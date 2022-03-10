GRTV News - Dragon Quest ser ut til å være klar for 40-årsjubileum i 2026

Den berømte japanske serien har allerede ertet "mange kunngjøringer".
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi starte uken med å snakke om noe som skjedde mot slutten av forrige uke, som i utgangspunktet er en kunngjøring fra Square Enix og fra Dragon Quest-teamet og skaperen om hva vi kan forvente i 2026."
"Grunnen til at vi tar det opp er fordi 2026 er et stort år for Dragon Quest, det er 40-årsjubileumsår, du ser ikke mange spill som treffer eller som når dette milepælen, spesielt de som fortsatt er aktive, og det er det viktigste, det er ganske mange retrokreasjoner som har nådd 40-årsjubileumsmilepælen, som ikke har egentlig ikke har vært til stede på lenge, og et godt eksempel er ting som Frogger, Frogger er en veldig gammel spillserie, men det er egentlig ikke noe som fortsatt fanger oppmerksomheten av folk i dag."
"Dragon Quest på den andre siden er fortsatt veldig relevant, det er fortsatt veldig populært, det er fortsatt nye kapitler og deler som kommer ut, og det er fortsatt på toppen av det som mye å glede seg til, og i dag kommer det til å være, jeg får angrepet av en katt akkurat nå, dette året kommer til å bli et veldig stort år for Dragon Quest for de kommer til å ha mange ting planlagt."
"Til å begynne med er det åpenbart remasteren eller nyinnspillingen av Dragon Quest 7, som er kommer ut i februar, men dette er bare starten, og Yuji Horii, skaperen av Dragon Quest Quest har begynt å tease for det.Så ja, Yuji Horii erter mange kunngjøringer for å feire Dragon Quests 40-årsjubileum, Vil fansen endelig få se Dragon Quest XII The Flames of Fate i 2026?Jeg tror en kunngjøring definitivt vil skje, om spillet vil lanseres er en annen sak historie."
"Men uansett, da vi møtte ham på den 25. Comic Con i Napoli, spurte vi den legendariske japaneren skaperen Yuji Horii om Dragon Quest XII og om en mulig nyinnspilling av Chrono Trigger og selv om Horii-san ga oss håp om begge deler, ville han ikke forplikte seg til noe spesifikt lanserings- eller avsløringsvindu."
"Nå er det et nytt år, og i 2026 er Dragon Quest en av mange sjangerdefinerende franchiser som fyller 40 år i løpet av de neste månedene, sammen med klassikere som Metroid, Castlevania og The Legend of Zelda.Dette er grunnen til at Horii-san selv ønsket å erte fansen med følgende innlegg på X."
"Godt nytt år, Dragon Quest har nå nådd sitt 40-årsjubileum, takket være alle dere som har støttet oss så lenge, og til alle de ansatte som har støttet oss, er vi veldig takknemlige.Jeg tror vi kommer til å kunne annonsere mange ting i år, så gled dere til det."
"Jeg dro til Zojoji-tempelet på nyttårsbesøk.Maomi Kuji var forresten en stor lykke, jippi.Etter flere rykter, potensielle forsinkelser og vi jobber fortsatt hardt med det, meldinger, fansen vil være enige om at det virkelig er på tide at Square Enix avslører hovedutgaven av det klassiske JRPG, et som faktisk ble annonsert tilbake i 2021."
"Tror du Horiis nyttårsbudskap betyr at vi snart får vite mer?I mellomtiden vil Dragon Quest VII Reimagined starte jubileumsfeiringen veldig snart, om bare en måned.Her er den spesielle logoen de har laget som beskriver planene for Dragon Quests 40-årsjubileum jubileum siden 1986."
"Så ja, det er mye planlagt for Dragon Quest-merket i 2026.Jeg tror vi kommer til å se, jeg tror vi kommer til å få oppdateringer om Dragon Quest XII, men det skulle ikke forundre meg om det kommer noen andre biter av informasjon og avsløringer de har planlagt, for etter at Dragon Quest VII kommer ut, eller etter Dragon Quest VII Reimagined kommer ut, har de ikke planlagt noen annonserte remakes eller remasters."
"Og du ser på det og sier at det potensielt er på tide med ting som Dragon Quest IV, fordi grunnen til at de er ute av rekkefølge, fordi det er på tide med det fjerde, er fordi i Erdrick-trilogien kommer Dragon Quest III på en måte kronologisk før Dragon Quest I og II."
"Så det var derfor de gjorde det litt baklengs.Men den neste på en måte, du vet, i en tematisk forstand med hensyn til hvilke behov å bli laget på nytt, eller kunne bli laget på nytt, er sannsynligvis Dragon Quest IV, som fortsatt er et ganske gammelt spill, så mange kjenner nok ikke til det."
"Spørsmålet er selvfølgelig om de gjør noe sånt, hvordan vil de gjøre det?Blir det en HD 2D-greie, blir det en 3D-greie som Dragon Quest VII Reimagined?Hvem vet det?Men jeg tror at de i år kommer til å ha mye planlagt for Dragon Quest, fordi Jeg tror Yuji Horii kommer til å fortsette å presse dette merket så mye han kan, fordi han er ikke en ung mann lenger, og han har fortsatt kontroll over franchisen han skapte, så jeg tror han kommer til å fortsette å pumpe ut så mye som mulig mens han han fortsatt er på et godt sted mentalt og fysisk, og det er det samme med alle disse store visjonære filmregissører som nå begynner å bli gamle, de kan ikke holde det gående for alltid, så mens de er fortsatt gjør disse tingene, må du fortsette å glede deg over det de gjør og være stolt av det de gjør."
"Så jeg tror vi kommer til å se det fra Dragon Quest i år, jeg tror vi kommer til å få et stort år fra Dragon Quest, jeg tror ikke det kommer til å være lanseringen av Dragon Quest XII i det hele tatt, men jeg tror vi kommer til å se noen nye biter av informasjon avslørt om det, så følg med for mer om det."
"Men ellers er det all den tiden jeg har, så takk for at du ble med meg, vi ses i neste GRTV News i morgen tidlig.Ta vare på dere selv, alle sammen."