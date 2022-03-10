GRTV News - Grand Theft Auto VI blir ikke for stor å håndtere

Ifølge Take-Two-sjef Strauss Zelnick, i hvert fall.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Grand Theft Auto, ikke fordi noe offisielt har kommet ut, men mer så fordi Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, utgiveren av Grand Theft Auto 6, har gitt et intervju til spillbransjen og snakket litt om prosjektet."
"Hver gang noen snakker om Grand Theft Auto 6 må vi snakke om det fordi det kommer til å bli det største underholdningsproduktet gjennom tidene når det lanseres.Og også fordi, igjen, Rockstar og Take-Two vanligvis ikke forteller deg noe om spillet."
"Det har vært...Jeg tror den siste gangen de offisielt snakket om Grand Theft Auto 6 var var forsinkelsen til november, og det var for seks måneder siden, syv måneder siden, noe noe sånt."
"Uansett, la oss kjøre den inn.Denne handler spesielt om størrelsen på spillet, som jeg vet at mange sikkert interessert i.Så ja, Take-Two nedtoner frykten for at Grand Theft Auto 6 skal bli for stort å håndtere."
"Take-Two CEO Strauss Zelnick går inn for å roe ned denne frykten, og insisterer på at Rockstars neste blockbuster fortsatt vil være tilgjengelig selv om fritiden din ikke akkurat er endeløs.Så ja, det er mye som tyder på at Grand Theft Auto 6 kommer til å bli helt enormt, ikke ikke bare i omfang, men også når det gjelder historie og ambisjoner."
"Men nå ønsker Rockstar å berolige fans som er bekymret for at spillet rett og slett vil bli for for mye for dem og føles litt for overveldende.Kritikken var noe Take-Two-sjef Strauss Zelnick nylig adresserte i et intervju med The Game's Business, der han gjorde det klart at selv de som sjonglerer jobb, familie og andre aktiviteter vil kunne takle spillet."
"Zelnick mener at bekymringen er sterkt overdrevet.Ifølge ham har Rockstar alltid hatt som mål å nå ut til et bredt publikum, selv om deres spillene deres først og fremst er rettet mot voksne.Han påpeker at selskapet streber etter å skape den beste underholdningen som er tilgjengelig, noe som i praksis betyr at så mange som mulig skal ønske og ha mulighet til å spille gjennom spillet."
"Det gjenstår å se hvor godt denne påstanden stemmer overens med virkeligheten når spillet er utgitt, for la oss ikke glemme Rapture of Redemption 2, et spill som i bunn og grunn tvang oss til å leve et parallelt cowboyliv for å holde tritt med alt, og Grand Theft Auto 6 blir neppe noe mindre."
"Forhåpentligvis får vi svaret på det spørsmålet innen utgangen av året, forutsatt at spillet ikke blir forsinket nok en gang.Er du bekymret for at Grand Theft Auto 6 blir for stort, og at du rett og slett ikke vil være i stand til å spille det igjen?Det er det som kommer nest etter Grand Theft Auto, og jeg tror det er alt annet i underholdningsbransjen sektoren egentlig."
"Så jeg tror spillet kommer til å bli enormt, jeg tror det kommer til å kreve en enorm mengde av tiden din, og det kommer til å være et av de som du kan, som det er tilfellet med Grand Theft Auto 5, du kan på en måte gjøre hva du vil av det, ikke sant?Du kan bruke så lite eller så mye tid på spillet og likevel finne ting å gjøre."
"Så ja, det er en interessant en likevel.Men jeg tror at Take-Two og Rockstar, de er nok ikke bekymret for noe med dette spillet, noe som er et godt tegn for lanseringen og hva de forventer av det.Og på samme måte er også hyppigheten av intervjuer og hyppigheten av folk, av disse nøkkelpersonene rundt Grand Theft Auto-prosjektet, som stadig gir intervjuer og snakker om spillet, det gjør deg veldig sikker på at det faktisk vil lanseres i november, og at vi ikke vil få enda en forsinkelse."
"Men igjen, vi snakker om et spill som lanseres om åtte måneder, så det er fortsatt god tid til at ting kan endre seg, men slik det ser ut akkurat nå, vil jeg være rimelig sikker på at Grand Theft Auto 6 faktisk kommer til å gjøre sin ankomst senere i år, noe som kommer til å bli forbløffende fordi det sannsynligvis kommer til å være det eneste noen snakker om fra slutten av oktober og utover."
"Så spennende likevel.Men igjen, det er all den tiden jeg har.Jeg kommer tilbake i morgen for neste GRT News of the Week, så følg med for det, og ellers håper jeg dere nyter resten av onsdagen, så ses vi på neste onsdag."