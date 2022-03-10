GRTV News - Neste Xbox og PS6 kan lanseres i slutten av 2027

Det ser ut til at neste generasjon konsollmaskinvare er på trappene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke om litt om Xbox, om Microsoft, om Project Helix som er på vei. For den enkle grunn at på Game Developers Conference i San Francisco, tror jeg, var det noen få informasjon om konsollen, eller maskinvaren, skulle ha blitt delt med noen få vi si, for det er neppe en konsoll når du faktisk tenker på det. Og ja, vi bør vite litt mer om hva vi kan forvente. Så la oss hoppe inn og snakke spesifikt om dette siste ryktet som kan være i forbindelse med lanseringsperioden for denne enheten."
"Så ja, ryktet sier at både PlayStation 6 og Xbox Helix lanseres i julen 2027. Og ifølge samme kilde gjelder dette lanseringsvinduet også for den ryktede bærbare PlayStation enhet. Så ja, det begynner å føles som om vi har et ganske godt bilde av Xbox Helix, hva slags konsoll det er og hva slags ytelse vi kan forvente. Utviklingssett vil begynne å bli sendt ut neste år, noe som betyr at spillutviklingen sannsynligvis er i full gang."
"Men hva med PlayStation 6? Vi har hørt rykter om den også, men ikke på langt nær i samme grad som med Helix. Det er ingen tvil om at den er på vei. Men er dette betyr det at Microsoft får et stort forsprang på Sony, akkurat som de gjorde med Xbox 360 versus PlayStation 3, et trekk som nesten kostet Sony generasjonen? Nei, ikke hvis vi skal skal tro en av internettets mest fremtredende maskinvareinnsidere. Vi snakker om Kepler L2 som skriver på NeoGAF at Xbox og PS6 fortsatt er i rute for julen 2027. Han skriver også presiserer at det samme gjelder den ryktede bærbare PlayStation-enheten. Kort sagt, det virker mulig at vi bare er litt over et år unna lanseringen av PlayStation 6 og Xbox Helix, en generasjon hvor mye tyder på at Sony og Microsoft vil satse på gå bort fra nesten identisk maskinvare til fordel for distinkte alternativer med hver sin egne styrker og svakheter. Håper du på nye konsoller neste år, og hvordan ville du bytter du ut den generasjonen vi har hatt, med vekt på live-tjenester, færre store spill og en utpreget fokus på velkjente spillfranchiser?Det er morsomt, for jeg vet ikke om jeg nødvendigvis ville referert til denne nåværende generasjonen som en som har fokusert på de tingene. Jeg vil nok hevde at den har vært mer fokusert på den siste generasjonen. Og jeg tror det er det største problemet den har hatt. Jeg mener, åpenbart det har vært ting med direkteservice, men det var ting med direkteservice i forrige generasjon."
"Folk ser ut til å glemme det, at vi hadde spill som for eksempel Rainbow Six Siege, det ble lansert i 2016. Fortnite er, jeg tror det var i 2018. Mange av spillene som fortsatt er relevante i dag, Overwatch 2016 også, tror jeg det var. Mange av spillene som er relevante i dag, var relevante i forrige generasjon. Så jeg tror ikke denne generasjonen nødvendigvis har blitt skapt av live service. Jeg tror vi nettopp har hatt, vi har nettopp gått over kanten med live service denne gangen. Vi har gått lei av det, og vi ønsker å gå videre fra og vi har ikke klart å komme oss videre fra det. Og når det gjelder de færre store kampene, tror jeg det er færre store kamper i denne generasjonen. Det vil jeg si, men jeg tror også det er en biprodukt av utviklingskostnadene i disse dager. Jeg sier ikke at det er en god ting. Jeg har lenge sagt at jeg tror vi må gjøre videospill billigere fordi de blir så store at de må lykkes. Hvis de ikke lykkes, tar de alt med seg. De tar utviklerne, de tar studioene, de tar alt med seg. Så jeg tror at det har blitt færre store spill fordi de er for