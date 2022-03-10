Å ta en tegneserie til pek-og-klikk - Jordi & Oslo: The Lost Tail Intervju på BIG-konferansen

Vi tok en prat med tegneren, skaperen og animatøren Guillem Ruiz om hvordan han bringer den bedårende tegneserien sin ut til et nytt publikum.
"Hei Gamereactor-venner, dette er den internasjonale spillkonferansen i Bilbao og jeg tar en titt på indiespillene som tradisjonen tro blir vist frem her.Og jeg har med meg Guillem, tusen takk for at du ble med oss, som viser meg et vakkert spill."
"Og du kan se det fordi du er en kunstner og selvfølgelig slo det meg som et av de vakreste indieprosjektene her og det er et pek-og-klikk eventyr og det heter Jordi og Oslo.Så, først og fremst, fortell oss om bakgrunnen for spillet og hvorfor ønsket du å lage et spill basert på ditt tidligere kunstneriske arbeid?Ja, så bakgrunnen følger historien, den samme historien som tegneserien jeg publiserte i avisen."
"Jeg har publisert i ti år nå.og det er en veldig ukjent tegneserie fra Catalonia men figurene mine ble skapt med konseptet og ideen, håpet om at jeg kunne gjøre noe lokalt som var like bra som det vi får fra andre aviser, andre tegneserier."
"Så, for eksempel, hvis du kjøper en hvilken som helst avis i Spania, vil den sannsynligvis ha de oversatte versjonene av mange syndikerte pek-og-klikk-artikler fra andre land.Så jeg ønsket å følge samme vei."
"Etter å ha vært fornøyd med hvordan det endte med tegneseriekarrieren min, Selv om jeg ikke er berømt, spiller det ingen rolle, Jeg var glad for at jeg skapte disse karakterene.Så jeg ville prøve det samme med pek-og-klikk-eventyrene."
"Så jeg begynte for mer enn fem år siden.Jeg bare tullet litt med Unity og, du vet, som mange kunstneriske folk gjør med indies og, jeg vet ikke, det ble så stort i omfang."
"Jeg gjorde alle akvarellene, jeg begynte å animere, Jeg fikk venner til å hjelpe meg, virkelig gode skuespillere til å legge stemme til og det gikk bare over styr, og nå må vi bare gjøre det ferdig for det er for vakkert til ikke å komme ut."
"Så det er som sagt jeg som gjør det meste bortsett fra musikken og lydene og jeg får hjelp fra en veldig talentfull komponist og lyddesignerne.Hvem er Jordi og Oslo?Å ja, så Jordi og Oslo er disse karakterene som mange kaller hytta på humle fra Catalonia."
"Det er Jordi som spiller ridder og som har en veldig oppslukende og kreativ verden og hans beste venn, en drage, som heter Oslo.Og i dette spillet har Oslo blitt borte av merkelige grunner, sannsynligvis relatert til magien som følger med det å være en drage og vi skal bare lete etter ham."
"Og ja, en annen karakter vi har er øglen Nietzsche og så Sigrid, som er en annen karakter som vil hjelpe til og i spillet kan du bytte mellom karakterene fra første akt, noe som er veldig kult."
"Hva kan du fortelle meg om tonen i historien og hvem er dette for?Jeg er ikke kjent med avisstrimlene dine.så er det for barn, er det for familien, er det for voksne?Hva slags budskap prøver du å formidle?Ja, så jeg elsker faktisk at du sa familie for jeg ser på det som et familiespill."
"Det er et spill som ble basert og laget for folk som oss som er nostalgiske fra 90-tallet og prøver å gjøre kan jeg gjøre det, eller kan jeg gjenskape det med min humor?Men jeg ble veldig overrasket da jeg gikk på andre messer og det er barn der, så elsker barna det."
"Så jeg skal ikke si at det er for barn men jeg ble sjokkert over hvor godt de likte det og drømmen min er at det skal bli som som deres første pek og klikk."
"Og det gjør de, de elsker det.De har aldri spilt pek og klikk.Noen av dem har aldri brukt musen og de blir veldig interessert i det."
"Men målet vårt, eller de vi har laget det for er folk som oss, som bare vil delta i et oppslukende spill og ha morsomme gåter.Humoren er litt rar, som på 90-tallet men den har mange elementer fra vår søreuropeiske kultur."
"Som at du får spille fotball i andre akt og det er veldig kult.Du vandrer rundt i noen gamle byer som er som spesielle fra den iberiske halvøy."
"Jeg vet ikke, det er laget med mye kjærlighet og jeg tror folk ser det når de spiller.Og hvor obskure er gåtene?Å være et pek og klikk-eventyr, ...går du som en gal, du vet, gummiand eller...?Nei, så det er et puslespill som refererer til den berømte apeskruenøkkelen men det er faktisk gjennomførbart."
"Det er faktisk mulig å gjøre det uten å vite og så er det en slags spøk men den er ikke så direkte.Det refererer til at og så har vi også den berømte Grog-gåten men med en annen vri, på en annen måte."
"Så jeg prøver å referere til og hylle til originalene og klassikerne men de er ikke i ansiktet ditt.Som om du ikke finner en tentakelstatue eller noe som jeg prøver å gjøre på andre måter og så er det hyllester til Cantinflas og Bellutier, mye latinsk kultur eller katalansk eller spansk kultur men det er, håper jeg, ikke i ansiktet ditt heller."
"Hva er status for prosjektet?Kommer det til å bli utgitt snart?Er innholdet komplett?Hva kan du fortelle meg om den?Innholdet er nesten komplett men vi er i gang med QA og andre gjennomgang av hele spillet."
"Første akt er helt ferdig og deretter andre og tredje, Jeg har ett og to passeringer.Jeg vet ikke, det er vanskelig å beskrive for før vi får QA til å spille alt, vet vi ikke hvor finpusset det er."
"Vi trenger mange flere til å spille det men minst halvparten av det er ferdig polert så jeg er veldig fornøyd.Og du har allerede en forlegger?Vi snakker med noen."
"Det gjør vi ikke.Hvis du er en forlegger, vennligst ring meg.Alle elsker det, men, du vet, på grunn av sjangeren, fordi den skremmer folk når de ser hvor mye barn liker det."
"Jeg vil si at hvis du er en forlegger, ikke vær redd, for disse, du vet, barn blir født hvert år, og de vil spille det så det er en jevn..."
"Jeg tror dette spillet vil gjøre det bra.Så vidt jeg ser det, elsker utviklerne det.Vi vil ha noen priser.Jeg tror det kommer til å fungere."
"Blir det PC inntil videre?Bare PC?Ja...Selv om vi ikke finner en forlegger, er tanken å gjøre porteringen."
"Den er klar for portering.Kontrollerne er klare.Den er klar for nettbrett.Vi eier ikke noe utviklingskit for Nintendo men vi vet at det fungerer."
"Så den kommer til å være klar og jeg tror den riktige datoen er 2027.Det er greit.Ikke noe problem.Det er i orden."
"Tusen takk for at du tok deg tid, Guillem.Jeg elsker kunsten din.Gleder meg til å se mer fra spillet.Takk, og ikke glem å plystre."
"Det hjelper mye.Plystre."