Spyro 4

GRTV News - Spyro 4 tilsynelatende bekreftet av Toys for Bob utvikler

Flere bevis for et nytt Spyro-spill hoper seg opp.

Audio transcriptions

"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid, som går gjennom ettermiddagene, siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil, intervjuet, hva du enn elsker, er vi alltid glade for å ha det her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, Husk å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive anmeldelser, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."

"I dag bytter vi ut nisseluene med foliehatter, det er julaften, men vi er også skal gjøre litt julehandel.
