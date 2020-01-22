Gamereactor

Marco befinner seg i robohimmelen mens han vandrer rundt i CES-hallene

Følg med for flere episke robotikkvideoer.

CES

