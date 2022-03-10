Mercedes CLA - EV Hour

I den siste episoden av vår langvarige bilserie retter vi oppmerksomheten mot Mercedes helelektriske sportsmodell som kommer med et bredt utvalg av spennende teknologisk avanserte funksjoner i tillegg til å tilby pålitelig ytelse.
"Hver gang jeg har sittet i en av Mercedes' elbiler, har jeg alltid blitt imponert av byggekvaliteten, måten de kjører på, til og med multimedieopplevelsen, og det har ikke vært tilfelle med alle de etablerte gigantene som jeg føler var litt overrasket, overrumplet av at et nytt merke dukket opp på markedet."
"Men for å holde seg konkurransedyktig må man utvikle seg. For å holde seg konkurransedyktig, må man introdusere nye modeller som passer til dagens marked. Dette er den nye Mercedes CLA, og det er en måte å ikke bare opprettholde deres markedsfordel, men også å prøve å introdusere Mercedes EV-merket til flere mennesker. For selv om dette ikke er billig, er det definitivt billigere enn du kanskje tror. Og for å røpe slutten litt, så er den også veldig bra."
"La oss ta en tur.Først og fremst er CLA bygget på Mercedes' splitter nye 800 volt EV-plattform, noe som først og fremst betyr ladehastighet. Vi snakker om 320 kilowatt og 10 til 80 prosent på rundt 20 minutter. Og denne semi-overkommelige modellen vil gå mellom 700 og 800 kilometer på en lading, noe som betyr at du får minst dobbelt så lang rekkevidde som med MGS5, som jeg testet forleden."
"uke. Mange forbrukere i disse dager, selv de som kjøper svært dyre elbiler, har en tendens til å bare hoppe rett inn i Apple CarPlay eller Android Auto, og hvem kan klandre dem? Men Mercedes er en av de etablerte gigantene som legger så mye innsats i sin egen proprietære programvare at jeg tror det er i det minste verdt å ta en rask titt på hva de selv har bygget før du hopper rett inn i de andre programvaresuitene. Dette er MB OS, og jeg tror det fortsatt er ganske nydelig. Det skal visstnok være en partnerskjerm her borte. Jeg har blitt informert om at det vil være til stede i den endelige versjonen av denne bilen. Men her har du hovedskjermen, som er mye mer vertikal, noe jeg ikke synes er bra eller dårlig, bare merkelig. Det er veldig TV-skjermaktig. Som regel, vil den være vinklet mot deg slik som dette. Men her er den, igjen, veldig vertikal, noe jeg tror gir mening. Sammen med en liten trådløs lader her. En nydelig metalleffekt her."
"med koppholderne. Og det er koblet sammen med kommandoskjermen her borte. Veldig nydelig, mettet, fargerik. Det er fantastisk. I tillegg til noen rudimentære ting du kan gjøre fra rattet her. Det er for eksempel de automatiske kjørehjelpemidlene og volumkontrollen, samtaleopptak, alle de grunnleggende tingene. Fungerer veldig bra sammen med setekontrollene her bak, vinduskontroller. Igjen, veldig rudimentært, veldig enkelt å bruke. Men selve skjermen er faktisk har et nydelig grensesnitt som jeg forelsket meg i veldig raskt. Det er veldig Apple-aktig, Det betyr at det er hovedkartet her, og så legger det informasjon i disse flisene på toppen. Så jeg har lydavspilling, telefonen min, ruten min. Men jeg har også tilgang til en hel rekke apper som er veldig lett tilgjengelige, noe jeg synes er herlig. Så det er alle kameraene, YouTube, Disney+, Spotify, et veldig grunnleggende sett med spill, inkludert Angry Birds. Igjen, alle disse tingene fungerer veldig bra. Det er kombinert med fantastiske seter som egentlig ikke er i bøttestil, men de er bare så stilige og komfortable at jeg synes dette er et veldig fint sted å sitte generelt."
"Det er kombinert med fantastiske høyttalere og en herlig kabinfølelse. Jeg har sett det beskrevet i andre anmeldelser at denne ikke har den kvalitetskabinen som de hadde trodd. Men det synes jeg, dette er en veldig stilig Mercedes. Og med tanke på at du kan spare litt penger på en CLA sammenlignet med hva du vanligvis må bruke på en veldig luksuriøs Mercedes sedan, synes jeg dette er flott. Nå kan man argumentere for at med elbilenes inntog, føles ikke bilene like unike som de en gang gjorde. Og det er en viss sannhet i det. Når drivlinjen er elektrisk, når styringen er elektrisk, vil mye av det som tidligere gjorde bilens personlighet er nå ganske likt på tvers av en hel rekke modeller. Men jeg tror at produsenter som Mercedes virkelig prøver å gi sine spesifikke modeller personlighet. Det er lyden av når du trykker på gasspedalen. Det er følelsen i kupeen. Det er et helt spesielt kick som skjer når du virkelig setter foten ned. Og jeg tror jeg fornemmer hva ingeniørene tenkte på da de designet bilens generelle kjøreprofil, som kommer spesielt godt til sin rett hvis du ikke setter den i eco eller komfort, men heller noe litt mer sportslig enn det, selv om dette ikke er en spesielt sportslig bil. Det jeg imidlertid vil si, er at disse setene er veldig komfortable. Jeg nevnte det i interiørdelen av denne videoen. Og jeg tror også at at den generelt sett bare håndterer veldig bra. Den har en aerodynamisk form. Disse setene er veldig komfortable og holder meg godt fast. Det er en tett følelse i mange forskjellige måter som de høye crossoverne og SUV-ene ikke kan være. Så hvis du liker å kjøre, ikke sitter så lavt som i en Tesla Model 3, for eksempel, men hvis du liker å kjøre, er dette en mye bedre sted å være når du vil ha kontakt med bilkjøring som hobby, sammenlignet med de større bilene som vi pleier å kjøpe her i Danmark, for eksempel."
"Blant standardutstyret finner vi blant annet panoramaglastak og ryggekamera, den GBT-aktiverte smartassistenten. Det er ikke spartansk i det hele tatt. Og med danske priser, fra 379 000 danske kroner, er den helt klart dyrere enn en Tesla Model 3.Og en Hyundai Ioniq 6, men ikke så mye som jeg trodde."
"Det ville være helt sprøtt av meg å påstå at denne, den nye Mercedes CLA, er billig. Men billig er et relativt begrep, for X-Peng G9 er absolutt ikke billig. Og det viste den i hvert fall.Mercedes og flere andre produsenter at man kan lage en stor, klumpete luksus-SUV for mindre penger.Nå er ikke dette samme pris som en Tesla Model 3, som denne i noen tilfeller ville satt til å gå direkte opp mot, men den er markant billigere enn man skulle tro den ville være gitt din erfaring med Mercedes-merket generelt. Og når du kjører den, når du ser på den, når du opplever den, så innfrir den i stor grad forventningene til hva en bil i denne prisklassen normalt ville koster. Jeg tror faktisk ikke det er så stor forskjell på denne og Mercedes sin mye dyrere biler i deres sortiment. Så dette er litt av en freebie, og jeg anbefaler den helhjertet."
"Vi ses på neste."