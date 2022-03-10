GRTV News - CD Projekt Red bruker kunstig intelligens, men vil ikke erstatte arbeidere med den

En annen utvikler eksperimenterer med kunstig intelligens.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid går jeg gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og faktisk hva du enn elsker. Vi har det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger av spill, film anmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Men uten videre, i dag snakker vi om spill og AI igjen, en annen elsket utvikler som bruker AI igjen. De siste ukene har vi sett, jeg vil si, var det til og med i forrige uke? Jeg vet ikke, det er en merkelig juletid, tiden er bare en slags simulering det føles som på dette punktet, men nylig kom Larian Studios i litt varmt vann fordi en Bloomberg-rapport uttalte at Sven Rinker presser ganske hardt på AI og at alle i studioet på en måte nå jobber med AI på visse nivåer hos Larian. Nå er det verdt å nevne at ingenting i Divinity kommer til å være AI-generert eller noe på grunn av det kommende Larian-spillet, men i utgangspunktet ser de etter om de kan dele produktivitet og slike ting. Så ble Claire Obscure på Expedition 33 avslørt fra et intervju tidligere i år at de brukte Gen AI i en tidligere utgave av av spillet, men at det ble patchet ut. Det førte til at det mistet en Indie Game of the Year prisen og prisen for beste debutindiespill på Indie Game Awards, og nå har vi CD Projekt Red, utvikleren av de kommende Witcher 4 og Cyberpunk 2077, som sier at de jobber med med kunstig intelligens. Så co-CEO Michal Nowakowski sa at studioet benytter seg av AI, men med ingenting når det gjelder å faktisk lage spill. Han sa om Echo, som for å redusere antall ansatte takket være AI, det kan jeg ikke forestille meg. Vår bruk av AI er hovedsakelig for produktivitetsområdene og det er der vi ser de største fordelene. Fordelene er reelle, de er meningsfulle men det er ikke en situasjon, og jeg kjenner ikke til en slik situasjon der AI kan sette seg ned og lage spill. Det betyr ikke at den ikke kommer til å være nyttig, men den kommer ikke til å lage The Witcher 5 eller 6 eller noe sånt. Vi kan også tenke oss at det betyr at The Witcher 4 ikke bruker AI i noen kapasitet. Så mange utviklere begynner nå å eksperimentere med kunstig intelligens, og det er noe vi ser ut til å leve med til tross for at det er klart at det er en veldig stor og ganske høylytt del av spillpublikummet som ikke ønsker å se generativ AI eller AI generelt forbundet med favorittprosjektene deres. Det antas at det svekker den kunstneriske integriteten. Om man er enig i det eller ikke, er helt opp til deg, det er helt opp til meg også, men det er argumentet i utgangspunktet for folk som er anti-AI, for folk som er pro-AI. Det er åpenbart ting det kan gjøre som kan hjelpe med spillutvikling, som programmering, som koding, som produktivitet som Nowakowski nevner der, ting som å lage PowerPoint-lysbilder og planlegge og gjøre ting som kanskje blir sett på som mer trivielle oppgaver. Det er imidlertid godt å vite at han ikke tror at det kommer til å redusere antall ansatte, ingen jobber kommer til å bli erstattet av kunstig intelligens ennå, det er alltid verdt å si slike ting. Men ja, en annen stor utvikler eksperimenterer med kunstig intelligens. Vi får se hva dette fører med seg, om det er det første skrittet mot full AI integrasjon over hele linjen, eller om det bare er noe som kommer til å bli eksperimentert med og deretter droppet i nær fremtid. La meg få vite hva du synes om gaming og AI, om du tror du kommer til å slutte å lytte til utviklere når de begynner å ta på seg mer AI, og jeg ser deg i morgen for noen flere JLTV-nyheter, kanskje en julespesial."