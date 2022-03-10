Gamereactor

  Norsk

Batman: Arkham Shadow

GRTV News - Batman: Arkham Shadow utvikler skal også ha blitt rammet av oppsigelser

Det ser ut til at Meta også har sagt opp folkene bak en av VRs største suksesser i det siste.

