GRTV News - En rettsavgjørelse gir Ted Gill tilbake ansvaret for Subnautica 2

En viktig avgjørelse er tatt i rettssaken om Subnautica 2.
I dag snakker vi om Subnautica 2. Så hvis du ikke er klar over det, har det vært en pågående juridisk kamp i ganske lang tid mellom Subnautica 2s tidligere ledergruppe og Krafton, utgiveren som kjøpte utvikleren Ukjente verdener av Subnautica 1 tilbake i 2021. Denne juridiske tvisten har vært ganske opphetet som for å si det så kort som mulig, Subnautica 2 ble forsinket fra lanseringen av tidlig tilgang igjen og igjen og igjen, og utvikleren til slutt kommuniserte at dette så ut til å være et knep fra Krafton for å unngå å betale 250 dollar millioner dollar til Unknown Worlds som var lovet å bli utbetalt ved suksess med spillets lanseringen av tidlig tilgang. Subnautica er et av de mest fremtredende eksemplene på survival crafting-sjangeren. Det har vært mye hype for Subnautica 2, så du kan forstå hvorfor Krafton kanskje trakk litt i kragen da de innså at at de sannsynligvis måtte betale den bonusen på 250 millioner dollar. Denne rettssaken har pågått i en god stund. Det ble avslørt i et rettsdokument at Krafton-sjefen hadde brukt chat GPT for å få juridiske råd om hvordan de skulle unngå å betale bonusen til utviklerne. Administrerende direktør i Unknown Worlds, Ted Gills, fikk sparken, og siden da har vi nå tilsynelatende hatt kulminasjonen av dette. Retten i Delaware har vært ganske tydelig i å ta parti med Unknown Worlds' tidligere ledelse team og sier at Krafton må gjeninnsette Ted Gills som administrerende direktør, og at Subnautica 2s tidlig tilgang-lansering bør fortsette som planlagt. Det betyr at det bør få lov til å komme til Steam og kan i teorien lanseres relativt snart, forutsatt at Krafton ikke fortsetter å å sno seg rundt enten å betale bonusen eller å gi ut spillet. Så vi ser i en uttalelse til Kotaku, sier Krafton at de er uenige, og at de vil se på andre juridiske alternativer for å holde denne kampen gående. Krafton setter spillerne i sentrum for alle avgjørelser, og det vil aldri endre seg. I løpet av de siste månedene har Krafton og teamet i Ukjente verdener jobbet utrettelig for å styrke spillet og forberede seg på en tidlig lansering, med en fortsatt fokus på å levere en best mulig opplevelse for Subnautica-fellesskapet. Vi ser frem til til å sende ut den nylig oppdaterte versjonen så snart som mulig for spillerne. Mens vi er uenige i dagens avgjørelse, vurderer vi alternativene våre når vi skal avgjøre veien videre. Dagens kjennelse løser ikke den tidligere lederens krav om erstatning eller kjent ut relatert til Subnautica 2, med ytterligere rettssaker som fortsatt pågår. I mellomtiden, Kraftons umiddelbare fokus forblir uendret, å levere det best mulige spillet til Subnauticas fans. Så ja, som det står her, kampen er ikke helt over. Dette ser ut til å være en ganske stor seier for Unknown Worlds-laget, men samtidig kommer Krafton til å holde dette i gang. De er et enormt selskap. Og ja, dessverre, hvis du er en Subnautica 2 fan, er jeg virkelig lei meg for at dette har skjedd med deg, i utgangspunktet, fordi det virker som din spillet ditt har blitt kjernen i en juridisk konflikt som kanskje snart tar slutt, men det kan også hende at den ikke gjør det.