GRTV News - Slay the Spire 2s maksimale spillerantall er mer enn tre ganger så høyt som Marathon ved lansering

Er denne indie-dekkbyggeren den siste sensasjonen som kommer til Steam?
velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex
uten videre i dag, vi snakker om antall spillere, baby, det var en stor lansering natt i går kveld, og i morges har det vært litt dårlig med nyheter hvis jeg skal være ærlig.
"Jeg er sikker på at så snart jeg er ferdig med denne videoen, kommer det til å være noe stor dropping, det kommer til å være en trailer eller noe sånt som det er vanligvis når amerikanerne våkner opp, men vi snakker her om Slay the Spy 2 og Marathon denne morgenen fordi jeg syntes det var et interessant poeng å ta opp, spesielt med tanke på det faktum at Slay the Spy 2 nå er det mest populære roguelike spillet gjennom tidene."
"I skrivende stund tror jeg det var 288 000 spillere som hadde blitt med i spillet.dette spillet.Det har co-op, det er en oppfølger til et massivt spill som ble lansert før, det er et roguelike kortstokkbygger, en slags roguelike kortstokkbygger, så vi forventet selvfølgelig mange ting når det ble lansert i tidlig tilgang, men kanskje ikke helt denne responsen."
"Og vi kan selvfølgelig ikke nevne Slay the Spy 2s suksess uten å dessverre også nevne å måtte dynke litt på Marathon.Jeg liker egentlig ikke å gjøre dette med visse spill, men med tanke på at begge ble lansert på samme tid og folk snakker om Marathon og finner ut om Marathon, er det verdt å påpeke at lanseringen av Marathon hadde rundt 88 000 spillere, noe som er av selvfølgelig mindre enn en tredjedel av Slay the Spy 2s lansering."
"Nå er det interessant her fordi disse spillene åpenbart ikke konkurrerer.Jeg tror ikke det er noen, det er sannsynligvis en eller to spillere der ute som er Jeg skulle spille Marathon, men så kom Slay the Spy ut, så jeg antar at jeg kommer til å hoppe til det fordi de er helt forskjellige spill."
"En av dem er et utvinningsspill som er ganske svett, en annen av dem er et indiespill roguelike kortstokkbygger.Så selv om begge sjangrene er veldig tidsriktige for øyeblikket, vil jeg si når det gjelder spill."
"Du har roguelikes på den ene siden, der alt er en slags roguelike og har roguelike-elementer, og så har du utvinningsfriere på den andre siden som ser ut til å være den veien vi går med FPS-spill generelt og tredjepersons skytespill generelt eller bare skytespill generelt for å få folk inn."
"Det er ikke lenger Battle Royales, det er ekstraksjonsskyting.Til tross for at det ser ut til at en av dem har vunnet klart, har en av dem blitt forlatt bak for øyeblikket.88 000 samtidige spillere er fortsatt veldig sterkt, og det er også verdt å påpeke at Slay the Spy 2 kun er tilgjengelig på PC."
"Marathon er tilgjengelig på konsoll, både PlayStation og Xbox tror jeg også, så...Unnskyld meg, jeg beklager, det merkes at det er fredag og at jeg ikke har sovet godt i natt, men ellers, ja.Marathon er tilgjengelig på andre plattformer og kommer sannsynligvis ikke til å trenge like mye, vel kommer sannsynligvis til å ha forhåpentligvis mer fortsatt støtte, ettersom Slay the Spy 2 definitivt vil nyte en lang periode med rundt 100 000 spillere med tidlig tilgang men det er definitivt mye umiddelbar hype over Slay the Spy 2, mens Marathon kanskje være litt mer av en treg brenner."
"Vi får vente og se, og håpe at det ikke går samme vei som High Guard.La meg få vite hva du synes om Marathon, om du har kjøpt noen av disse to spillene, og hvilket du helst vil spille, så ses vi i morgen.Vi ses neste uke for flere GRT-nyheter, ha det bra."