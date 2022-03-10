GRTV News - Her er en oversikt over alle de store vinnerne på gårsdagens Oscars

Hvem var vinnerne og taperne i det 98. Academy Awards?
"Hei, velkommen tilbake til GLTV News, jeg er Alex, og som alltid går vi gjennom ettermiddagene, siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GLTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet. Så hvis du liker det du ser og vil se mer, husk å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer. Men uten videre, i dag snakker vi om Oscar-utdelingen og jeg mener, det var noen store spillhistorier i dag, men selvfølgelig etter den største begivenheten i filmåret, må vi på en måte snakke litt om det. Det var noen vinnere, det var noen tapere, men mest av alt var det også noen flotte innslag av programleder Conan O'Brien som nærmest fikk Scary Movie 6 til å åpne showet før lanseringsdatoen for Scary Movie 6 med. Men uansett, bortsett fra det, Oscar-utdelingen, den 98. årlige Oscar-utdelingen var ble avholdt i går kveld. Syndere mot en kamp Den ene etter den andre ble sett på som en av de største slags konkurranser i Oscar-seremonien, og det virker ganske jevnt når man tenker på skuespillerne og skuespillerne, samt folkene som har gitt liv til filmene, klippingen, filmmusikken, manuset, alle disse tingene. Det virker som om det var en ganske jevn kamp. Kampen mellom de to filmene også, vi hadde noen store hits fra Hamnet, Jessie Buckley vant for beste kvinnelige skuespillerinne som mange forventet at hun skulle gjøre etter å ha gjort rent bord på BAFTA og Golden Globes og lignende ...det. Og ja, jeg kan vel bare gå gjennom vinnerne og se om vi har noen andre ting. Det ble skrevet historie på et par punkter. Det var Michael B. Jordans første Oscar, det var Ryan Cooglers første Oscar, det var den første Oscar-seieren til en kvinne for cinematografi for Sinners også, noe som var ganske fint. Og så fikk vi også, jeg vil si at den største taperen under arrangementet sannsynligvis var Marty Supreme, som etter ni nominasjoner ikke fikk noen seier, men det føles på en måte veldig Marty Supreme i seg selv. Men ja, Vi går gjennom alle nominasjonene og prisvinnerne her. Beste film ble vunnet av One Battle After Another, beste mannlige skuespiller ble vunnet av Michael B. Jordan for Sinners, beste kvinnelige skuespiller vunnet av Jessie Buckley for Hamnet, beste mannlige birolle gikk til Sean Penn, som faktisk ikke var til stede, var ikke til stede, så Kieran Culkin tok imot prisen på hans vegne. Beste mannlige birolle Beste kvinnelige skuespiller var Amy Madigan for Weapons, beste regissør var Paul Thomas Anderson, One Battle Etter Another var det også hans første Oscar, noe som i det minste overrasket meg. Beste originalfilm Manus, Ryan Coogler, Sinners, hvor han fikk sin første Oscar. Beste adapterte manus, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, har du lagt merke til temaet ennå? Beste animasjonsfilm K-Pop Demon Hunters, som, enten du elsket den eller ikke, er det vanskelig å argumentere for at noen animasjonsfilm utenom Nizar 2, som var en kinesisk box kinosuksess, har gjort større inntrykk enn K-Pop Demon Hunters. Men uansett, Dokumentar Spillefilm, Mr. Nobody Against Putin, Internasjonal spillefilm, Sentimental verdi, Klipping, One Battle Etter en annen, for Angie Jergensen, Cinematografi, Sinners, som sagt, Originalmusikk, Ludwig Goransson, Sinners, igjen, legger vi merke til temaet? Casting, Cassandra Kulukundis, Det ene slaget etter det andre. Alt dette resulterte i at Warner Bros. med One Battle After Another og Sinners, hadde en av de beste kveldene av alle studioene i Hollywood og Oscar-historie, da den tok hjem 11 priser totalt. Jeg tror den bare tangerte sin egen rekord for Kongen vender tilbake, for det var selvsagt også en Warner Bros.-produksjon."
"da den ble laget, da Ringenes Herre-trilogien nærmet seg slutten. Uansett, produksjonen design, Frankenstein tok den. Kostymedesign, Frankenstein fikk også det.Visuelle effekter, Avatar, Ild og aske. Lyd, Echo on the Movie, sminke og frisyre i Frankenstein, den originale sangen Golden fra K-Pop Demon Hunters. Live action kortfilm var uavgjort, det er den 7. uavgjort i Oscar-historien, det var mellom sangerne og to personer som utvekslet spytt. Måten dette kan skje på er åpenbart, litt som Game Awards, Oscar-utdelingen avgjøres av velgerne, og hvis de stemmer likt i en gitt kategori, kan det skje, vil den filmen bli slått sammen med en annen. Dokumentarfilmen All the Empty Rooms og animasjonsfilmen Jenta som ropte perler. Etter det er det Oscar-utdelingen."
"Det eneste som stakk seg ut for meg personlig, var det faktum at No Other Choice ikke fikk en eneste nominasjon, og derfor ikke var i stand til å vinne en eneste pris. Jeg vet ikke tror faktisk ikke den var nominert til prisen for beste internasjonale film, internasjonal spillefilm. Ja, det var den ikke ...ikke engang der. Hva i helvete driver vi med, folkens? En av årets beste filmer. I alle ikke for å si at noen av disse filmene ikke var bra, men det som skilte seg ut for meg var No Other Choice, og det faktum at den er helt fraværende, var litt av en snubling. Andre bortsett fra det, synes jeg mange av disse er ganske rettferdige. La meg få vite hva du synes, selvfølgelig, Vi ses i morgen med flere GRTV-nyheter. Ha det bra!"