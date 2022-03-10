GRTV News - Avatar: Fire & Ash åpner med 90 millioner dollar mindre enn Avatar: The Way of Water

James Camerons oppfølger kan ikke helt måle seg med hypen rundt de to andre filmene.
"Uansett, som vi har sett, ville Avatar Fire and Ash sannsynligvis alltid være den snakkende helgens kinoeffekt, og det er ingen overraskelser at den er det, og det er sannsynligvis i tråd med forventningene i den nedre enden av forventningene, og den har nådd en lavere åpning enn Avatar - Vannets vei."
"Selv om anmeldelsene var fantastiske, noe de ikke var for Avatar Fire and Ash, tror jeg alle forventet nok at det ville bli et lite fall med tanke på at Avatar The Way of Water kom ut 13 år etter den opprinnelige Avatar, men Avatar Fire and Ash har bare hatt tre års avreise fra Pandora på den tiden."
"Det hjelper ikke at anmeldelsene, inkludert våre, var ganske, vil jeg si, lite vennlig innstilt til Avatar Ild og aske.Det ser ut til at James Camerons tredje forsøk på å gjøre Pandora til denne store franchisen har bare gjentatt de siste par bidragene, og den har egentlig ikke oppnådd noe nytt i det hele tatt."
"Uansett rapporterer Box Office Mojo at 345 millioner dollar vil falle av Avatar Fire og Ash i løpet av helgen.Mesteparten av det kommer fra utenlandske, internasjonale kinoer.De amerikanske billettinntektene, tror jeg, er på rundt 80 millioner dollar, noe som er ganske lavt hvis du tenker at Avatar åpenbart er en amerikansk franchise med amerikansk oppsett."
"Men uansett er det fortsatt et veldig, veldig imponerende beløp.Det skyver den rett inn på topp 20, jeg tror det er nummer 17 av de største kinofilmene i 2025, noe som ikke er noe å kimse av.Vi har også muligheten for at dette kommer til å fortsette å tjene en milliard dollar, noe jeg vil si er sannsynlig, men det er bare min personlige oppfatning, med tanke på at Avatar The Way of Water åpnet for 435 millioner dollar, som er 19 millioner dollar mer, men endte opp med å tjene 2 milliarder dollar på kino."
"Så hvis vi ser James Camerons Avatar-franchise som en slags maratonløper, ikke en sprint løper, så vet vi at vi sannsynligvis kommer til å få flere og flere billettinntekter etter hvert som helgene går.Det ville ikke overraske meg om denne når en milliard."
"Jeg blir ikke overrasket om den når 1,5 milliarder dollar.Jeg blir ikke overrasket om det blir 2 milliarder dollar.Jeg tror ikke den kommer til å tjene like mye som The Way of Water.Og hvis den ikke gjør det bra i suksesshelgene, så antar jeg at vi kommer til å ha å forholde oss til det faktum at Avatar kanskje er over."
"Akkurat nå kommer Avatar 4 fortsatt til å gå i 2029, men det har ikke vært noen, jeg tror ikke det har blitt gitt grønt lys for det ennå.Vi får vente og se.Har du sett Avatar Fire and Ash i helgen?Hva synes du om den?La meg få vite mer om det, så ses vi i morgen for flere GRC-nyheter."
"Farvel og på gjensyn."