Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - Kampen om Askesumpen full spillgjennomgang (Nintendo Switch 2)

Vi har fullført det nyeste Hyrule Warriors-spillet på Switch 2 til 100 %, og dette er sannsynligvis vårt favoritt DCL-oppdrag etter spillet, siden det har alt: mer enn 2000 sølvfiender, en Lynel, Phantom Ganons, massevis av figurer og utposter, vann for is- og lyneffekter... Her tar vi med oss Qia, Sholani (med den forbudte kniven), Raphica og Quino (sjekk ut det utrolig kraftige lyssverdet hans med 108 angrepspoeng), sammen med Typhan, Rauru, Zelda og flere for å ta den anbefalte nivå 85-utfordringen (81-90) på et sted som beskrives som "et spesielt sumpig område i fjellene i Necluda-regionen. Her vokser løvet ukontrollert og kaster en skyggefull skygge under seg".

