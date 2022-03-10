Gamereactor

Sonic the Hedgehog 4

Sonic the Hedgehog 4 har begynt å filme

Filmen vil ha premiere om rundt et år.

