AD
Nyheter
Forspill
Anmeldelser
Artikler
Hardware
Buyer's guide
Komponenter
TV-apparater
Bildskärmar
Bärbara datorer
Stationära datorer
Smartphones och bärbara produkter
Högtalare
Tangentbord
Hörlurar och in-ears
Möss
Smarta hem
Annan kringutrustning
Verdensnyheter
Sport
Bilar
Teknologi
Lifestyle
Guider
Esports
League
CSGO Tournament
Videoer
User TV
Shorts
Spilltrailere
Filmtrailere
Gameplay
Livestream
Forhåndstitt
Hardware
Intervjuer
Sponsored
Guides
Events
EV Hour
GDC - Game Developers Conference
GC - Gamescom
CES
Gamelab
Summer Events
E3 - Electronic Entertainment Expo
Tokyo Game Show
Esports
Anmeldelser
4K
League
Film
Series
Community
Blogger
Forum
Poll
Konkurranser
Medlemsanmeldelser
Norsk
Dansk
Svenska
Suomi
English
Deutsch
Italiano
Español
Português
Français
Nederlands
中文
Indonesia
Polski
日本語
한국어
Čeština
Ελληνικά
Türkçe
Tiếng Việt
عربي
Filipino
Medlemsinnlogging
HQ
Gamereactor
Videos
G'AIM'E-pistolkontrolleren er designet for å tilpasse seg alle skjermer
Vi så dingsen under vår tid på CES.
Publisert 2026-01-23 13:41
Copied!
Copied!
GR Misc
Birdfy ønsker å gjøre fuglekikking enda mer intens
den 20 januar 2026 klokken 19:42
Er James Cameron ferdig med Avatar?
den 23 desember 2025 klokken 13:00
Anno 117: Pax Romana - Guvernørens utgave - Unboxing
den 28 november 2025 klokken 17:52
Unboxing Magic: The Gathering - Secret Lair slipper Beauty of the Beast & Featuring: Fersken Momoko
den 21 november 2025 klokken 12:56
Unboxing Avatar: Den siste luftbøyeren x Magic: The Gathering Sett
den 19 november 2025 klokken 12:49
Pokémon TCG Mega Evolution Set (Quick Look) - Et sett for samlere og spillere
den 28 oktober 2025 klokken 15:39
Luto - Utpakking av spesialutgaven
den 16 oktober 2025 klokken 14:11
Xbox ROG Ally - Gamereactor Unboxing
den 15 oktober 2025 klokken 15:00
Den beste måten å komme i gang med D&D i 2025 - Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set Unboxing
den 30 september 2025 klokken 11:05
Counter-Strikes opprinnelige skaper deler sin mening om CS2
den 12 september 2025 klokken 15:54
Battlefield 6 - På besøk i Los Angeles for å se den kommende skytteren
den 6 august 2025 klokken 15:54
Tainted Grail: The Fall of Avalon Collector's Edition - Unboxing
den 17 juli 2025 klokken 14:56
Flere
Videoer
Kom i gang med astronomi på en smart måte - ZWO Intervju på CES 2026
den 23 januar 2026 klokken 14:00
GRTV News - Valve overhaler det hemmelige spillet Deadlock nok en gang i Old Gods, New Blood -oppdateringen
den 23 januar 2026 klokken 13:50
GRTV News - Highguard prestasjoner avslørt før lansering
den 23 januar 2026 klokken 13:35
OnePlus Watch Lite (Quick Look) - Fitness Partner
den 23 januar 2026 klokken 13:29
Kjøling i lommestørrelse - Aecooly på CES 2026
den 23 januar 2026 klokken 12:00
GRTV News - Fable kommer til PC og konsoller i løpet av høsten
den 23 januar 2026 klokken 09:39
Små, men mektige kameraer - Helicute Intervju på CES 2026
den 22 januar 2026 klokken 16:00
Pokémon The Card Game 2026 (Quick Look) - Laster opp på Phantasmal Flames
den 22 januar 2026 klokken 15:20
En projektor i en smarttelefon - Doogee Intervju på CES 2026
den 22 januar 2026 klokken 12:00
Nye verktøy, samme tilnærming - Corsair AI Showcase på CES 2026
