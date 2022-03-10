Gamereactor

The Witcher 4

GRTV News - CD Projekt Red bekrefter at vi får se The Witcher 4 igjen i sommer

Vi vet når Ciris neste eventyr kommer tilbake på skjermen.

