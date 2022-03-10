Tomb Raider: Definitive Edition - De første 25 minuttene på Nintendo Switch 2

Nå som Lara Croft får to nye titler i form av nyinnspillingen Legacy of Atlantis og det fremtidige Catalyst, har vi sjekket ut Aspyrs Switch 2-port av det gamle eventyret som opprinnelig ble utgitt på PS3/PS4 (og mange andre plattformer) for å starte den siste trilogien for mer enn ti år siden. Det ser imidlertid ikke så bra ut som vi husker, med noen manglende detaljer og effekter, er du ikke enig? Merk: Denne spillingen ble tatt opp i 1080p60, uten HDR, og rett før den nettopp utgitte 1.0.2-oppdateringen.