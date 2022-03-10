GRTV News - Resident Evil Requiem bekrefter DLC som utvider historien, fotomodus og mer

Bare uker etter lansering og allerede Capcom bekrefter Resident Evil Requiem DLC.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning, hva du vil og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive nyheter, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, men uten videre snakker vi i dag om Resident Evil Requiem."
"Jeg vet, det har allerede vært et ganske stort samtaleemne den siste uken eller så, antar jeg fordi spillet ble utgitt og umiddelbart solgte en vanvittig mengde eksemplarer, jeg tror det er allerede passert 5 millioner solgte eksemplarer, eller i det minste hadde det allerede gjort det innen de første fem dagene etter lanseringen. Det ser ut til at folk elsker Resident Evil mer og mer for hver utgave, men vi er ikke bare her for å snakke om hvor mye fansen elsker spillet, nei vi er her for å snakke om ny DLC som har blitt avslørt for spillet. Det har ikke fått en tittel ennå, det har ikke fått en utgivelsesdato ennå, det har ikke engang fått et utgivelsesvindu ennå, men Resident Evil Requiems regissør Koshi Nakanishi gikk nylig ut på nettet som du kan se her med det innebygde Twitter- eller X-innlegget for å snakke litt om hva som er som kommer i fremtiden av Resident Evil Requiem, og historie DLC er blant innholdet som vi er kommer til å få snart-ish vil jeg si, snart-ish er sannsynligvis en god tid for spillet. Vi så Resident Evil Village få en historie-DLC, en utvidelse med det, så det er sannsynligvis ikke overraskende at spillet, spesielt med tanke på hvor populært det er, kommer til å få mer innhold."
"Vi vet ikke hvilket innhold det kommer til å være når det gjelder historien, vi vet ikke hvor vi kommer til å gå herfra. Jeg har personlig ikke spilt Resident Evil Requiem, så jeg kan ikke teoretisere, men vi har, som Alfredo skriver her, en ganske strålende tidslinje som hvis du vil, kan du gå gjennom på din lokale Game Reactor akkurat nå mens vi gjør spådommer om hva som kan skje i seriens fremtid etter at Requiem er helt avsluttet. Det vil inneholde spoilere for spillet, bare så du vet det også forresten. Men ja, sammen med DLC-kunngjøringen fikk vi også avsløringen om at vi får innholdsoppdateringer og rettelser til spillet, inkludert den som ble utgitt nylig, og vi vil også få foto modus i mai, noe som alltid er ganske fint. Slike ting er fint å inkludere ved lansering, men samtidig er det mange som ikke nødvendigvis trenger noe som et bilde modus for å kunne nyte et helt spill som en opplevelse som det er, og i stedet er det vanligvis sett mer for en hardbarket fan, noen som virkelig ønsker å ta ekstra tid og ekstra omtanke i gjennomspillingen, gå tilbake, få alt til å se fint ut, ta noen skjermbilder, få dem til å se kule ut, slike ting. Kanskje, du vet, kanskje hvis noen senere også, så er det en god idé for dem. Men uansett, som jeg sa, det viktigste samtaleemnet her er DLC, selv om Nakanishi sier at vi sannsynligvis ikke kommer til å se noe fra det på en stund, ettersom han sier at vi kommer til å ta noen tid før det blir helt klart, noe som er helt forståelig med tanke på at du lanserte hovedspillet for bare et par uker siden, om ikke for en uke siden, tror jeg."
"rundt den tidsrammen. Som vi vet jobber Capcom ganske raskt med Resident Evil.Ikke lynraskt, men vi fikk Resident Evil 4 nyinnspilling, Resident Evil Village, Resident Evil Requiem, alle i løpet av noen få år. Så de fungerer, spesielt for den moderne industrien, ganske raskt, så kanskje vi i løpet av det neste året eller så vil høre betydelig mer om Requiems DLC-historie. Men i mellomtiden, la meg få vite hva du vil at det skal cover, synes du det bør fokusere på begge hovedpersonene igjen? Det er klart at hvis en av ...dør, det vet jeg ikke. Så la meg få vite hva du synes om det, hvem det bør fokusere på, hvor den bør utspille seg, hvordan den bør fortsette hovedhistorien, eller om den Vi ses i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra."