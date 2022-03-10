GRTV News - CD Projekt Red bekrefter at de vil lansere et uannonsert prosjekt i løpet av de kommende kvartalene

Er The Witcher 3 DLC bekreftet?
"Hei, jeg er Jonah Reduva, i dag snakker vi om CD Projekt Red, deres siste finansielle er ute og de bekreftet noe veldig interessant om et uannonsert prosjekt som får publisert potensielt i år, definitivt i løpet av de neste kvartalene, noe som vil strekke til rundt denne tiden i 2027, med tanke på hvordan regnskapsåret fungerer sammenlignet med med kalenderåret, men dette henger sammen med mange samtaler og rykter og spekulasjoner som har skjedd om en potensiell tredje Witcher 3-utvidelse, så hvis du ikke er helt oppdatert, på slutten av fjoråret var det en innsider, en analytiker som sa at CD Projekt Red i utgangspunktet skulle bygge bro mellom The Witcher 3 og The Witcher 4 jobber med en tredje utvidelse for The Witcher 3 som vil bli utgitt en gang i år, nå har vi ikke hørt noe offisielt om det, men vi har hørt flere ting potensielt om denne utvidelsen fra analytikere, inkludert det faktum at den kan bli satt nær Velen, det faktum at den kan lanseres i september, og det faktum at den blir utviklet i samarbeid med False Theory som også jobber med The Witcher 1 remake, så når vi ser på dette igjen er det ikke noe offisielt bekreftet at dette kommer til å være den tredje utvidelsen for The Witcher 3, men som Synth Potato fant ut ved å se gjennom den finansielle rapporten, ser vi et innlegg som i utgangspunktet sier i de kommende kvartalene studioet primært vil fokusere på videreutvikling av pågående prosjekter, men vi planlegger også å publisere et av de hittil uannonserte spillprosjektene, så de jobber for tiden på The Witcher 4, Cyberpunk 2077-oppfølgeren, en ny IP kalt Project HADAR, Project Sirius som jeg tror enten er en nyinnspilling av The Witcher 1 eller et nytt Witcher-spill, men jeg er ikke sikker."
"helt sikker på det, men vi får se hvordan det blir uansett, og så er det også dette uannonserte prosjektet som ikke er noen av disse spillene, og som potensielt kommer til å bli utgitt snart, man skulle håpe at det ville komme en avsløring for dette ganske snart, det kan være noe som kommer i sommer, rundt Summer Game Fest, men når vi ser fremover er det mulig at CD Projekt Red er en så stor utvikler at de kan håndtere sine egne egen avsløring for noe som dette, i alle fall igjen er det ikke noe offisielt, det er ikke noe helt bekreftet, og selv om det er bekreftet, er det ingen garanti for at dette kommer ut denne år, det er ingen, det er en plan om å publisere, det er ingen absolutt garanti for at The Witcher 3 tredje utvidelse vil komme ut i år, men med The Witcher 4 som nå har rundt 500 utviklere som jobber med det, og det har vært i produksjonsfasen en god stund, håper vi at det snart kommer et utgivelsesvindu, for i bunn og grunn er det ellers vil det ikke være mye tid til at vi kan ha det samme hype-toget som går gjennom fra denne tredje Witcher-utvidelsen til The Witcher 4, men ja, ellers tror jeg CD Projekt Red kan ta seg god tid med det, folk forstår at dette er en av de beste utviklerne som fortsatt er i gang, og de er en av de største utviklerne som er i gang, og de tjener noen av de beste spillene som folk har opplevd, i hvert fall i følge mange mennesker så la meg få vite om du gleder deg til The Witcher 3 tredje utvidelse eller synes du dette kan være et helt annet mystisk prosjekt? Vi ses neste uke med flere JRPG-nyheter, ha det bra!"