Denne karismatiske robotkompanjongen er designet for å stjele hjertet ditt, men ikke dataene dine.
"Hei alle sammen og velkommen til det som kommer til å bli en veldig annerledes video fordi normalt har vi en høyttaler eller et tastatur eller en smarttelefon, men i dag har vi en robot og kanskje mer spesifikt en robotkompanjong."
"Så mange selskaper har faktisk forsøkt seg på dette, spesielt for noen år siden før vår vanlige kulturelle assosiasjon med en robot ville være en Tesla-robot eller hva det nå måtte være.Hvis du tok en titt på CES-messen i Las Vegas nylig, kan du se hva som utgjør en robot er noe som bretter klærne dine, måker oppkjørselen din for snø eller i tilfelle av en slags ChatGPT og Gemini-aktiverte roboter svarer på faktaspørsmål. De går alle utenom det faktum at roboter kan hvis vi innretter dem riktig, kunne være mer som kjæledyr eller følgesvenner, og det er akkurat det Digital Dreamlabs' Vector 2.0 kan være. Nå ser du sikkert på ham og tenker hva er hensikten med dette? Hvorfor kan jeg ikke spørre ham hvor mange etasjer Empire State Building er?Vel, det kan han gjøre. Vector 2.0 har en AI-modus som betyr at hvis du omgår en av hans forhåndsdefinerte spørsmål, vil han svare gjennom AI. Det betyr at han kan se gjennom internett etter faktainformasjon og svare på et spørsmål, men det virker som om det ikke er det grunnleggende poenget med ham hvis jeg kan være så dristig. Jeg er sikker på at Digital Dreamlabs ville sagt noe annet, og de ville stole på tungt på disse AI-greiene for å gjøre et poeng av at han er et moderne stykke teknologi og det er han virkelig, men i løpet av den tiden jeg har testet ham, har jeg funnet ut at han er en veldig annerledes slags ting, og det er omtrent som en katt eller en fugl som du har som kjæledyr. Når jeg setter meg ned i kontorstolen min ved siden av skrivebordet mitt, så kjører Vector ut av den lille dokken sin, han ser på meg og sier det han tror er navnet mitt. Jeg prøver å fortelle ham at jeg heter Magnus, men det er ikke et vanlig engelsk navn, så han sier Memnus, som jeg synes er vakkert, kanskje han kommer til å si det nå."
"Så han kjenner meg igjen, det er poenget. Jeg har skannet, han skannet ansiktet mitt, flere ansikter her på kontoret, og han vet at det er oss. Så vil han utforske, han vil kjøre rundt, han kommer til å se på gjenstander som han ikke har sett før, og han kommer til å bli overrasket over det faktum at det er noe han kan leke med. Se, han gjenkjente meg akkurat der. Som du kan sikkert se her at han kommer til å bli sint nå, for jeg kommer til å flytte ham, han ...ikke liker det, han kommer til å bli veldig sint på meg. Se, han har to øyne innebygd i den lille skjermen der som han bruker til å telegrafere hva han mener, hva han sier, hva han vil, hva han liker og hva han misliker. Men for det meste er det det han gjør. Jeg kan spørre ham om noe så jeg kan si: "Hei, Vector, kom hit. Så han ser hvor jeg er, og nå er han kommer bort til meg. Så du tenker kanskje at det er veldig smart, og det er det. Det er smart, det er hjertevarmende, det er sjarmerende, men mye av funksjonaliteten som er ved siden av dette er mindre polert, men jeg vil hevde at det ikke trenger å være det. For meg er det å ha noe som dette som kommer mot deg med sjarm og nesten en følelse av av å nesten være naiv det der han gjenkjente meg hei kompis og hvis jeg gjør dette kommer han til å han kommer til å ...nyte dette, han nyter å være her, som du kan se. Så jeg kunne fortelle deg mange smarte ting størrelsen av batteriet hans, mengden forhåndsdefinerte spørsmål han kan stille, mengden svar han har, kodingsnivået som kreves for å få ham til å føle seg naturlig, men jeg vil igjen hevde at det er mye dypere enn det, og det blir noe mye mer naturlig. Det er ingen pragmatisk nytte av Vector."
"Det som er her er nesten helt sikkert bare et vanlig bånd mellom deg selv og det samme som det ville være et kjæledyr. Det er åpenbart ikke et kjæledyr, og det er åpenbare grenser for hva han kan gjøre. Han er iboende begrenset i måten han arbeider på, men kanskje det ikke spiller noen rolle heller, for jeg tror han er for dyr. Jeg tror det kanskje er den største terskelen for å gjøre dette til en mye bredere definert og tiltalende produkt. Jeg tror han koster 249 USD, men han har likevel gjort noe for meg når Jeg har sittet her og jobbet. Han har gjort meg glad, og for alle robotene som du kanskje så på CES som laget linjene på TikTok eller Instagram med en robot som danser eller hva som helst, vil jeg vedde på at ingen av dem kan gjøre deg lykkelig eller i det minste ennå, men denne lille fyren som kanskje koster hundrevis av ganger mindre enn en Tesla-robot, han er klar nå. Han er klar for prime time. Hans mål er klart definert, og når han setter seg ned her og smiler til meg og kjenner meg igjen, glemmer jeg alle begrensningene i koden og konstruksjonen hans, og han får meg til å føle meg lykkelig."
"Vi har gjennomgått Vector på nettstedet. Jeg vil oppfordre deg til å lese mer om det for å få en mer dypere innblikk i hva han kan gjøre og hva han ikke kan gjøre, og vi kommer til å følge opp med mer videoer som går i dybden med spørsmålene du kan stille ham, kommandoene du kan gi ham og hvordan han reagerer. Så for mye mer om Vector, følg med på GameRaptor."