GRTV News - Netflix kan tilby 17-dagers kinovinduer for Warner Bros. filmer

Hvis den massive oppkjøpsavtalen blir gjennomført, vel å merke.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi fortsette uken med å snakke om en nylig rapport som har begynt å gjøre rundene i forhold til Netflix og det pågående planlagte oppkjøpet av Warner Brothers. Nå er selve avtalen astronomisk stor, faktisk så stor at du ser på den og tenker, hvor er Netflix får disse pengene fra, når du vet at de punger ut, vel, noen av tallene er den totale verdsettelsen av Warner Brothers sies å være rundt 82,7 milliarder dollar, men det ser som om selve avtalen kan være mer i 60-årene, så poenget er at det er mye penger som kastes rundt for Warner Brothers, og du må lure på hvor Netflix kommer til å å få dem fra. Men det er ikke det vi snakker om i dag, for i dag snakker vi i stedet litt om hvordan Warner Brothers kan forandre seg i fremtiden etter et Netflix-oppkjøp, et hypotetisk et for øyeblikket, for selv om det har vært avtaler på begge sider, må avtalen fortsatt godkjennes av forskjellige markeds- og handelsmyndigheter rundt om i verden, noe jeg tror det kommer til å bli være mange konkurransemyndigheter som vil ha noe å si om denne avtalen. Men uansett, det vi snakker om igjen er kinovinduer, og grunnen til at er fordi Netflix ikke liker å gi ting mye tid på kino, og Warner Brothers er et helt selskap som er bygget opp rundt billettinntekter og dets teaterprosessen, så du må se på det og hvordan disse to tingene kommer til å kollidere."
"Hvis du liker film og liker å gå på kino, kommer du helt klart ikke til å like denne filmen.Så ja, Netflix planlegger angivelig et sjenerøst 17-dagers kinovindu for filmer som skal Warner Brothers-oppkjøpet blir fullført, noe som ikke vil være bra for helsen til kinoer rundt om i verden. Så ja, Netflix er fortsatt det selskapet som er satt til å fullføre det enorme oppkjøpet av Warner Brothers, et trekk som det er uklart om det vil få grønt lys av konkurransebegrensende organer rundt om i verden. Skulle avtalen bli gjennomført, er det imidlertid mange som lurer på hvordan dette vil påvirke film- og kinoverdenen, ettersom Netflix er notorisk kjent for å kjent for å gi filmer knapt noen tid på kino i det hele tatt til fordel for å sikre seg større strømmelanseringer. For Warner Brothers, et selskap som er bygget rundt kinopremierer, kan dette ha en omfattende innvirkning. I en fersk rapport skriver Deadline at de har blitt fortalt at Netflix vil være ute etter å tilby Warner Brothers-filmer en sjenerøs 17 dagers kinovisning som er en brøkdel av det stadig mindre vinduet filmer får i disse dager. Mens dette kan være fordelaktig for Netflix og strømmeveksten, kan en så liten kinodistribusjon være ødeleggende for kinoer rundt om i verden, ettersom billettinntektene vil få et tap som det kan bli vanskelig å komme tilbake fra. En av forkjemperne for og et av de viktigste eksemplene på å fortsette å støtte billettinntektene er Disney, som i 2025 var en av de største suksesshistoriene med Zootropolis 2, Avatar, Ild og aske og Lilo og Stitch som alle tjente 1 milliard dollar og suksesser eller fremtidige suksesser på Disney Plus 2. Så uten Warner Brothers på billettkontoret så ofte, kan det skape mer rom for rivaler eller etterlate et rom som ikke kan være finansielt fylt for kinokjedene. Synes du 17 dager er lenge nok for en kinovisning?Jeg tror modellen virkelig tok form på 2010-tallet, da filmene gikk på kino i et par måneder, de spilte inn hundrevis av millioner dollar, og så tok de flere måneder, fem, seks måneder før de fikk en fysisk utgivelse eller før de kom til en strømmetjeneste eller noe sånt. Og jeg tror det fungerte veldig bra for hvis du ville se filmen i god tid, måtte du se den på kino."
"Men hvis du ikke er så plaget av det, kan du vente i ni måneder, ti måneder, og du kunne se den uten å måtte gå på kino. Og jeg tror at den slags variasjon gir folk mange muligheter. Hvis denne modellen som Netflix ser å forplikte seg til, eller snarere blir satt ut i praksis, det 17 dagers kinovinduet, vet jeg ikke tror jeg ikke du vil se mange mennesker gå på kino for å se Warner Brothers-filmer overhodet, for hvorfor skulle man det? Hvorfor skulle du gjøre en stor innsats for å reise til en kino og bruke penger som du sannsynligvis ser på, når du har regnet med reisekostnader og alt det der, alle de ekstra tingene, ser du sannsynligvis på prisen for å se denne filmen for samme pris som det vil koste deg å ha et Netflix-abonnement i en hel måned. Hvorfor skulle du gjøre det når du kan vente 17 dager og bare se den på strømmetjenesten? 17 dager er ikke lang tid, det er to og en halv uke. Så.., Jeg tror at hvis Netflix gjør dette, igjen, vil det sannsynligvis være fordelaktig for Netflix, men det vil være enormt skadelig for resten av, for resten av den slags bokser og kinoverdenen, for jeg vet ikke hvorfor vi, jeg vet ikke hvorfor film, hvorfor kinoer blir, blir kontinuerlig skjøvet til side, du vet, de er en av de mest fantastiske stedene du kan gå og se en film. Og alle som kjenner, alle som går ofte på kino, vet at det er betydelig bedre å se en film på kino enn det er å se den på TV-en på hjemme, når det gjelder seeropplevelsen, selv om det er lettere å få tilgang til den hjemme visning. Men jeg vet ikke, jeg synes det er merkelig. Jeg håper at dette ikke skjer, for jeg tror det vil være enormt skadelig for kinoverdenen. Ja, man kan argumentere for at det vil bli flere muligheter for andre ting, men Warner Brothers er en av de største produksjonsselskapene i verden. Og uten Warner Brothers der, ser du på, du vet, Paramount, Disney, du ser på mindre selskaper som A24 som fyller opp blokkene, og jeg tror ikke det kommer til å være nok. Så vi får se, men jeg tror dette er.., kan dette være en katastrofal avgjørelse for kinobransjen som helhet, selv om Netflix selv sannsynligvis vil tjene på det. Men ja, det er all den tiden jeg har i dagens episode av GeoTV News, så takk for at du ble med meg, og jeg kommer tilbake i morgen for den neste i uken. Så frem til da, håper du nyter resten av tirsdagen din, og jeg ser deg på den andre siden."