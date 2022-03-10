Pokémon TCG: Mega Evolution - Perfect Order (Quick Look) - Ødeleggende kortstokker

Vi tar en titt på den nyeste samlingen av kort som debuterer for det ikoniske Pokémon The Card Game.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det er på tide med et nytt Pokemon samlekortspill, og jeg vet at disse kommer i tykke og raskt."
"Det er i bunn og grunn bare, hvis du er innstilt på denne virksomheten, så vet du at Creature, som lager Pokemon TCG, lanserer ganske mange sett hvert eneste år.Så et nytt sett er teknisk sett bare nytt i kanskje et par måneder, og noen ganger enda mindre.Og disse lanseringene er noen ganger forskjøvet fordi de kanskje skjer i Japan først, eller Kina først, eller USA først, og det kan være gatedatoer som er før den tekniske lanseringsdatoen."
"Og det betyr at det er omtrent to uker siden vi så på, jeg tror det var kalt Ascended Heroes, og nå sitter vi her med Perfect Order, det neste settet, som er helt sprøtt.Vi har gjort dette et par ganger før, så jeg kan vise dere det igjen."
"Dette er en ETB, en Elite Trainer Box, for Perfect Order, hvor det virker som Cyguard, denne legendariske Pokemon her, er en slags mega chase, eller en slags hovedbooster box helten i dette spesielle settet.Det virker for meg, ganske forskjøvet på en merkelig måte, som om dette er tema rundt Cyguard fordi han var den viktigste typen legendarisk Pokemon i Pokemon Legends CA, som ble lansert i oktober i fjor, men kanskje det bare er forskjøvet av en grunn."
"Den bruker også den samme grønnaktige fargen.Som sagt, dette er ETB, og i en ETB får du alt du trenger for å starte trening.Det betyr ikke bare å samle kort, selv om dette inneholder ganske mange forskjellige pakker hvor du kan få treff hvis du er en samler, men det tilbyr deg også en hel rekke forskjellige ting."
"Igjen, vi har gått over dette et par ganger, men la oss si at du er en ny gutt her.Dere får begge en oversikt over alle kortene som finnes i det gitte settet, som jeg synes er helt fint å se."
"Også, slik at du kan sette pris på illustrasjonene på disse kortene, selv om du ikke nødvendigvis har noen planer om å fullføre det eller gå for disse virkelig mega high chase-kortene.Som du ser, begynner vi å komme til noen av de mer sjeldne løpene her bak, og så har du den ultimate jakten her, Mega Cyguard EX, som åpenbart har denne gylne fargen, men Jeg er sikker på at du kan se på mengden gullkort og den generelle stemningen at dette ikke regnes som et av de større settene."
"Teknisk sett finner du 120 kort her, det er lite, som en liten del, 88 hovedkort og 37 hemmelige sjeldenheter totalt.Og la oss gå tilbake til dette, for det er faktisk en viktig ting, fordi dette settet introduserer, co-introduserer, Mega Evolution Pokémon EX."
"Det betyr egentlig bare at det er et EX-kort og en Mega Evolved Pokémon på samme tid.Så det betyr egentlig bare at det er en annen sjeldenhet nivå som trolig vil sette samlerens markedet i brann igjen, for foreløpig har vi fortsatt ikke sett interessen for Pokémon TCG platå."
"Prisene, som prisene for disse kortene, selv moderat spilt og brukt, og til og med nyere kort, som du bare kan kjøpe lett i boosterpakker, de fortsetter å skyte i været og går opp til et punkt der det faktisk er en slags motreaksjon på denne bølgen av folk som prøver å stoppe scalpers som kjøper en bulk av kort slik at det kan nytes av barn og folk som bare samler tilfeldig."
"Uansett kan du kjøpe disse ETB-ene akkurat nå, selv om de er vanskelige å få tak i.å få tak i, og de vil koste deg mer enn bare grunnprisen på dette, som jeg synes personlig fortsatt er en skam.Jeg vil at disse tingene skal være lett tilgjengelige fordi det er samlekortspill."
"Jeg vet at det er en iboende verdi, men det er likevel synd.Så du kan selvsagt kjøpe ETB, og så kan du kjøpe disse små, innebygde kampsettene.Vi har gått gjennom disse før.Så du får en haug med kort, og du får også disse kortstokkbyggerne her hvor det er, du vet, den virkelige typen grunnleggende nøtter og bolter av hva du trenger sammen med disse små brosjyrer som hjelper deg med å komme i gang."
"Poenget med disse, noe som føles helt latterlig å påpeke, er at poenget med ETB og den innebygde kampen er at du har de grunnleggende byggesteinene for å begynne å kjempe med vennene dine.Men folk kjøper disse i store kvanta for å samle dem fordi de er verdt mer enn du betaler for eskene når de er forseglet."
"Uansett, jeg liker fortsatt Pokemon-kort, men ikke på denne måten sammen med sønnen min.Så jeg synes det er interessant når disse nye settene lanseres.Nå vet du at det lanseres offisielt den 27. mars, men det har allerede en myk lansering i fysisk butikker fra 14. mars, noe som betyr at du kanskje kan få tak i noen, men du kan kanskje å gå til en vanlig butikk for å få tak i en."
"Vi ses på den neste."