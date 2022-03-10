GRTV News - PlayStation og Tencent inngår forlik i Horizon søksmål

Light of Motiram ser ikke ut til å være mer.
"Hei og velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så er vi alltid her for deg på GLTV News og Gamereactor nettverket som helhet."
"Så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.Men uten videre, i dag snakker vi igjen og forhåpentligvis for siste gang om Sonys og Tencents Horizon-søksmål eller Light of Martyram-søksmålet, som du kanskje være klar over det."
"Hvis du ikke er klar over hele dette scenariet, avslørte Tencent et spill kalt Light of Martyram som i følge Sony og i følge mange mennesker på nettet, så nøyaktig ut som som Sonys Horizon franchise med robotdyr som blir vekket til live, menneskeheten blir sendt tilbake til en slags urkultur inspirert av forhistorien, og det ble i hovedsak ansett som en Horizon-klone av store deler av internett og spesielt av Sony, som er det som betyr noe her fordi de tok det til retten."
"Så som Iric skriver her, ble den beskyldt for å være en skamløs klone, og så i rettssalene de kjempet det ut, i utgangspunktet Tencent hevdet at du ikke eier ideene til robot dyr, og du eier heller ikke ideene om postapokalyptiske verdener eller slike ting, mens Sony sa kom igjen gutter, dette er litt annerledes enn bare at vi kaller dere ut for en postapokalyptisk spill eller slike ting, men uansett, rettsdokumenter avslører at de har nådd en konfidensiell forlik, men det er ganske klart å se hva vilkårene for dette forliket kan være med tanke på Light of Martyram som Iric skriver her, har blitt fullstendig fjernet fra Steam og Epic Games-butikkene."
"Så det har i utgangspunktet blitt sparket ut av eksistensen og vil sannsynligvis ikke gjøre noen form for utgivelse med det første.Spillets nettside er fortsatt oppe og går, så du kan gå inn og finne den hvis du vil ha noe flere Light of Martyram-nyheter, men jeg tror ikke dette kommer til å eksistere lenge som Iric skriver også fordi Sony ser ut til å ha vunnet saken ganske greit eller fått det de ønsket, nemlig at Light of Martyram ikke lenger eksisterer."
"Som vi vet, går Horisont inn i mange forskjellige faser.Som vi ser, tror jeg det ble annonsert et MMO, NCSofts Horizon Still Frontiers og Guerrillas flerspiller-Horizon-spill i fremtiden, så Sony har nok Horizon-jern i ilden til at de ikke trenger å bekymre seg for at en konkurrent prøver å lage oppstyr i Light of Martyram."
"Hvorvidt Light of Martyram ville ha lyktes eller ikke, er litt uvisst, men ja, det er nesten som Pokemon og Power World, men i tilfellet Light of Martyram er det veldig tydelig inspirert av av Sonys verk, og hvis du kjenner til dokumentene, vet du at Tencent også opprinnelig ønsket å lage et Horizon-spill og fortsatte å prøve å få Sony inn på kontoret for å snakke om å lage et Horizon-spill, men Sony ville bare ikke at de skulle gjøre det, så da det virker som om de bestemte seg for at vi gjør det på egen hånd."
"Så ja, dessverre er slutten på Light of Martyram, hvis du gledet deg til den eller trodde du bare at det var en klone og visste nøyaktig hva som kom til å skje her, la meg få vite hva du synes om denne saken, så ses vi i morgen for mer GRTV nyheter."