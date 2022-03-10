GRTV News - Spider-Man står overfor en gjenfødelse i full Brand New Day trailer

Peter Parker er glemt, men kan han endre på det?
vi endelig har traileren til Spider-Man Brand New Day, den ble gitt til oss i biter fra i går, noe som sannsynligvis er den merkeligste måten jeg noensinne har sett en trailer slippe på, det gjorde den skapte en viss interesse og nysgjerrighet, men jeg tror at dette forhåpentligvis ikke kommer til å være en ny trend som den vi så med teasere for teasere, og teaser-trailere for en annen trailer, og nedtelling til en trailer, og sånne ting, du vet, denne over-hypingen av en trailer er, for en film som, for å være rettferdig, kommer ut om bare noen måneder, det er kommer ut den 31. juli, så vi trenger i det minste ikke å vente så lenge, så hypen toget kan nå begynne å rulle for fullt, men vi ser mange karakterer i denne filmen, vi ser Punisher, som dere kan se der på skjermen, vi ser Bruce Banner, vi ser ikke Hulk-formen, men det er fullt mulig og sannsynlig at vi vil se den karakteren i filmen på et eller annet tidspunkt, vi ser MJ, vi ser Ned, vi ser mange forskjellige karakterer, vi ser ikke ikke hvem Sadie Sink spiller ennå, men vi får filmens hovedplot ser ut til å være rundt Peter Parker som går gjennom en merkelig edderkoppaktig overgangsfase, hvor han er potensielt kommer til å stå overfor en gjenfødelse, noe mange allerede spekulerer i er noe i retning av en slags symbiot-nivå forandring for Peter, men vi må vente og se vente og se hvordan dette faktisk ender opp med å komme med i filmen, for det er åpenbart Peter kommer fra den siste Spider-Man No Way Home, hvor han ble glemt av alle på slutten av den, spoilervarsel for den filmen, den er fem år gammel, men også hvis du har sett denne traileren, forstår du sikkert hva som skjer, i alle fall, folk har fortsatt glemt hvem han er, men samtidig, selv om det i seg selv kan være hovedpoenget med at han prøver å få folk som er viktige for ham, som MJ, som Ned, å huske, er det også slik at vi kommer til å ha å gjøre med denne gjenfødelsen elementet også, av Spider-Man som må møte en stor forandring i livet sitt, slik det ofte er mange ser ut til å være ganske imponert over traileren generelt, jeg vil si at jeg er litt der oppe, jeg tror det kommer til å bli en veldig interessant film, det er definitivt en film som føles som om den er ganske adskilt fra det meste av Marvel-universet akkurat nå, som vi er på vei mot en stor kollisjon med Dommedag, mange karakterer som kommer tilbake og gjør som Captain America, som Iron Man, via Doctor Doom, beklager Iron Mans skuespiller via Doctor Doom, via Robert Downey Jr., som Thor, det er interessant å se at dette kommer til å bli så lavskala som du kan få det med MCU disse dager, det er mange cameos, det er mange mennesker involvert, det er kanskje ikke plass for alle å ha meningsfulle roller i filmen, men vi er i det minste mange, mange karakterer ankommer, og skalaen prøver å matche så lavt den kan være, det er ingen multivers-greier her, det er bare Spider-Man og gjengen hans i New York som gjør det de kan, men ja, la meg få vite om du har sett traileren, hva du synes om traileren, om du kommer til å se Spider-Man i dag når den kommer på kino, og så sees vi i morgen for flere JRPG-nyheter, ha det!"