GRTV News - Disney låser premieredatoene for De utrolige 3 og Lilo & Stitch 2

Begge storfilmene vil ha premiere i 2028.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til GRTV News, i dag skal vi snakke litt om om Disney, for i går delte de faktisk en relativt stor mengde informasjon om deres kommende kinoplan. En av de tingene de gjør er åpenbart i 2028 har de en ganske åpen tidsplan akkurat nå som nettopp har blitt fylt. Det kommer en stor live action film som kommer ut, en stor live action oppfølger som kommer ut og en stor animert treer, som begge har fått utgivelsesdato i 2028."
"Så det er mange ting som Disney har på gang som vi ikke vet når det er kommer, men vi vet i det minste nå hva vi kan forvente for 2028, og jeg vet at det høres ut, det er fortsatt en stund unna, men vi kommer til å gå gjennom hele, ja, mesteparten av 2026 og hele 2027 før vi kommer til dette punktet, men dette er store filmer, dette er spennende filmer, og vi vet nå når de kommer."
"Så ja, Disney bekrefter lanseringsdatoer for De utrolige 3 og Lilo & Stitch 2, de oppfølgerne kommer om to år. Så ja, Disney har bekreftet utgivelsesdatoene for to etterlengtede filmer for 2028, De utrolige 3 og Lilo & Stitch 2. Først en film vi allerede visste om, treeren til De utrolige fra Pixar, som kommer 16. juni 2028."
"Så det kommer til å bli sommerens store kassasuksess. Helt nylig bekreftet Pixar at de også utvikler en oppfølger til Monsters Inc i tillegg til den allerede annonserte Coco 2 for 2029. Neste år vil Pixar slippe én film, en originalfilm, Gato. En måned tidligere Lilo & Stitch 2, en direkte oppfølger til live action-nyinnspillingen fra i fjor, kommer den 26. mai 2028. Så nok en stor sommer blockbuster egentlig. Mange fans savnet noen viktige skurker fra den originale animasjonsfilmen Lilo & Stitch i nyinnspillingen i fjor, inkludert den mest viktigste skurken av dem alle, nemlig Ganto. Så denne oppfølgeren skal gjenintrodusere den, men vi forventet at den ville ta en annen rute enn Lilo & Stitch 2. Stitch har en feil, den direkte-til-video-oppfølgeren fra 2005, kritikerrost. Gleder du deg til De utrolige 3 og Lilo & Stitch 2? Bare to år til å se dem. Og dette er åpenbart en del av grafikken som Disney delte. De avslørte lanseringsdatoer for mange forskjellige ting."
"Det de gjorde var en av disse veikart-greiene der det var lanseringsdatoer for noen ting og det var også en slags bredere vinduer og også bare som du vet TBC for hva som kommer i fremtiden. Mange filmer som ting som vi har hørt om men som de ikke har gjort noe med ennå, som Hexed. Den er tydeligvis fortsatt kommer, så vi får se. Men ja, Disney har en del ting på gang. Disney er kanskje det mest fascinerende produksjonsselskapet for øyeblikket på kinoområdet fordi de har en tendens til å gjøre det bra. Hvis du ser på billettinntektene eller produksjonsselskapene som har gjort det best på kino de siste fem årene eller så helt siden pandemien, Disney er stort sett best. Man kan diskutere hva slags filmene de gir ut, som for eksempel i fjor med Lilo & Stitch. Du vet, en live-action nyinnspilling av en film som ikke trengte en live-action nyinnspilling. Og du vet at du kan du kan du kan si hva du vil om selve premisset, men den ble en kassasuksess."
"Den tjente enormt mye penger, og det samme gjorde Zootropolis 2 i sommer. Så beklager, i november Zootropolis 2. Så Disney er et av de mest suksessrike produksjonsselskapene akkurat nå i teaterscenen. Det gjelder selvfølgelig også Disney Plus, hvor de har du vet, de kan ha premiere på disse tingene eksklusivt på sin egen plattform og drive salg der også. Disney Plus er en av de mest vellykkede strømmeplattformene akkurat nå på grunn av det brede tilbudet av innhold som er mer rettet mot yngre mennesker. Så Disney er i et ganske interessant sted akkurat nå. De lager mange dyre filmer. Jeg vet ikke om jeg vet ikke hvor mange flere Avatar-filmer vi kommer til å få, for eksempel, med tanke på at de er så dyre å lage, og de viser seg ikke akkurat å være Titanic-kassekyr lenger på samme måte som som de pleide å være. Men det er slike ting som at du forventer at De utrolige 3 blir en ganske stor hit. En av de filmene som potensielt kan tjene inn en milliard dollar på grunn av kjærligheten til merkevaren fra både eldre og yngre fans. Og det samme gjelder til Lilo & Stitch 2, som du forventer hvis den første filmen brøt en milliard dollar for den andre å komme et sted i nærheten av det også med tanke på bare den store kjærligheten de har til live-action Stitch. Så vi holder oss avventende til vi hører mer om dette, men den gode nyheten er at i 2028 vil du ha noen store filmer som du definitivt ikke vil gå glipp av på kino. Det er tiden jeg har. Jeg kommer tilbake i morgen for ukens siste GRT-nyheter eller ukens siste GRT-nyheter."
"Og ja, til da håper jeg du nyter resten av torsdagen din, og jeg ser dere alle på den neste."