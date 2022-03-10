Bringing the Fictional Region of Hinterberg to Life - Dungeons of Hinterberg Intervju på BIG-konferansen

Vi tar en prat med Regina Reisinger og Philipp Seifried, medgrunnleggerne av Microbird Games, om deres suksessrike indieeventyr fra i fjor.
"Hei Gamereactor-venner, dette er The Big, den internasjonale spillkonferansen i Bilbao og jeg er her sammen med Philippe og Regina, som i fjor ga ut et virkelig vakkert puslespillbasert eventyrspill inspirert i Østerrike, som er Dungeons of Hinterberg."
"Her i Bilbao, hva du kommer til å fortelle utviklere og unge utviklere og publikum som er samlet her er post-mortem av spillet og hvordan dere skapte dette spillet.Så kanskje vi kan bruke dette som en prøve på det.Så vi elsket spillet og Gamereactor, det fikk 9 av 10."
"Jeg synes det var ganske friskt, det var annerledes både visuelt og puslespillmessig.Så, for det første, hvordan kom det opp?Hva ønsket du å formidle med dette ganske unike konseptet?Kanskje du."
"Vel, vi startet spillet, i utgangspunktet vi to.Det var 2020, det var nedstengning og pandemi, og vi var hjemme og hadde tid til å gjøre noe på egen hånd.Og vi tenkte på spill vi liker å spille, og hva vi kunne tenke oss å lage.Og vi hadde en idé om at alle satt innendørs og ikke kunne gå ut."
"og vi tenkte at det ville være fint med en ferie.Så vi begynte å lage et spill om en ferie og vi ville følge regelen om å fortelle hva du vet.Så vi laget spillet i Østerrike, i landet vi jobber med, jobber i og bor i."
"Og så fant vi på den fiktive byen Hinterberg, som er inspirert av østerrikske steder.Og så begynte dere å tenke på gåter også?Ja, det kom ganske tidlig.Så det første året var det bare Regina og jeg som jobbet med prosjektet og vi lagde et av fangehullene sammen som fortsatt er med i spillet, jeg tror det er det andre fangehullet i spillet."
"Så vi ville få en idé om hvor vanskelig det ville være å lage gåter for mekanikken og for den typen spill vi ønsker å lage, og hvor mange vi faktisk kan lage.Vi endte opp med et ganske stort spill, med 25 fangehull.Og det var en stor del av arbeidet å finne på gåter til det."
"Og hvordan delte dere opp rollene, eller hvordan fikk dere flere folk med i teamet?På hvilket tidspunkt og hvordan håndterte dere det?Vi skrev kontrakt med en utgiver og med Xbox.De investerte penger i oss, og det var i slutten av 2021."
"Så på det tidspunktet hadde vi jobbet med Dungeons of Hinterberg i halvannet år, bare oss to.Og etter det jobbet vi med det i tre år til.Vi lanserte det sommeren 2024, og i løpet av den tiden ansatte vi en nivådesigner, ansatte vi to artister til, tre artister til, to kodere og en produsent."
"Så da produksjonen var på topp, var vi rundt 10 personer.Det er interessant.Fordi det er hva det...Det ser selvfølgelig ut som et indie slash AA-spill."
"Det er midt i blinken.Og nå som du har nevnt kunstnere, hva kan du fortelle meg om denne spesifikke, du vet, kunstneriske stilen her?Jeg liker fargene, de er dristige.De er, du vet, de er sterke kontraster, sterke farger og de er litt drømmende."
"Hva vil du formidle med det?Ja, vi elsker begge stiliserte spill og stiliserte medier generelt.Og for å finne inspirasjon ville vi se utover spill.Vi så på grafiske romaner som Moebius, for eksempel, som er enorme i Europa."
"Moebius, jeg elsker Moebius.Alle elsker Moebius.Ja, og også ting som Into the Spider-Verse, for eksempel, som kom ut omtrent på denne tiden.Og vi ville virkelig gå for noe dristig og, som du sier, veldig uttrykksfullt."
"Det handler ikke om realisme, det handler ikke så mye om detaljnivå.Det handler om å formidle disse vakre landskapene og også noen ganger rare fangehull og merkelige stemninger.Og ja, jeg går bare for å være veldig uttrykksfull.Vi brukte en begrenset fargepalett for hvert nivå og hvert område, men det gjør at de føles veldig forskjellige fra hverandre."
"Du kan virkelig formidle en stemning.Så ja, det handlet ikke om realisme.Det handler egentlig bare om uttrykk.Ja, selvfølgelig."
"Og hva med gåter?Jeg elsker gåter.Men hva slags tilbakemeldinger fikk du fra både presse og spillere?For noen ganger vet jeg at det er vanskelig å basere spillet ditt på gåter med et nytt publikum."
"Og noen ganger er gåter noe som bare er valgfritt.Men samtidig så vi i går kveld på TGA at for eksempel Jonathan Blow kom ut med et nytt puslespillfokusert spill, det samme som The Witness.Så hvordan har du tilnærmet deg dette?Fryktet du at det kunne være risikabelt å gå puslespillfokusert?Fordi jeg har sett at du har mange mekanikker og ting du kan gjøre, Zelda-lignende eller Talos-prinsippet-lignende."
