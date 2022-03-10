Dbrand Covers & Skins for Samsung Galaxay S26 Ultra (Quick Look) - Nøyaktig passform

"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Samsung lanserte nylig, litt sent, S26 Ultra, som vil forbli deres flaggskip i mesteparten av 2026."
"Det er, vel, det fortsetter å være en veldig populær telefon, men når selskaper som Samsung lanserer sine store smarttelefoner, sine flaggskip, ja da er det også en god unnskyldning for oss til å se på noen av våre favoritttilbehørspartnere, og favoritten er åpenbart dbrand."
"Det er ikke bare på grunn av kvaliteten på sakene de legger ut, men også fordi det er så mange måter du kan engasjere deg i dbrands produkter på og få noe ut av det ganske unikt ut av det, og det er det jeg viser dere her i dag.Så først og fremst vil jeg bare gi dere en titt på hvordan dbrand pakker disse tingene."
"Jeg synes det er gåtefullt, det er subtilt, det ser bare så bra ut.Dette er åpenbart tankvesken, et av de nyeste medlemmene i dbrand-veskefamilien, så hvis du fjerner denne, får du denne tøffingen her.Det er ikke min stil umiddelbart, men det er en kul greie, må jeg si, og veldig sort målbevisst bygget og designet."
"Nå tenker du selvsagt, hva er denne sirkelformede oppstillingen her i midten?Vel, det er magnetiske Qi 2.2-aktiverte lademagneter, noe som betyr at dette bare vil uten problemer fra deg, festes til en hvilken som helst MagSafe-lader du måtte ha, eller PixelSnap aktivert lader som du måtte ha."
"Det betyr at S26 Ultra i seg selv ikke har den magnetiske Qi 2.2-ladeenheten slik at den kan gjøre disse tingene uten hjelp fra et etui, men dbrand vil gjenopprette funksjonaliteten som telefonen burde ha hatt i utgangspunktet.Så du kan kjøpe tankvesken, men dbrand har åpenbart bygget sitt rykte på skins."
"Dette er min personlige favoritt, og vi fikk den sammen med disse denne gangen, og det er et slags pseudo old school tech vinylskinn hvor det er er en faktisk 3D-effekt, jeg kan selvfølgelig ikke vise dette til deg, men det er disse små små kretsbiter som er i denne grafikken har en 3D-effekt, de holder seg på en måte litt ut, og jeg synes det er en helt fantastisk måte å gi telefonen din en tekstur og personlighet på samme tid."
"Nå er det selvsagt flere måter man kan gjøre dette på, så du kan også velge å beskytte den med Prism 2.0, og det er noe vi har sett på i flere år.forskjellige ganger og av en rekke forskjellige grunner, men her er det igjen.Når du får Prism, har du dette lille installasjonsbrettet som følger med et rengjøringssett, og for prisen på jeg tror 34 dollar får du to, noe jeg synes er fint."
"Så hvis den ene sprekker, er det bare å sette på en ny.Så det du gjør er at du legger denne over skjermen på telefonen din, du rengjør den med rengjøringssettet på forhånd, og så trekker du i denne trekkfliken og fører fingeren ned her, og den vil automatisk suge og trykke fra midten og utover, slik at du enkelt kan bruke en liten nal for å presse ut de gjenværende luftboblene."
"En fantastisk måte, det er mange som kopierer nå, men dbrand var blant de første, om ikke de første, til å bruke skjermbeskyttere som dette, og det har fullstendig revolusjonert sjangeren siden den gang.Det betyr også at dette sjelden har noen, jeg har brukt mange av disse nå, og de fungerer feilfritt hver eneste gang."
"Hvis du vil gå mer subtilt til verks, har du noe som Ghost Case, som åpenbart er enklere i sin grunnleggende estetiske utforming, så jeg kan veldig raskt fjerne slik at du kan se hvordan det ser ut.Dette er altså en enkel, gjennomsiktig bakplate ved siden av denne mer robuste utvendige rammen, som vil absorbere støt hvis noe skulle skje med den."
"Den har også, som du sikkert kan se av dette, G2.2 magnetisk trådløs ladespole bygget rett inn.De gikk også tilbake til tegnebrettet etter noen kontroverser, og det som endte opp med å skje var at de lovte at dette ikke ville gulne over tid."
"Noe som skjer med mange av de billigere konkurrentene deres, er at med denne gjennomsiktige gjennomsiktig plast, skjer det ofte at den gulner bare ved å bruke den, noe som ikke ser helt ideelt ut.Så mange ting du kan kjøpe fra Dbrand."
"Du får også Grip Case, som du åpenbart kan bruke disse skinnene på, og det er mye annet som vi har tatt en titt på bare de siste årene, fra kill-switchene deres til konsollskinnene deres, mye bra.Så for mer om dbrand, følg med på Game Master."
"Ha det bra!"