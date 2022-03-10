GRTV News - Utviklere ser ut til å virkelig forakte DLSS 5

Flere spillskapere har uttalt seg om Nvidias kontroversielle nye teknologi.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny episode av GRTV News, i dag skal vi snakke litt om det mest kontroversielle som har skjedd denne uken, du må ha å si, i kunngjøringen av DLSS 5. Grunnen til at vi snakker om det nå, er fordi etter hvert som det har satt seg litt, og etter hvert som folk har fått en sjanse til å fordøye denne kunngjøringen, begynner vi nå å se at flere utviklere våkner opp og deler sine meninger om det. Typisk snakker vi om dobbel A- og indie-utviklere, trippel A-utviklerne er litt litt mindre høylytte akkurat nå av en eller annen grunn, men ja, de som har snakket er spesielt misfornøyde med hva NVIDIA gjør med denne teknologien, så la oss dykke ned i det. Så ja, mange utviklere er veldig negative til NVIDIAs DLSS 5, det viser seg at det ikke er like populært å få sin nøye skapte kunst erstattet av slurvete AI som man kanskje hadde trodd. Så ikke alle ble imponert da NVIDIA viste frem sin DLSS 5 teknologi denne uken, tanken var at den skulle gjøre ansikter mer realistiske ved hjelp av AI men i de fleste tilfellene så resultatet ut til å være mer generisk og minne om en kombinasjon av av AI-genererte kunstverk og snapchat-filtre, og det verste av alt er at resultatet ofte ikke ikke engang ut som originalen, som i eksempelet nedenfor fra Indiana Jones og den store sirkelen."
"Og du kan se det der, som er, jeg vet ikke engang, jeg kjenner ikke engang igjen hvem det er personen er, jeg kan ærlig talt ikke si det. Uansett, som vi rapporterte dagen, utallige spillselskaper benyttet anledningen til å gjøre narr av DLSS 5 ved å legge ut sammenligninger med og uten Etter at Kotaku hadde sett nærmere på hva utviklerne selv mener om AI-teknologien, ville Kotaku vite mer om hva endre arbeidet deres og intervjuet noen få om emnet, mange valgte å være anonyme men Cullen Dwyer, spill- og teknisk designansvarlig hos Doinksoft, som for øvrig Doinksoft nettopp annonserte et nytt spill kalt Dark Scrolls denne uken, og sa at jeg tror DLSS 5 er det perfekte eksempel på avstanden mellom hva vi som utviklere og spillere vil ha og hva som ødelegger verden og konsoliderer all rikdom i hendene til de som har av de få som bruker GPUer, tror vi vil ha. Å presentere denne teknologien under DLSS-navnet, og dermed impliserer at den vil bli standard og standard, er uselgende og skremmende, og min umiddelbare reaksjon er gudskjelov at jeg lager 2D-spill. Hvis jeg må lage et 3D-spill, skriver jeg en programvarerenderer. En annen utvikler beskrives som en veteran med over 15 års erfaring innen AAA-utvikling, sa at det føles som om det tar bort noe av forfatterens intensjon fra kunstnerne ved å gjøre karakterene mer glamorøse og miljøene mer detaljerte, med den generelle fremstår som mindre distinkt eller estetisk sammenhengende enn den opprinnelige intensjonen. Enda en person som har jobbet med AAA-spill, men som nå fokuserer på indiespill, Andy Santangatta, sier at personligheten og hensikten med designet forsvinner fullstendig. Bortsett fra det åpenbare estetiske problemene, er et av de andre store problemene hvordan DLSS 5 i bunn og grunn suger personligheten ut av ethvert kunstnerisk valg utviklerne har gjort ved å gjøre gjennomsnittlige gjetninger av hva den tror det burde se ut. Ingen av utviklerne Kotaku snakket med om saken er positive og mange er, for å være helt ærlig, veldig negative, kjedelige og fiendtlige. Utvikler Carla Ortiz har også uttalt seg om saken via Blue Sky, og skriver blant annet at NVIDIA burde skrinlegge denne og argumenterer for at det er utrolig respektløst fordi omhyggelig arbeid for å få alt perfekt blir ødelagt når AI i stedet gir en helt annen tolkning."
"Hun fortsetter i et senere innlegg. Tenk deg å være et utviklingsteam som jobber i måneder og år for å skape karakterer med nøye utformede trekk og kroppsspråk som forteller spesifikke historier med nøyaktige detaljer og lyssettinger som passer perfekt til historien og helheten.spillverdenen, for at AI skal ødelegge alt det nøye balanserte arbeidet."
"NVIDIA har så langt stått på sitt og fastholder at kritikerne tar feil, og vi får vente og se hva fremtiden bringer for DLSS 5 når den er avgjort. Vi har også en artikkel om emnet som du kan lese her.DLSS 5.Som forventet har mottakelsen av DLSS 5 ikke vært spesielt positiv. Jeg er i samme båt som mange av disse utviklerne, i og med at jeg ikke ser hvorfor vi noen gang skulle trenge dette."
"Jeg har alltid vært forsiktig tilhenger av DLSS fordi muligheten til å forbedre ytelsen gjennom AI er akkurat det du ønsker.Å ta en teknologi som kanskje ikke er like effektiv i dag, og gjøre den effektiv ved å bruke smart AI-teknologi og -verktøy, tror jeg er til fordel for alle.Det er til fordel for forbrukerne, som ikke trenger å bruke tusenvis av kroner på å oppgradere datamaskinen sin for å kunne kjøre de nyeste spillene."
"I stedet kan du stole på denne AI-teknologien som i bunn og grunn gjengir spillet for deg.Det er åpenbart en hel verden av problemer som følger med når det gjelder NVIDIA som gjør AI-forbedringer og -utviklinger i stedet for bare å få GPU-ene til å kjøre spillene bedre.Men en DLSS er i det minste tilgjengelig, og det fungerer på den måten."
"Dette gir deg ingen ytelsesforbedringer. Dette gjør ikke noe for å få eldre teknologi til å kjøre bedre.Dette gir deg egentlig bare et filter som endrer hele spillets utseende.En person kan velge å ikke bruke DLSS5, og en annen kan velge å bruke det.Det betyr at du kommer til å få folk til å oppleve et videospill på helt forskjellige måter på grunn av måten AI-en har valgt å omtolke prosjektet på."
"Jeg synes dette er noe av det mest grelle vi har sett av AI-teknologi på en stund.Jeg føler virkelig at mange av disse utviklerne sier at NVIDIA må gå tilbake til tegnebrettet med dette, for jeg tror det kommer til å opprøre mange mennesker når det kommer ut.Alternativt kommer du til å se mange som aktivt velger å ikke bruke DLSS til fordel for å ha dårligere spill som er den faktiske utviklerens hensikt."
"Vi får se hvordan det går her.Dette er åpenbart en DLSS-greie, ikke sant?Dette er en NVIDIA-funksjon. Det kommer ikke til å fungere på AMD-kort, så kanskje det vil bli en utvandring til AMD-teknologi, forutsatt at AMD ikke gjør noe så dumt og dumt som dette.Jeg tror vi står foran noe ganske stort her, fordi dette er en av de beslutningene som det føles utrolig frakoblet fra mellom de utøvende beslutningene og forbrukerne og mer rang og fil ansattes beslutninger."
"Vi får se hvor dette fører hen, men det er all tiden jeg har i dagens episode av GRTV News.Jeg er tilbake på mandag for ukens neste episode.Jeg håper dere nyter fredagen og helgen, så ses vi på den andre siden."