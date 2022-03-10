Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos

GRTV News - Fable bekreftet for lansering i 2026 og opptreden på Developer_Direct

Showet finner sted 22. januar og inneholder også Forza Horizon 6 og Beast of Reincarnation.

Audio transcriptions

""

GRTV News

Flere

Videoer

Flere

Filmtrailere

Flere

Trailers

Flere

Events

Flere