utgangspunktet sier hva Larian bruker AI til, og det er på en måte som PowerPoint-presentasjoner, som ser inn i ting, og så nevner de å utvikle konseptkunst. Dette er noe spesifikt som Binke motsetter seg. Det virker ikke som om han motsetter seg ideen om om at Larian bruker AI som helhet, fordi han sier at de bruker AI til å skape konsepter og lage ting som er plassholdere og sånne ting og PowerPoint-presentasjoner og andre ting som jeg har gått gjennom, men han sier at Bloomberg i bunn og grunn har misforstått, eller at folk har misforstått med sine tolkninger av hvordan AI-svaret ble gitt, men han sier også at vi ikke kommer til å se noen generativ AI i Divinity, det kommende spillet. Han sa at alt er menneskelige skuespillere, vi skriver alt selv, ganske enkelt, og så sa han i tweeten sin at vi bruker AI-verktøy for å utforske referanser, akkurat som vi bruker Google og kunstbøker. På de aller tidligste idéstadiene bruker vi bruker vi den som en grov skisse for komposisjon, som vi erstatter med original konseptkunst."

"Det finnes ingen sammenligning. Så igjen, jeg vil si at selv om det kanskje bekymrer folk at Larian satser hardt på generativ AI til og med for ting som bildegenerering og ting som er skadelig for planeten som vi vet, dette er bare noe som er kommer til å bli mer akseptert av spillindustrien etter hvert. Han sa at det faktisk ikke presser frem effektiviteten så mye, men han håper at Larian ikke vil bruke seks år på å lage Divinity, slik det gjorde med Baldur's Gate 3, mener han."

"tre til fire år. Uansett, vi er inne på forskjellige tangenter her, men holder oss til AI-poenget, det er noe vi kommer til å se i mange store spillutgivelser, spesielt når de prøver å spare penger og gjøre ting litt mer strømlinjeformet.
Vi har fortsatt til gode å se hva generativ AI virkelig kan gjøre, og hvor imponerende det potensielt kan være fordi det er mye hype rundt teknologien, men det er ikke mange resultater når det gjelder ting som faktisk har gledet alle. Det er enten AI-brødrene som sier at dette er slutten på yada yada-industrien, eller så er det folk som sier dette imponerer meg ikke, for det har ingen sjel."

"Hva synes du om AI-argumentet? Er du enig i at Sven Rinker gjør rett i å pushe det fremover? Det virker som om han sier at alle i Larian har akseptert det, men det er noen motforestillinger mot det på min side også. Men ja, vi kommer sikkert til å snakke mer om dette. Inntil Da ses vi i morgen med flere GITV-nyheter. Ha det bra."

