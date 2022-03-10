GRTV News - Rapport: Bioshock 4 avslører detaljer om helten, skurken og omgivelsene

Vi har fått noen nye opplysninger om det kommende Bioshock -spillet.
"Så det første jeg vil gjøre i dag, vi snakker om Bioshock 4 nå, et nytt rapport fra MP First ser ut til å ha gitt oss ganske mange nye detaljer om Bioshock 4.Det er verdt å merke seg at Bioshock 4 er et av de spillene som Beyond Good og Evil 2 eller kanskje til og med Half-Life 3, hvor det ser ut til å ha stått fast i lang tid i det man kan kalle utviklingslimbo, slemmere folk vil kanskje kalle det utviklingshelvete, men en Bloomberg rapport kom ganske nylig ut og sa at Bioshock 4 ikke kommer med det første."
"Take-Two's CEO Strav Selnick har sagt ting som at det vil komme når det kommer, og jeg tror Bloomberg-rapporten sa noe i retning av at du ikke kan forvente det før 2027 på tidligst, men uansett, arbeidet pågår fortsatt på Bioshock 4, vi vet at det er skjer, og denne rapporten fra MP First viser oss ganske mange nye interessante detaljer angående hovedpersonen, antagonisten, settingen og mer, så hvis du ser på skurken i spillet som vi ser på dette bildet her, som også er her, som ble samlet inn av MP First, som ser ut til å være en gyllen statue som forestiller en atlaslignende figur som holder opp, du ville forestille deg, byen i spillet, spillets setting, som kommer til å være en slags antarktisk stil, og med tanke på detaljene i ansiktet hans, på kroppen hans, folk tror at dette sannsynligvis kommer til å bli skurken i settingen fordi det ville gjøre fornuftig med tanke på at du lagrer Comstock og Andrew Ryan som skurker i fortiden, to personer som var veldig assosiert med byen sin og var ledende skikkelser i byen sin eller deres bosted eller settingen i Bioshock-spillene deres effektivt. Helten, denne er litt mer spinkel, for dette kan bare være en modell som brukes som målestokk, men i visse ressurser, i visse dataminede ressursfiler av ting som fjell, daler, ting som det, er det denne fyren her inne for skalaen, og mange mennesker tror at det sannsynligvis er kommer til å være hovedpersonen fordi det sannsynligvis er en av de første modellene du lager i spillet med tanke på at det er en ganske viktig modell og en ganske viktig karakter for være spillerkarakteren, og dette ville sannsynligvis være i tråd med Bioshock-folkene som vi har sett tidligere. De oppbrettede ermene får deg til å tenke på Booker fra Bioshock Infinite kanskje, og haiens vinterdrakt eller haiens grå drakt får deg til å tenke kanskje mer vinterlig stemning med de falmede fargene, men det er veldig mid-century som så det er veldig klassisk Bioshock der også. Settingen er som sagt Antarktis og tilsynelatende kommer snø og kulde til å spille en stor rolle i spillet, de er kommer til å spille en stor rolle i gameplayet også, men vi vet ikke hvor mye det er kommer til å påvirke ting fordi, som jeg sa, ingenting av dette er offisielt, vi kan egentlig ikke spørre noen utviklere om dette fordi ingenting er bekreftet ennå, så inntil ting blir bekreftet, som alltid, ta dette med en klype salt fordi dette kan være fra en tidligere versjon av spillet, dette kan være helt, som jeg sier, utdatert informasjon akkurat nå, men det er fortsatt veldig spennende likevel, og jeg elsker å snakke om spill som en dag kan bli avslørt og vise selv etter å ha vært lenge borte, men la meg få vite, er du fortsatt spent på Bioshock 4, Har du gitt opp håpet om det? Gi meg beskjed, så ses vi i morgen for flere gode GRP-nyheter, farvel!"