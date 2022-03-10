GRTV News - CD Projekt Red har nå solgt seg ut av GOG

Bevaring av spill kan ta et nytt sprang fremover.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid, som skal være ettermiddagens siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil, og faktisk hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg, på GRTV News og i den bredere Gamereactor nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser, og du vil se mer, må du huske å sjekk ut Gamereactor uansett hvor du får det fra. For flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive intervjuer, regler og sportsnyheter, og av i dag snakker vi selvfølgelig om et stort salgsargument, eller vi snakker om et stort maktskifte for GOG.com."
"Det har blitt offisielt solgt av CD Projekt Red, men jeg antar du kan si at det ikke kommer til å langt, fordi det kommer til å bli eid av tidligere CD Projekt Red CEO, Michal Kisinski, jeg kommer til å Kisinski, men i utgangspunktet betyr det at GOG, som hvis du er ikke er klar over, det er flere plattformer på PC, ikke bare Steam for å eie spillene dine, slik som Epic Games Store og GOG. GOG er stolt av spillereide opplevelser i utgangspunktet, så det står for gode gamle spill, og de gjør mye arbeid for å bevare spill, i tillegg til mye med å sørge for at DRM ikke er tilgjengelig på plattformene, men det pleide å være eid av CD Projekt Red, og det var derfor du kunne kjøpe The Witcher 3, og det var derfor du kunne kjøpe Cyberpunk på disse plattformene, og hvorfor du ville få digitale godbiter hvis du signerte via GOG for Cyberpunk-ekstrautstyr og slike ting. Så ja, den går til Michal Kisinski, som sa, unnskyld, GOG skrev på nettsiden sin, som Jonas har fått her, Vi mener at spill som har formet oss fortjener å leve videre. Lett å finne, kjøpe, laste ned og spille for alltid, men tiden er irriterende god til å slette dem. Rettigheter floker seg, kompatibilitet brytes, konstruksjoner forsvinner, og en nostalgisk kveld blir ofte til en feilsøking av økt. Det er forskjellen mellom Jeg spiller i dag og Jeg spiller en dag. Og Michal sa selv at GOG står for frihet, uavhengighet og ekte kontroll. Så det virker at de kommer til å satse mye mer på bevaring av spill, noe som er et stort samtaleemne for tiden, spesielt med ting som live service-spill som blir tatt ned, noen ganger i løpet av år eller måneder etter at de ble satt opp i utgangspunktet. Redfall er et godt eksempel, Anthem går offline i løpet av et par uker, selv om det varte i noen år, og mange spill, hvis de bare ikke blir sett verdt prisen for serverne, vil de bli tatt offline. GOG er mer tilsynelatende fokusert på ting som klassiske spill som kanskje er mer singleplayer-fokusert, ting som Vampire Masquerade Bloodlines vet jeg er bedre kompatibelt på GOG enn det er på Steam. Dino Crisis var nylig gitt en stor mengde kompatibilitet for å sikre at det kan kjøre på PC i utgangspunktet uten problemer fra GOG, så det ser ut til at dette nye kapittelet kommer til å fordoble prosessen her på CD Projekt Reds direkte eierskap kan gå litt lenger Jeg tror at vi er på vei inn i denne bevaringsbuen for videospill akkurat nå."
"Det virker ikke som om det er noen form for, du vet, det er ingen fiendtlighet mot denne overtakelsen Dette ser ut til å være en veldig, veldig vennlig utveksling mellom den tidligere CD Projekt Red-sjefen og det nåværende CD Projekt Red-selskapet, som kvitter seg med en ganske elsket av sine brukere PC-plattform, og vi får se hva som kommer ut av det når GOG går inn i dette nye kapittelet for selv, men det er spennende tider, og det betyr også at vi kan komme til å se mye mer innsats innsats for å bevare spill på PC, og kanskje GOG blir stedet folk går til for å finne eldre spill, og Steam vil alltid forbli hovedplattformen med mindre Valve bare nuked det av kartet, men det hadde kanskje vært fint å se et sted hvor du kan gå for gamle spill når man får et nostalgisk utbrudd og tenker: "Jeg vil spille dette spillet jeg spilte da jeg var barn. Kommer du til å bruke GOG mer takket være dette? Kommer du til og med til å merke forskjellen, tror du? La meg få vite alt dette og mer, så ses vi i morgen for flere GOG-nyheter. Farvel og på gjensyn!"