mye av et stort fokus. Når det gjelder som en utpreget fokus på kjente spillfranchiser, tror jeg ikke nødvendigvis jeg er enig i det heller av den enkle grunn at noen av de beste spillene vi har hatt de siste tre, fire årene har vært nye IP-er. Noen av de mest minneverdige har også vært det. Selvsagt er det alltid vært, det er alltid tilbakevendende franchiser, og det er alltid tilbakevendende store spill og sånt, men jeg tror at vi har hatt en ganske balansert generasjon når det gjelder hva slags IP vi har har blitt presentert. For igjen, hvis du ser tilbake på den forrige generasjonen, var den veldig fokusert på en slags etablert IP. Det var noe av det som gjorde at den skilte seg ut. Så jeg tror vi har hatt mye bra med denne generasjonen. Det er bare noen få store ting som har skjemmet den litt. Og jeg tror at et av de største problemene som denne generasjonen har hatt, er at den aldri har kommet skikkelig i gang. Jeg tror det er det største problemet som denne generasjonen har hatt. Den har aldri virkelig føltes som en generasjon, fordi for de første to, tre årene av den, kom stort sett alt som ble lansert ut på siste generasjon. Og problemet med det er at spillene da ikke er klare, eller at de ikke føles som en ny generasjons tittel. De føles bare som en forrige generasjons ting som har blitt litt forbedret. Jeg tror vi egentlig bare har hatt to, kanskje litt over to år med ekte nåværende generasjons videospill. Og selv da er det ikke alle som føler det slik, for mange lanserer fortsatt på forrige generasjons ting. Eller for eksempel kom mange av dem til Nintendo Switch, som var en konsoll som i utgangspunktet var forrige generasjon. Så jeg tror at vi egentlig ikke har hatt så mye av en generasjon for den enkle grunn at den har gjort det. Ellers, er vi klare for en ny generasjon konsoller?Personlig, nei. Jeg tror ikke vi er det, for igjen, jeg føler ikke at vi virkelig har utnyttet potensialet i disse konsollene ennå. De holdes kanskje litt tilbake av ting som Xbox Series S for eksempel. Så jeg tror ikke vi nødvendigvis trenger dem akkurat nå."
"Men er det spennende? Selvsagt er det spennende, spesielt med Xbox-saken. PlayStation 6, for eksempel, hvis det bare blir en bedre PlayStation, tror jeg vi vil trenge den mindre. Xbox, kan bli veldig spennende fordi den igjen vil forsøke å viske ut gapet mellom PC og konsoll. Og det ville vært veldig spennende for folk som er ute etter en slags en rimeligere måte, en mer tilgjengelig måte å få tilgang til et Steam-bibliotek, for eksempel, uten å måtte kjøpe et slagskip av en PC som kan koste deg tusenvis av kroner."
"pund. Så det synes jeg er spennende. Jeg tror ikke vi nødvendigvis trenger en PlayStation 6 ennå, for jeg tror ikke vi virkelig utnytter PlayStation 5, spesielt med tanke på at det finnes en PlayStation 5 Pro som føles som om den bare har blitt begravet. Jeg tror fortsatt ikke det er noen som helst grunn til å kjøpe en PlayStation 5 Pro i disse dager. Og likevel snakker vi ikke om PlayStation 6."
"Så igjen, litt av en motstridende generasjon, men det ser ut som den nærmer seg slutten.Vi er i de siste stadiene av den. Vi er i en slags solnedgangstid for denne generasjonen nå, for hvis PlayStation 6 og Xbox Helix, som vi kaller det, lanseres i slutten av 2027, så kommer spillene til å begynne å gjøre seg klare for lanseringen av denne neste serien med enheter i 2027."
"Det betyr at vi sannsynligvis bare har en håndfull titler fra den nåværende generasjonen som fortsatt er under utvikling.for denne plattformen. Så det er interessant. Mange bevegelige deler. Så etter hvert som vi vet mer, må du fortsette å poste. Ellers er det all tiden jeg har. Så takk for for at dere ble med meg på dagens GRTV News, og vi ses i morgen. Ha det bra, alle sammen."