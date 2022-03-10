Den neste Xbox blir kanskje ikke den revolusjonen noen fans hadde håpet på.
"Uten videre om og men i dag har jeg en litt skuffende historie for alle som trodde at Xboxs Project Helix kunne bli et nytt Xbox 360-øyeblikk og en virkelig comeback-historie for det grønne teamet, i hvert fall hvis vi er villige til å tro på innsideren Sneakers SO, som tidligere på dagen rapporterte om at Xbox fullstendig forlot sin eksklusivitet lenge før det ble offisielt annonsert eller virkelig sank inn som noe som var skulle være en del av forretningsstrategien fremover."
"Sneakers SO bekreftet igjen at vi ikke kommer til å se noen tilbakekomst av eksklusive produkter, tilsynelatende er dette sett på som et dårlig forretningstrekk i ting hos Microsoft og Xbox på fordi det ikke er mulig å få ånden ut av flasken, som innsideren sier, det er ingen måte vi kan, sette ånden tilbake i flasken unnskyld, det er ingen måte vi kan vi virkelig kan gå tilbake til eksklusivitet nå som folk har blitt vant til ingen eksklusivitet og også Xbox som en slags virksomhet har forstått at disse spillene selger veldig bra på Playstation 5, Forza Horizon 5, solgte som varmt hvetebrød på PS5, Indiana Jones er på andre plattformer, ting som Stalker 2 på andre plattformer, ting som Starfield når det til slutt kommer til PS5 vil sannsynligvis selge ganske mye også, Elder Scrolls for Oblivion Remastered på andre plattformer solgte veldig bra, og egentlig har Xbox ikke vært et eksklusivt selskap siden rundt 2020, ettersom alle Microsoft-eksklusiver kom til Windows uansett. Snakker av PC forresten, dette er noe som Sneakers SO mener at Project Helix i utgangspunktet er kommer til å være med Xbox-emulering innebygd. Så i stedet for at det er en konsoll gjennom og gjennom som vi vet at Playstations og Xboxer fra gammelt av har vært, vil den i stedet være en Windows-maskin med et slags Xbox-lignende operativsystem som kjører over toppen av toppen, på samme måte som en ROG Ally eller Ally X, den håndholdte spill-PC-en som vi så fra Xbox i fjor, og forteller oss i utgangspunktet at vi kan forvente at den skal være slik. Den er ment å være en veldig nisjepreget enhet, den er ment å være en veldig dyr enhet, men for de hardbarkede fansen som vil ha den og vil ha enda en Xbox i stua, vil den tilby det. Men ser det ut til at dette kommer til å bli det siste store forsøket på Xbox for å levere noen eksklusive maskinvare ettersom Sneakers SO i utgangspunktet skriver at de allerede har lagt inn penger til forskning og utvikling i konsollen, så de kan ikke bare avlyse den. Dette er imidlertid når dette til slutt blir annonsert, kommer det ikke til å ha noe å gjøre med den nye administrerende direktøren Asha Sharma ettersom hun i utgangspunktet har arvet denne Xboxen uten å kunne ha noen innflytelse over den fordi den allerede er så langt fremme i forskning og utvikling. Alt dette skal selvsagt være tas med en klype salt ettersom ingenting kommer offisielt fra Xbox, men det ser ut til å falle i tråd med mye av det vi har sett fra analytikere, fra tidligere innsidere, fra nåværende innsidere, fra folk i bransjen, at denne neste Xboxen kommer til å bli spennende for de som fortsatt elsker Xbox, men den kommer ikke nødvendigvis til å revolusjonere konsollspill eller bringe tilbake konsollkrigene slik de pleide å være i PS3 og Xbox 360 epoker. Det er en trist nyhet for alle som virkelig, virkelig ønsker at det grønne laget skal seire, men så mye Xbox-fan som jeg er, er det veldig, veldig vanskelig å se en fremtid om det være i nær eller fjern fremtid der Xbox gjenoppretter seg selv, for dessverre som Phil Spencer sa tilbake på dagen Xbox One-generasjonen var den tøffeste å virkelig tape fordi det gjør vondt når hele det digitale biblioteket ditt er på én plattform, og derfor vil du ikke gå over til en annen plattform for å bygge det opp igjen. La meg få vite om du tror at dette kommer til å være sannsynlig med Project Helix, hvis du ikke vil at det skal være sant, hvis du vil ha en Xbox 360 revolusjonerende konsoll lansering og jeg vil se deg i morgen for noen flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"