GRTV News - Exodus studiogründer går av i forbindelse med lederskiftet på Hasbro

"Men uten mer om og men, i dag snakker vi om Exodus.Så du kjenner kanskje til Exodus, det er spillet, sci-fi RPG som kommer fra tidligere Mass Effect-utviklere hos Archetype Entertainment.Det bærer sin Mass Effect-inspirasjon på ermet, som det gjør med mange andre inspirasjoner fra forskjellige sci-fi-spill, fra fantasy-rollespill, fra rollespill generelt."
"Det ser ut som et ganske spennende spill, og det skal lanseres tidlig i 2027, men det er kommer til å måtte klare seg uten en av utviklerne og medgrunnleggerne nå, ettersom James Olin forlater Archetype Entertainment til fordel for en ny satsning innenfor Wizards of the Coast, da det virker som Wizards of the Coast og Hasbro har litt av en lederskifte mot slutten av slutten av året."
"Ingenting å være bekymret for, i hvert fall ikke akkurat nå, i skrivende stund, da det ser ut til at det er bare folk som på en måte flytter inn i forskjellige stillinger, og noen blir forfremmet.Det er ikke slik at de kommer til å fjerne hundrevis av jobber og slakte ned hele spilldivisjonen."
"Men ja, det er særlig avdelingen for digitale satsinger vi snakker om i dag hos Wizards of the Coast, som, hvis du sikkert kan gjette, er deres spilldivisjon for tingene som sender ut programvare til våre nydelige små øyne.Ting som Baldur's Gate 3, ting som Stig Asmundsens, på tidspunktet for innspillingen, uannonserte spillet, og ting som Warlock Dungeons and Dragons, som også ble annonsert på Game Awards og er satt til en utgivelse i 2027."
"Wizards of the Coast, du er kanskje ikke klar over dette, men de er med på å utgi Exodus med Archetype Entertainment, og det er derfor de er så tett knyttet sammen, og derfor vi ser dette som en del av en større omorganisering.Det er også verdt å merke seg, som i Bloomberg-rapporten, at James Olin er nevnt som å ha sitt arbeid føles komplett med Exodus, noe som vel er vanskelig å kommentere ettersom vi ikke egentlig vet hva han jobbet med, hva han gjorde i studioet."
"Men han overlater lederskapet til resten av teamet, så det virker som om han er glad for å ta et skritt tilbake og jobbe med noe annet.Han jobber faktisk med bordrollespill med Wizards of the Coast, som egentlig bare er en annen betegnelse for D&D."
"Men vi har også nyheter om at Wizards of the Coast Digital Ventures har fått en ny leder.Det blir Blizzard-veteran og Dreamhaven-grunnlegger Paul Della Bitta.Han kommer til å ta over Digital Ventures og jobbe under president John Hyde, som også er en Blizzard-veteran."
"Så litt nepotisme der, kanskje?Kanskje, kanskje ikke.Vi vet ikke.Det er hvem du kjenner, ikke hva du vet, slik det er i alle bransjer."
"Men uansett er dette bare et slags skifte, virker det som, fra folk i toppen av dette.Men vi vet ikke hvordan dette kommer til å påvirke Exodus, om det kommer til å påvirke Exodus på alt."
"Exodus er fortsatt over et år unna.Den skal lanseres tidlig i 2027, noe som kan høres langt unna.Men på dette tidspunktet, med tanke på hvor lenge det har blitt jobbet med spillet, kan man tenke seg at mye av det er ganske komplett."
"Det kan fortsatt være noen ting å gjøre når det gjelder finpussing, men hvis noen som James Olwen trekker seg tilbake og sier at han føler at arbeidet hans er gjort, så er det sannsynligvis på det stadiet hvor det ikke kommer til å skje noen store, store endringer, med mindre vi ser en massiv forsinkelse i spillet."
"Men ja, la meg få vite om du fortsatt er begeistret for Exodus, hvis dette gir deg litt bekymring.Vi ses neste uke for flere GRTV-nyheter.Farvel og på gjensyn."