GRTV News - De nominerte til BAFTA Games Awards har blitt avslørt

Den store prisutdelingen vil finne sted i april.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om BAFTAs fordi i går kom den offisielle listen over nominerte ut, noe som betyr at vi vet hvem som er nominert til hver av de respektive prisene ved den store prisutdelingen. Og BAFTAs er en interessant en fordi det er noen få, vel, det er mange prisutdelinger gjennom hele prisutdelingssesongen i spillsektoren, men du kan på en måte peke ut noen få som store. Game Awards sparker på en måte alt i gang i desember, du har Golden Joysticks, det er også rundt den tiden, du har BAFTA Games Awards som vanligvis er rett på slutten av sesongen i april, så dette er på en måte en av de store og vel det er ofte mye kritikk mot Game Awards og måten det blir håndtert på."
"BAFTA Game Awards pleier ikke å få det, så dette er en av de mest prestisjefylte showene i året, og du vet at det å vinne en pris er ganske stort. Men uansett, la oss hoppe inn.Så ja, her har vi BAFTA Games Awards 2026, alle kategoriene og nominasjonene. Ikke overraskende Cleric Scorer Expedition 33 leder komfortabelt med 12 nominasjoner totalt, og slår opp Dispatch med 9 nominasjoner. Det overrasket meg faktisk, for da jeg skrev dette trodde jeg faktisk at det var Death Stranding 2 som var det nest mest nominerte spillet, og du vil se hvorfor når vi går gjennom dem i alfabetisk rekkefølge fordi Death Stranding får mange nominasjoner i den første kategorien. Men uansett, det er nesten tid for det som ofte blir sett på som den siste store begivenheten i Animal Games Awards-sesongen, da BAFTA Games Awards finner sted i London fredag 17. april, med bare litt over en måned til den store dagen da mange av de største navnene i bransjen kommer sammen for å feire hverandres prestasjoner. Nå er hele listen over kategorier og nominasjoner avslørt for årets arrangement. Så her har vi Animasjon, Battlefield 6, Death Stranding 2, On the Beach, Dispatch, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight, Silksong. Kunstnerisk Prestasjon, Claire Obscure, Death Stranding 2, Dispatch, Ghost of Yotei, Hollow Knight, South of Midnight. Lydprestasjon, Arc Raiders, Claire Obscure, Death Stranding, Dispatch, Beste spill, Arc Raiders, Blue Prince, Claire, Dispatch, Ghost of Yotei. Death Stranding går faktisk glipp av denne, interessant nok. British Game, Atomfall, Citizen Sleeper 2, Starward Vector, Mafia of the Old Country, Monument Valley 3, Powerwash Simulator 2, Two Point Museum. Debut Game, Blue Prince, Claire Obscure, Consume Me, Despalote, Dispatch og midnattsvandringen. Evolving Game, Fallout 76, Helldivers 2, Hitman World of Assassination, No Man's Sky, Vampire Survivors, Warhammer 40 000, Space Marine 2. Family, Donkey Kong Bonanza, Is This Seat Taken, Lego Party, Mario Kart World, Powerwash Simulator 2, Two Point Museum. Game Beyond Entertainment, The Alters and Roger, Citizen Sleeper 2, Starward Vector, Consume Me, Despalote, Stalker 2, Heart of Chernobyl. Game Design, Ball X Pit, Blue Prince, Claire Obscure, Ghost of Yotei, Hades 2, Split Fiction, Multiplayer, Arc Raiders, Dune Awakening, Elden Ring, Night Reign, Lego Party, Peak og Split Fiction. Musikk, Claire Obscure, Døden Stranding 2, Dispatch, Ghost of Yotei, Hollow Knight, Silksong, Indiana Jones and the Great Circle. Dette er favorittene dine til prisutdelingen. Dette er de som dukker opp hele tiden. Narrative, The Alters, Blue Prince, Claire Obscure, Death Stranding 2, Indiana Jones, Kingdom Come Deliverance 2. Ny IP, The Alters, Arc Raiders, Claire Obscure, Dispatch, South Midnight, Split Fiction. Og så har vi de siste kategoriene. Utøver og hovedrolle, Aaron Poole for Dispatch, Ben Starr for Claire Obscure, Erika Ishii for Ghost of Yotei, Jennifer English for Claire Obscure, Tom McKay for Kingdom Come Deliverance 2, Troy Baker for Indiana Jones and Den store sirkelen. I en birolle, Alex Wilson-Reagan for Liza P. Overture, Charlie Cox for Claire Obscure, Jane Perry for Dead Take, Jeffrey Wright for Dispatch, Kirstie Ryder for Claire Obscure, Troy Baker igjen for Death Stranding 2. Det hadde vært noe hvis Troy Baker vant begge prisene. Det kommer han ikke til å gjøre. Han kommer ikke til å gjøre det, men det hadde vært noe. Jeg tror faktisk, forresten, at han fortjener å vinne den, og jeg tror at denne prisen vil gå til noen andre, kanskje Jeffrey Wright faktisk. Men uansett, til slutt har vi Technical Achievement, Arc Raiders, Death Stranding 2 on the Beach, Doom the Dark Ages, Ghost of Yotei, Indiana Jones and the Great Circle. Og så til slutt, Split Fiction. Så ja, jeg liker faktisk måten BAFTA er satt opp på ...opp. Jeg synes kategoriene de har gir mer mening. Ja, jeg synes det gir mer mening feire spesifikke deler av måten spillene er satt opp på, i stedet for bare sjangre. Fordi det du finner for eksempel Game Awards og måten de deler inn de ulike kategoriene på, er at det er en enorm mengde overlapping, eller at det er visse kategorier eller visse sjangre som bare ikke får den kjærligheten de fortjener. Du vet, vi har, for Game Awards, du har Beste Action spill og du har beste actioneventyrspill, og jeg vet at de er fundamentalt forskjellige."
"Det er også en enorm mengde overlapping. I mellomtiden får ikke skrekk en gang en kategori. Nå med BAFTA Games Awards fokuserer de mindre på spesifikke sjangre, og de fokuserer mer på hvordan spill er fundamentalt satt sammen. De snakker om tekniske prestasjoner og lyd, snakker om fortellingen. Små ting som det, tror jeg til syvende og sist betyr at det kommer sammen til bedre kategorier som føles mindre kjente for hverandre. Men igjen, det er et enormt prisutdelingsshow. Det kommer til å skje den 17. april i London, så forvent alle nyhetene og alt alt det gode som kommer ut etter hvert som prisutdelingen finner sted. Ellers er det all den tiden så takk for at dere ble med meg på dagens GRTV News. Jeg kommer tilbake på mandag for neste så følg med på det. Ellers håper jeg du nyter resten av fredagen din."
"God helg, så ses vi på den andre siden."