Overnaturlig, superpersonlig - The Well's Blessing-intervju på BIG-konferansen

Vi har snakket med Gerard San Miguel Navarro fra Big Stretch i Bilbao om hans nye narrative eventyrspill.
"Hei Gamereactor-venner, dette er Indie Showcase på Bilbao International Games Conference og jeg er her sammen med Gerard som viser oss The World's Blessing som er et spill som gjør litt av et sprut her, og jeg har hørt om det og det er et slags eventyrspill med lavpoly, lav oppløsning, som kommer i en voksen alder hvor du må utforske en verden med noe veldig særegent og rart på gang, ikke sant?Så, fortell meg det med dine egne ord Ok, ja visst, ja. The World's Blessing er et kort narrativt drevet utforskende puslespill hvor du får utforske denne mystiske helligdommen i den gamle verden mens du får kontakt med to barndomsvenner du ikke har sett på en stund og ja, du sa at det var som å møte sære karakterer og oppdage mysteriene på dette stedet mens du løser disse gåtene som er spredt rundt i dette åpne området og til syvende og sist er dette et spill om, du sa det, en historie om å bli voksen om din egen oppvekst, om å prøve å finne din egen plass i verden og ja, prøver å utforske usikkerheten rundt tenåringer og disse årene med overganger i livene deres."
"Hva er mysteriet bak eller i denne brønnen?Det går overtro om denne gamle brønnen.som er i stand til, som noen gamle legender har sagt, å forandre livet ditt, som å starte på nytt og det er etter en veldig alvorlig brann og en restaureringsprosess at de inkorporerer alle disse mytologiene på nytt for å få folk til å komme hit men noen mennesker kommer bare for å gå en fin tur på en søndag og andre tror kanskje på dette."
"Så det er en tvetydighet i den overnaturlige delen av denne historien.at karakterene sakte begynner å forstå at det kanskje er noe ekte.Og du kom hit med intensjonen om å lage en dokumentarfilm?En dokumentarfilm?En dokumentarfilm. Leste jeg det godt?Å ja, en av karakterene, ja."
"En av de tre karakterene, de er tenåringer.En av dem prøver å lage en dokumentarfilm.Hun er student, en filmstudent, og hun vil virkelig være som en Wolverine-regissør og det er en av grunnene til at hun er her."
"Men ja, hver og en av de tre hovedpersonene har sin egen grunn til å være i denne parken og sammen vil de sette det sammen og prøve å, du vet, å få litt mening i livet sitt og treffe noen venner.Hva kan du fortelle meg om mekanikken?Hva gjør du egentlig her?Jeg så at du har noen verktøy i første person, noen gjenstander, noen pikselerte blomster."
"Ja, hovedmekanikken er ganske enkel.Du beveger deg rundt i et 3D-miljø og snakker med figurer, både som vennene dine på en spontan måte, som å reagere på det du gjør, men også med andre besøkende."
"Og så er det denne lyttemekanikken, hvor vi kan fokusere lyden på bestemte områder og til slutt plukke opp objekter og plassere dem.Selve interaktiviteten er ganske enkel, men den bygger på disse fire hovedpilarene bare for å utforske området og bli bedre kjent med menneskene og de små ledetrådene som er gjemt rundt omkring i omgivelsene."
"Og hva kan du fortelle meg om kunsten?Jeg nevnte at det er low-fi, low-poly.Hva kan du fortelle meg om denne tilnærmingen?Det ser ut som en N64, PSX-lignende greie."
"En av de største referansene er en kort tur.Ikke bare visuelt, men også på andre måter.Men ja, vi liker virkelig den typen, som du sa, PSX, Nintendo 64-looken fordi det bringer oss til vår egen hjemkomsthistorie."
"Og det er en historie om tenåringer som vokser opp, så jeg syntes det var interessant å ta opp dette, nesten som en for digital, for rar, abstrakt måte å distribuere en naturlig verden på og prøve å lage en historie ut av det."
"Men så er det dyr, og det gir karakter til karakterene?Ja, antropomorfe dyr er et veldig interessant tema.Jeg tror spesielt mange av disse historiene, ikke bare i spill, men også på kino, er en måte å skape en parallellitet mellom den virkelige verden og en overnaturlig verden der man faktisk snakker om ting som angår den virkelige verden."
"Og en film jeg liker veldig godt er El Viaje de Chihiro og Spirit of the Way.Og de gjør dette, det er som en dag hvor noe overnaturlig skjer men det handler faktisk om noe veldig personlig og realistisk og ekte.Og jeg tror symbolikk gjennom dyreantropomorfisme er et veldig godt middel til å gjøre alle disse inaktive tingene vi virkelig har ambisjoner om."
"Kommer alle til å bli forvandlet til griser?Nei, men takk for referansen.Ok, og hva er status for prosjektet?Og leter du etter en utgiver, hvis jeg har rett?Ja, akkurat nå ser vi etter finansiering og hele forlagsavtalen."
"Akkurat nå er spillet 35 % ferdig.Vi har en vertikal del som snart vil bli offentliggjort, som er omtrent 35 minutter.Og ja, akkurat nå ser vi etter potensielle finansieringsalternativer.Men ja, vi åpner også for andre muligheter gjennom crowdfunding eller kanskje ved å klippe innhold."
"Men ja, vi er i det området, vi er fortsatt veldig tidlig i prosjektet så vi bestemmer oss for hvilken retning vi skal gå.Men ja, finansiering er definitivt et av alternativene akkurat nå.Fantastisk, jeg ser frem til å lære mer om Blessing's Well eller til å få brønnens velsignelse, til å få brønnens velsignelse selv på en eller annen måte på en low poly-måte."
"Så tusen takk for at du tok deg tid, Gerard, og nyt resten av showet.Tusen takk for intervjuet."