GRTV News - Jeff Kaplan avslører hvorfor han forlot Blizzard etter 19 år

En samtale med selskapets finansdirektør gikk ikke helt etter planen.
jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene det siste og beste når det gjelder spill, teknologi, underholdning
i dag snakker vi med Jeff Kaplan, den tidligere Overwatch-direktøren som avslørte grunnen til at han forlot Blizzard etter 19 år.
"Jeff Kaplan er kanskje ikke nødvendigvis et kjent navn når det kommer til videospill kunnskap, men han er absolutt en veldig, veldig viktig figur og var en hos Blizzard og han trodde han skulle pensjonere seg der.I et svært langt intervju med Alex Freedman forklarte Kaplan imidlertid hva som gikk galt hos Blizzard, hvorfor han forlot Blizzard, hans nye spill som han jobber med, samt noen flere detaljer som har gjort at Blizzard ikke har virket særlig store de siste årene som du sikkert kan gjette av det faktum at vi i det hele tatt lager denne nyhetssaken og av det faktum at dette har eksplodert så mye på nettet."
"Forresten, dette kommer teknisk sett fra i går, men det skjedde ikke mange nyheter dette morgen, ikke mange nyhetsverdige hendelser, så jeg tenkte vi bare skulle snakke om dette fordi det er en ganske massiv utvikling vi har sett finne sted.Som Jeff sier her, og som Marcus har fått med seg i sin nyhetsartikkel, er mye av Blizzards interne kultur hadde endret seg til å ville ha mer penger."
"Det er nok ganske åpenbart å se at med tanke på hvordan inntektsgenerering fungerer i spill i dag, ved at du alltid må pushe mer og mer og mer, og det er bare en slags måten den kapitalistiske kulturen fungerer på.Men det fungerte i alle fall ikke helt."
"Som Kaplan forklarte, var det et siste møte som ble dråpen som fikk begeret til å renne over for ham fordi han snakket med Blizzards finansdirektør, og finansdirektøren skal ha sagt til ham, vel hvis du ikke får Overwatch til å tjene X antall dollar i et gitt kvartal eller et gitt år ...så vil tusen mennesker få sparken, og de vil få sparken på grunn av deg."
"Så jeg skal bare lese opp Jeffs sitat her, for jeg synes det er veldig interessant.Det som til slutt ødela meg og min Blizzard-karriere var at jeg ble kalt inn på økonomidirektørens kontor og han setter meg ned og han sier, han gir meg en dato hvor tiden var 2020 og skulle til 2021, men på det tidspunktet var det 2020, og han sa at Overwatch må gjøre en redigert beløp i dollar, som har blitt redigert av Friedman for å sikre at ingenting gjenspeiler fullt ut på Kaplan i dette, redigert i 2020 og deretter hvert år etter det trenger det en tilbakevendende inntekter på igjen et redigert beløp i dollar, og så sier han til meg at hvis det ikke ikke tjener inn dette beløpet av dollar, kommer vi til å si opp tusen mennesker, og det kommer til å og det var det største FU-øyeblikket jeg har hatt i min karriere, det føltes surrealistisk i den tilstanden."
"Så ja, Kaplan har siden han forlot Blizzard ikke vært i front og i forkant men han har i det stille jobbet med et prosjekt med Wild West-tema som heter Project California, tror jeg, og det ser ganske interessant ut.Så det er i det minste et lyspunkt, men dette gjenspeiler selvsagt veldig dårlig på Blizzard og deres påståtte forretningsmetoder."
"Vi får se om dette får flere ringvirkninger i hele spillbransjen men det er tydelig fra responsen på dette at folk er ganske lei av hvordan pengesultne og pengeglade spillindustrien har blitt, selv om den på en måte er alltid har handlet om å tjene penger og selge spill."
