GRTV News - Dragon's Dogma 2-fans tror Capcom erter en utvidelse i jubileumskunstverk

Kommer det en ny DLC til Dragon's Dogma 2?
"Dragon's Dogma 2 kom som sagt ut for to år siden i går 22. mars 2024, og siden da har det fått noen store endringer når det gjelder oppdateringer og slike ting, for eksempel noen av avslutningene tror jeg ble endret tidlig i oppdateringer, transportsystemet ble endret ganske tidlig, men bortsett fra det er det ikke egentlig fått noe vesentlig DLC- eller utvidelsesinnhold, noe som er litt merkelig med tanke på at Capcom vanligvis gir sine store utgivelser noen utvidelser og litt kjærlighet på den måten i form av DLC, vi ser det mye med Resident Evil-serien, vi har ikke sett det ennå med Monster Hunter Wilds, men det er potensielt å forvente etter hvert, selv om selv selv om det solgte 10 millioner eksemplarer, anser Capcom Monster Hunter Wilds som litt av en snubletur så kanskje det er på vei forbi det. Dragon's Dogma 2 solgte mye mindre enn Monster Hunter Wilds faktisk, men det solgte fortsatt 4 millioner eksemplarer, noe som får deg til å lure på om det kan være verdt å se på dette spillet på nytt. I alle fall hvis du var en ivrig fan, hvis du har vært på Reddit, hvis du har vært på Twitter, hvis du har sett på artikkelen som ble lagt ut av The Gamer, som på en måte også så på dette, har du kanskje lagt merke til at det er noen hint potensielt til en ny region som kommer til Dragon's Dogma 2, du kan se i bakgrunnen av dette kunstverket at denne fyren bak som jeg fokuserer på, vel, jeg kan ikke, du kan faktisk ikke se musen min, uansett, fyren bakerst der borte, han i blått, han har ryggen mot kameraet, og han har også på seg et antrekk som du ikke ville forvente å se i Dragon's Dogma 2, med tanke på at det foregår i et ganske varmt klima og han har på seg et ganske vinterlig antrekk. Det er også et brev her som har blitt oversatt som sier at observasjoner av Griffons som flyr inn fra den nordlige delen av Orgon har blitt bekreftet, Orgon er ikke inkludert i spillet i skrivende stund, men det pekes på at det kanskje en ny region som utforskes i en utvidelse for Dragon's Dogma 2. Som jeg sier, det virker rundt den tiden du ville få en så betydelig utvidelse slash DLC for dette spillet, det har gått to år, og det kan virkelig endre måten spillet spilles på, og kanskje introdusere en ny mengde mennesker i det og være en slags mørk horisont eller være som Dark Horizon var for Dragon's Dogma 1. Dragon's Dogma 2 var en blandet fornøyelse ved utgivelsen, Jeg tror mange likte ting som den åpne verdenen, det visuelle, men samtidig samtidig var det mye kritikk mot måten kampene fungerte på, måten den åpne verdenen var og måten transporten fungerte på og slike ting, mange mekanikker i det som ikke helt klaffet på den måten mange ønsket at de skulle gjøre. Jeg vil sammenligne det litt med Crimson Desert, der det virket som at jo dypere mange gikk inn i det, jo mer fant ting som var mangelfulle. Crimson Desert er åpenbart fortsatt i gang med folk som finner og gjør sine endelige vurderinger, mange elsker det, og mange elsker det Dragon's Dogma 2, men kanskje det er rom for å utvikle det, forbedre det og gjøre det enda bedre."
"DLC-utvidelse ville være en flott måte å gjeninnføre det på i det aspektet. Tror du at Dragon's Dogma 2 bør få en DLC? Tror du dette er et tydelig hint mot en DLC? La meg få vite det alt det og mer, og jeg ser deg i morgen for flere GR2-nyheter, farvel!"