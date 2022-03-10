GRTV News - Dispatch runder tre millioner solgte eksemplarer

AdHoc Studios superheltfortelling fortsetter å gjøre det godt kommersielt.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til GRTV News, det er et nytt år, jeg er tilbake etter en liten tid borte, og vi kommer til å starte ting faktisk på denne nydelige 2. januar-morgenen med å snakke litt om Dispatch, som endte opp med å bli en av de største snubs du kan hevde av Game Awards tilbake i begynnelsen av desember. Spillet ble lansert i høst 2025, og på grunn av den episodiske utgivelsesplanen fikk det på en måte ikke mye av kritikernes anerkjennelse som man kunne forvente at den skulle få ved de store prisutdelingene fordi den var ikke helt der da nominasjonene skulle deles ut. Så vi ser mange av disse rapportene om Dispatch kommer ut og hvordan spillet er kvalifisert i 2026 og hva ikke, hvis noen bryr seg, er måten AdHoc Studios har formulert det på."
"Det er tydeligvis mange som bryr seg om dette spillet, og vi sier det for å markere det nye året, for å markere det nye året, har AdHoc kommet ut og delt en infografikk med massevis av forskjellig informasjon om Dispatch og hvordan spillet har prestert, og en av disse er eksempel er i forhold til antall spillere. Nå visste vi allerede at spillet hadde solgt, jeg tror omtrent to millioner eksemplarer eller noe sånt etter et par uker på markedet, nå har det økt enda ytterligere, den er oppe i tre, så la oss dykke ned i det. Så ja, Dispatch har nå over tre millioner spillere med DCU som tilsynelatende har fått en god start og Dispatch som er utrolig populært, virker det superhelter er tilbake i bransjen. Så en av de store overraskelsene høsten 2025 var Dispatch, et episodisk superhelteventyr fra AdHoc Studio, som består av flere telltale-veteraner."
"Spillet kan best beskrives som en superhelt-komedie på arbeidsplassen, og det drypper av med minneverdige karakterer, suveren dialog og skrudde hendelser. Dispatch ble raskt en suksess og i andre halvdel av november kunne vi rapportere at det hadde nådd to millioner spillere.Nå, litt over en måned senere, har det blitt kunngjort via Blue Sky at det fortsetter å vokse i et raskt tempo tempo og har tilsynelatende blitt spilt av over tre millioner mennesker. Sjekk ut innlegget nedenfor, som også gir noen andre data om Dispatch, inkludert hvor mange superhelter som har blitt sendt ut, hvor mange telefonsamtaler har blitt mottatt og mye mer. Jeg skal ikke spille av grafikken her, men hvis du vil gå og sjekke det ut, kan du gjøre det. Den forteller deg også om de romantiske vanene som sier hvilke utsendelser som ble kuttet når mulighetene til å kutte dem kom og slike ting det. Interessante ting hvis du spiller spillet. Uansett, Dispatch har så langt blitt utgitt for PC og PlayStation, og en Switch-versjon er ventet senere denne måneden. AdHoc Studio har også uttrykt interesse for en Xbox-versjon, så det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før det kommer til Microsoft formater også. Og ja, Dispatch får en Nintendo Switch-versjon senere denne måneden og du må anta at med den anerkjennelsen spillet har fått, vil nivået av interesse spillet har fått fra PC og PlayStation 5, at når det kommer til Nintendo Switch vil det bli et løft i salget, og det ville ikke overraske meg om det ganske snart treffer fem millioner markør. Den andre er Xbox. Vi forventer selvsagt at den til slutt komme til Xbox, for hvorfor skulle det ikke det? Men Xbox-spillerbasen er betydelig mindre enn de andre markedene i disse dager, så vil Xbox føre til en massiv økning i salget? Kanskje ikke massivt, men det det vil definitivt øke salget på sikt, så vi får se hva som skjer der. Men viktigste å merke seg er at den har vært ute i et par måneder, og den har allerede notert seg for tre millioner salg. Da den nådde to millioner solgte eksemplarer, overskygget den allerede massivt alle de forventningene til livstidssalg som ad hoc forventet for spillet på grunn av alle prognoser som ble gitt til utvikleren, og som sa at det er vanskelig å lage disse spillene og å selge disse spillene, og alle disse prognosene var helt feil. Så alle andre suksess som spillet får, vil bare være gunstig for ad hoc i fremtiden for å utvide sine planer om å fortsette å lage disse fortellende spillene som vi ikke ser veldig ofte i disse dager."
"Men ja, det er all tiden jeg har i dagens episode av GRTV News. Igjen en fin og rask en til starte det nye året og også for å avslutte denne uken. Jeg kommer tilbake nå på mandag, så ja takk for for at dere ble med meg i dag, og vi ses på den andre siden av helgen. Ta vare på dere selv, alle sammen."