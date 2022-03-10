Ta en titt på de lokale Fortnite -spillerne, de har det tøft.
"som alltid går jeg gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTB News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, forhåndsvisninger, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusivt materiale, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer, men i dag kan det være lurt å sjekke inn på din lokale 12-åring ettersom prisen på V-Bucks går opp, det stemmer, ikke engang Epic Games og Fortnites egen mikroøkonomi kan unnslippe inflasjon, som Ben skriver her, så dette er V-Bucks har gått opp i pris en stund nå, med noen års mellomrom har de vært, eller de siste årene, hvert år har de kunngjort prisøkninger for å alt fra den minste mengden V-Bucks til den største mengden V-Bucks, som det virker at Epic Games fortsatt trenger å generere mye mer kontantstrøm fra Fortnite for å holde det i gang som det gjør, for å holde Epic Games i gang som det gjør, ettersom Fortnite virkelig er deres største melkeku når du tenker på det, noe som er ganske overraskende med tanke på at det muligens er det, det er et av de mest populære spillene akkurat nå, ettersom Roblox sannsynligvis er det mest populære spillet, men i alle fall vil du dessverre betale mer for V-Bucks fremover snart, som Ben skriver her, var 8,99-pakken 1 000 V-Bucks og er nå bare 800 V-Bucks, 22,99-pakken var 2 800 V-Bucks og er nå 2 400 V-Bucks, 36,99-pakken er 4 500 V-Bucks etter å ha gått ned fra 5000 V-Bucks og den enorme 89,99-pakken som pleide å gi deg 13 500 V-Bucks har nå sunket til 12 500 V-Bucks, så det er et fall på omtrent 10 %, 20 % for 8,99-pakken, noe som er ganske utrolig, men andre steder ser vi alt fra 20 til 10 %."
"som går gjennom der, noe som er ganske mye, og Epic sier at siden prisen per 50 V-Bucks nesten har doblet seg, men prisen per pakke har ikke doblet seg, så det er i det minste det, men prisen på 100 V-Bucks nå tror jeg har gått fra 89 dollar til 1,12 dollar, noe som det er vanskelig å forstå hvis vi ikke faktisk opererer i dollar, fordi vi i Storbritannia ikke opererer i dollar, men på samtidig er det klart å forstå at dette kommer til å være noe som kommer til å påvirke hver eneste Fortnite-spiller, med mindre du er en som ikke bruker V-Bucks, i hvilket i så fall godt gjort, du har klart å holde spillet gratis å spille helt for deg selv, men hvis du vil si, du vet, kjøpe Battle Pass til deg selv hver sesong, hvis du vil kjøpe nye skins, hvis du vil kjøpe alt som Fortnite crew-abonnementet for eksempel, må du bruke litt mer penger, men det vil ikke, åh, glem det, stryk det, det er Ben Wrights her, dette hindrer deg faktisk ikke fra å få battle pass for $8.99 pakken, fordi de har nå senket prisen på battle passet til $ 800 V-Bucks, men jeg tror ikke dette kommer til å påvirke kosmetikken, som fortsatt er kommer til å bli priset til samme mengde V-Bucks, men de vil derfor være dyrere i ekte penger, på grunn av måten dette kommer til å gå på, musikken og legokampen passene faller også til $1200 V-Bucks, som du igjen kan få begge deler for pakken til 22,99 dollar, men ellers kommer du ikke til å komme deg av gårde. De haken, som Ben Wrights her, er at du nå tjener mindre V-Bucks per pass, per kamppass, ja, fordi du bare trenger 800 dollar for å få det neste kamppasset, det betyr at du bare tjener 800 V-Bucks i stedet for 1000, noe som betyr at du teknisk sett på en måte dårligere stilt i det lange løp. Eller synes du det? Er du fornøyd med denne endringen? Jeg kan tenke meg du ikke er det hvis du er en Fortnite-spiller, fordi det i utgangspunktet betyr at du bare kommer til å være bruke mer penger på V-Bucks."