"Så jeg elsker det.Jeg er ikke sikker på hva jeg skal svare på det, for ja, vi var engstelige for det.Vi var engstelige for at spillerne våre skulle være i det punktet der de må konsentrere seg for å finne ut av et puslespill.Men så får de det til, og de er fornøyde med det."
"Men jeg synes det fungerte ganske bra.Prosessen vår var at vi gikk gjennom utblokkeringsstadier der hele nivået bare består av en rekke grå bokser, og du kan spille gjennom det uten all den fancy grafikken.Men du kan iterere veldig raskt.Du kan flytte rundt på ting."
"Du kan gjøre ting lettere eller vanskeligere.Og så var vi veldig heldige med teamet vi ansatte, for det var hardcore-spillere.Bare ut fra hva slags spillere våre ansatte er.Hardcore-spillere og veldig tilfeldige mennesker på det."
"Og vi hadde hver eneste utblokking, hver eneste nivåprototype som vi lagde, ble testet av hele teamet.Og ofte også av venner og familie eller til og med offentlige betatester.Og på den måten fikk vi mange tilbakemeldinger, og det var en god måte å finne ut om oppgavene var for vanskelige eller for enkle.Det var bare denne sammensetningen av teamet der du hadde noen som hadde det vanskelig generelt med denne typen spill, og noen som hadde det lett."
"Og du nevnte selvfølgelig ditt område, din region.Hvordan kan vi absorbere de østerrikske eller wienske preferansene her, eller inspirasjon både kunstnerisk og i spillkonseptet?Hva kan du fortelle meg om dette?Jeg husker at jeg intervjuet gutta hos Purple Lamp om Miki, og de hadde fehjulet i spillet som en veldig fin detalj."
"Så til å være et sted som man kanskje ikke har besøkt, så elsker jeg Wien selv.Så hvor kan vi finne denne typen inspirasjon og referanser?Det er ofte som, selvfølgelig, alle landskapene.Biomene er for eksempel inspirert av landskap du virkelig har i Østerrike."
"Og så landsbyen Hinterberg, som Hinterberg består av, men den er inspirert av steder som Hallstatt eller Bad Gastein.Og vi hadde mange østerrikske venner som spilte det og løp gjennom landsbyen og sa, det er så østerriksk.Så det ligger mye i detaljene også, tror jeg.Du kan føle det, ikke sant?Ja, du kan gå og spise schnitzel eller møte lokalbefolkningen."
"Det er en sosial simuleringsdel av spillet, og mange av Hinterberg-innbyggerne er kanskje litt gretne.Folk i Østerrike har en tendens til å være litt røffe, og ikke alle elsker turismen som kommer til byen.Så vi ønsket ikke å lage en satire, men vi ville ha med disse detaljene, som det positive, det negative, bare et snev av realisme som forankrer hele spillet."
"Vi liker virkelig når spill gir deg et sted som føles ekte, selv om det er et fantastisk sted.Liker følelsen av å være et sted og ha noe å utforske og gjøre om til et hjem for deg selv i den tiden du bruker på spillet.Hinterberg er veldig basert på denne ideen om at det er dette vi elsker i andre spill.Du kan også finne dette i noe som Mass Effect, hvis du leter etter det."
"Vi har aldri hatt som mål å lage et patriotisk spill.Du trenger ikke å være interessert i Østerrike for å ha glede av Dungeons of Hinterberg.Men vi følte at hvis vi tilfører stedet som spillet handler om, ting vi selv har sett og opplevd, ville det bare gjøre det så mye mer.Det ville etterlate et sterkere inntrykk. Det stemmer."
"Og jeg ville også spørre deg om Xbox som partner.Du nevnte tidligere at de hjalp deg med å finansiere spillet.De har gått gjennom mange transformasjoner og endringer det siste året.Vi var sammen med Chris Charla i Lisboa her om dagen og snakket om Xbox og måten de prøver å få indiespill ut på mange plattformer og mange enheter nå."
"Så hva kan du fortelle meg om det, om dem som partner og hvordan de har hjulpet deg med dette?Og hvordan ser du på dem i dag?Jeg kan fortelle deg at de var veldig "hands off" i den forstand at de ikke snakket med oss om noen kreative avgjørelser i det hele tatt.De var veldig støttende."
"De ga oss et stort utstillingsvindu.De hadde en Gamescom-stand for oss der de tok med journalister, og vi kunne demonstrere spillet for dem.Så vår erfaring med dem var virkelig bare positiv.Alle vi møtte der var virkelig drevet av å lage gode spill."
"Det er egentlig alt jeg kan si om det.Vi hadde en flott opplevelse.Fantastisk.Og til slutt, hva er det neste dere jobber med?Puslespill, eventyr, fangehull, sprø kunst."
"Det kan vi forvente av dere.Vi kan ikke si noe mer om det ennå, men vi jobber og tenker på nye ting.Sprø kunst og eventyr, så mye kan jeg si.Det kan vi ta for gitt."
"Ok, tusen takk for at dere tok dere tid. Nyt showet og panelet deres.Skål.Takk skal dere ha."