den 22 januar 2026 klokken 12:00
Mio: Memories in Orbit - Livestream-gjentakelse
den 22 januar 2026 klokken 09:24
GRTV News - Prince of Persia: The Sands of Time Remake har blitt kansellert
den 22 januar 2026 klokken 09:00
Flere
Filmtrailere
Unfamiliar - Official Trailer (Netflix)
den 23 januar 2026 klokken 12:05
Finding Her Edge - Now Playing (Netflix)
den 23 januar 2026 klokken 08:59
Like Water for Chocolate - Official Trailer (HBO Max)
den 23 januar 2026 klokken 08:59
Invincible Season 4 - Official Trailer (Prime Video)
den 23 januar 2026 klokken 08:59
Star Wars: Maul - Shadow Lord - Official Teaser Trailer
den 22 januar 2026 klokken 18:53
The Night Agent: Season 3 - Official Trailer (Netflix)
den 22 januar 2026 klokken 08:55
56 Days - Official Trailer (Prime Video)
den 22 januar 2026 klokken 08:54
Being Gordon Ramsay - Official Trailer (Netflix)
den 22 januar 2026 klokken 08:54
Lead Children - Official Trailer (Netflix)
den 22 januar 2026 klokken 08:54
Bait - First Look Clip
den 21 januar 2026 klokken 09:54
2026 Netflix K-Content Lineup - What Next? (Netflix)
den 21 januar 2026 klokken 09:44
Glitter & Gold - Official Trailer (Netflix)
den 21 januar 2026 klokken 08:59
Flere
Trailers
Poppy Playtime Chapter 5 - CATNAP's real name Trailer
den 23 januar 2026 klokken 12:12
Nioh 3 - Gameplay Showcase Trailer
den 23 januar 2026 klokken 12:05
One Piece: Pirate Warriors 4 - Character Pack No. 8 Special Selection Pack (PS5 & PS4)
den 23 januar 2026 klokken 12:04
Synduality: Echo of Ada - First Anniversary Trailer
den 23 januar 2026 klokken 12:04
Forza Horizon 6 - Cover Car Reveal Trailer
den 23 januar 2026 klokken 12:03
Code Vein II - The Retainer of Idris
den 23 januar 2026 klokken 12:03
Fable - Gameplay Teaser (PS5)
den 23 januar 2026 klokken 12:02
Forza Horizon 6 - Gameplay Teaser Trailer (PS5)
den 23 januar 2026 klokken 12:01
1348 Ex Voto - Story Trailer (PS5)
den 23 januar 2026 klokken 12:01
Screamer - Game Modes Trailer (PS5)
den 23 januar 2026 klokken 12:00
Cult of the Lamb: Woolhaven - Launch Trailer (PS5 & PS4)
den 23 januar 2026 klokken 12:00
Talking Flower - Coming March 12th
den 23 januar 2026 klokken 12:00
Flere
Events
Roborock showcase 2025
den 19 september 2025 klokken 09:07
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part III
den 30 mai 2025 klokken 11:09
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part II
den 30 mai 2025 klokken 10:25
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part I
den 30 mai 2025 klokken 10:17
Filmfestivalen i Cannes - Tanker og inntrykk ved marinaen
den 23 mai 2025 klokken 09:12
Nintendo Switch 2-premiere - oppsummering av Paris-arrangementet
den 4 april 2025 klokken 14:41
Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025
den 20 mars 2025 klokken 17:08
Phil Spencer inntar scenen på BlizzCon 2023
den 4 november 2023 klokken 14:44
We're Ready for Summer Game Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:58
We're attending Summer Games Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:52
MSIology RTX40-hendelse
den 3 mars 2023 klokken 13:48
MWC 2022 - Vuzix Shield - Sebastian Anjou Interview
den 10 mars 2022 klokken 18:27
Flere