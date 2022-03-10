Gamereactor

No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files

No Sleep for Kaname Date - From AI: The Somnium Files kommer til PlayStation og Xbox neste måned

Den tidligere Nintendo Switch-eksklusive vil komme til nye konsoller.

